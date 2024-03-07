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《午市前瞻》大市亟待突破 藥明持貨者未必須急於離場

07/03/2024

　　恒生指數半日報16361，跌77點或0.5%，主板成交逾505億元。恒生中國企業指數報5667，跌5點或不足0.1%。恒生科技指數報3383，跌29點或0.9%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、藥明生物(02269)及中海油(00883)；騰訊收報271.8元，跌2.8元或1%，成交21.64億元；藥明生物收報17.24元，跌4.51元或20.7%，成交20.71億元；中海油收報17.46元，升0.72元或4.3%，成交17.87億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中海油及京東集團(09618)；京東集團收報94.6元，升5.4元或6.1%，成交14.03億元。科指三大成交股份依次為騰訊、京東集團及阿里(09988)；阿里收報70.95元，跌0.9元或1.3%，成交13.09億元。

 

葉尚志：大選年內藥明系猛風難息

 

　　美國參議院國土安全與政府事務委員會周三(6日)召開的聽證會上，以壓倒性的同意票數通過《生物安全法案》聽證，隨後將轉交至眾議院舉行法案聽證會。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，昨日市場已明知議案即將舉行參議院聽證，但仍偷步炒作藥明系，令人以為或有任何變數，但最終仍通過聽證，引發今日全系股價大跌。


　　目前《法案》通過聽證，葉尚志分析指藥明系將持續受到制裁因素波動，後市需非常謹慎。他指出，今年美國大選期間，兩黨都會扭盡六壬爭取選票，藥明系業務依賴美國市場，年內必然處於風口浪尖，即使一次逃過一劫也難保年內會再遇危機。

 

藥明康德表示，減肥藥、糖尿病藥生產將受阻。(網上圖片)

 

藥明基本面佳，已持貨者可續持有觀望



　　因應藥明康德(02359)位處美國藥業供應鏈上游，如《法案》獲得通過，重磅藥物GLP-1激動劑、先進的癌症治療藥物等供應本就短缺的藥物將更加難以生產，有傳該法案發起人、密歇根州參議員Gary Peters在考慮修改法案，以允許現有合同繼續得以實施，其他選項亦包括從法案中刪除中國生物科技公司的名稱。

 

藥明康德股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　葉尚志認為，中美角力下商業市場最受影響，即使兩黨希望以打壓中國爭取選票，亦不得不考慮實際對營商環境的影響，預計最終仍有較大變數，藥明系的確有可能獲得除名。因此，藥明系今日跌後亦有資金願意接貨，比起上次剛傳出消息時的影響為細，反映市場亦有人押注藥明系會大步檻過。

 

藥明生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　雖然藥明短線波動，但葉尚志提到公司早前提出的收入指引，預料今年收入改善，單以基本面分析仍有一定實力，故亦是資金願意接貨的底氣，因此他認為已持貨藥明系的投資者可先繼續觀望，未必需要即時離場。

 

 

藥明合聯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

恒指需盡快向上突破，盼大型股領升


　　大市方面，葉尚志指恒指近日偏向穩定，目前移動平均線走向維持偏向理想，10天線高於20天線，20天線亦高於50天線，現況尚升理想；但他認為恒指需要盡快向上突破，否則當移動平均線再次匯聚後則走勢有可能轉趨悲觀。


　　他認為，目前尚有資金願意入市，個別概念如AI之一的優必選(09880)亦有炒作，反映只要有主題就有資金願意入市，憧憬之後會有較大型股份子領漲。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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