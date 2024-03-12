推AI全能服務包兼績後獲大行唱好，京東再飆8%重回紅底可以點部署？

京東(09618)近日股價強勢，自上周公布業績後，只曾於周五(8日)回吐2%，今日(12日)更趁港股急升飆近8%，收復100元關口。消息面上，據報京東推出「AI全能服務包」，助商家降低營運成本。另京東業績亦有驚喜，除上季營收及經調整淨利勝預期，集團同時增派息22.5%至38美仙，又宣布未來3年回購最多30億美元股份，券商普遍滿意其業績，其中滙證及瑞銀齊上調其美股目標價，標普則指其毋須犧牲利潤率，卻能擴大市場份額。惟京東今日再爆升後，股價已遠離所有移動平均線，若想買入應如何部署？

（Shutterstock）

推AI全能服務包免費生成圖文視頻直播 助商家降低成本

據《科創板日報》報道，京東「春曉計劃」推出「AI全能服務包」，可用各類AI工具免費生成圖文、視頻和直播，號稱「幫助商家節省50%運營成本」。據介紹，商家可藉助「開店AI助手」完成開店和入駐，「京小智」支持7x24小時自動接待，「羚瓏」工具可實現秒級免費生成圖片，「京點點」支持秒級免費生成文案，支持AI生成視頻。此外，京東還支持免費數字人「智能代播」，實現24小時不間斷直播。



去年京東通過「春曉計劃」全面推動商家生態快速發展，一年間新增商家數量實現4.3倍同比增長，帶動三方商家商品數量增長近1倍，目前京東商家總數已接近百萬。京東「春曉計劃」升級後，繼續為商家實施全面的費用減免政策，包括針對京東80%的品類繼續實施降扣返佣政策和營銷活動支持。此外，商家可享受「0元試運營」，期間毋須繳納保證金和平台使用費。

季績勝預期增派息兼再回購 滙證瑞銀升美股目標價



值得留意，京東上周三(6日)公布去年第四季業績，期內營收錄3060.77億人民幣，按年增3.6%，勝預期的2999億人民幣；純利33.89億元人民幣，按年增11.8%；經調整淨利84.15億元人民幣，按年增9.9%，勝預期的72.4億元人民幣。末期息增22.5%至每股0.38美元。另外，京東董事會已批准一項新股份回購計劃，可於截至2027年3月的未來36個月內回購價值不超過30億美元的股份。

券商普遍滿意京東業績，其中滙證指，京東上季產品銷售勝預期，有信心集團今年整體收入、商品交易總額(GMV)及零售收入增長可達高單位數。雖然內地樓市仍然疲弱，但中央推出包括以舊換新補貼等支持政策，預期有助提振消費。另對京東新股份回購計劃感到驚喜，加上派息率達24%，估計可提升股東回報至介乎5%至6%，將其美股目標價由38美元升至39美元，維持「買入」評級。瑞銀指，京東上季業績利潤高於預期，並重申對公司股東回報的承諾，將其美股目標價由36美元升至37美元，維持「買入」評級。



中信證券亦維持京東「買入」評級，目標價123元，指公司去年第四季收入及利潤均勝市場預期，另於今年3月啟動新一輪回購計劃，並發放年度現金股利，加強股東回報。展望2024年，預計公司將繼續強調GMV增長的核心目標，持續投入用戶增長與體驗、POP生態等方面，看好其長期發展。麥格理則指，京東以股息及回購增加股東回報，令市場驚喜，維持「中性」評級，目標價由92元升至105元，以反映股東回報改善。

標普：能在艱難市場中擴大份額 毋須犧牲利潤率

標普全球評級日前表示，京東能在艱難的市場中擴大份額，而毋須以降低利潤率為代價。儘管中國電子商務競爭激烈，其信用實力不受影響。去年第四季京東收入增長3.6%，超出標普增長0.7%的預期。集團推出多項方案，致力提升價格競爭力、擴大產品種類以及提升購買體驗，有助支撐市場份額的增長，京東表示今年頭兩個月其用戶活躍度保持較高。另外，京東EBITDA利潤率的增速高於其收入增速。京東利用其供應鏈效率和商家關係的優勢來降低產品成本，並將節省的成本轉嫁給消費者。估算其2023年第四季經調整EBITDA增長9.1%，2023年增長23.1%。2023年EBITDA利潤率為4.8%，高於2022年的4%。



對於京東未來發展，標普表示，京東會把更多的關注放在市場和廣告收入、股東回報、海外擴張等風險點上。其中市場和廣告收入板塊2023年第四季首次出現下滑，原因在於京東犧牲佣金以吸引新商家，主動降低特定類別的佣金。由於專注於商家數量的增長而非貨幣化，今年京東的增長或將持續低迷。關於股東回報，京東已公告增加現金分紅以及30億美元的股權回購，這與標普的預期大體一致。關於海外擴張，標普關注京東的海外戰略以及怎樣在海外複製其在中國的供應鏈優勢和用戶體驗。

黃瑋傑：股價強勢惟宜回至98元才買 上望108.5元

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，決定短線是否買一隻股份，先要判斷其股價是否強於大市，抑或只與大市同步或弱於大市。京東走勢現時很明顯強於大市，今日先於恒指突破100天線。不過，即使強勢股，通常升穿重要阻力位或移動平均線都會有個後抽，現時京東100天線處於98.5元，可待回至該處才買入。而今年1月3日有個下跌裂口介乎108.6至106.5元未補足，如果於約98元買入，可博其升至108.5元補足該裂口，即有一成利潤，可以93元止蝕。

京東今日飆7.86%收報106.3元，連升兩日，累升14.79%，成交26.55億元。其他科技股亦普遍造好，其中小米(01810)宣布首款汽車SU7月底上市，飆11.34%報14.92元。另騰訊(00700)升4.38%報290.8元，阿里巴巴(09988)升2.82%報74.85元，美團(03690)升4.71%報93.4元，百度(09888)升4.56%報102元，網易(09999)升1.07%報170.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此







其他京東相關新聞：

《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶入市殺倉的誘因較大

《中概異動》京東集團（９６１８）曾升逾５％，現報１０３﹒４元

《股語有云－古添力》京東現雙底形態，中線獲利目標１４３銀

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！