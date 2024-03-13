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《午市前瞻》大市短線或受阻 李寧私有化料機會不大 績前宜小心

13/03/2024

　　恒生指數半日報17138，升45點或0.3%，主板成交近628億元。恒生中國企業指數報5949，升不足1點。恒生科技指數報3672，升28點或0.8%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報291.8元，升1元或0.3%，成交31.31億元；美團收報94.45元，升1.05元或1.1%，成交29.17億元；阿里收報74.1元，跌0.75元或1%，成交17.61億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

 

《午市前瞻》

(李寧網頁截圖)

 

連敬涵：大升市惟無消息支持

 

　　恒指昨日以1500億元總成交額突破17000心理關口，今天恒指半日升幅不大，但仍守穩在17000以上。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指重上17000才第二日，過往亦有突破重要位置兩、三日後回落的情況，故目前仍應小心為上。他指出，昨日成交雖大，但市場並無重大利好消息，他認為未有重大消息支持的升市將較難維持，現時大市重返1月初高位，預料短線升勢已受阻，後市觀望更進一步利好消息。

 

若有意私有化不會事前放風

 

　　昨日李寧(02331)下午盤中傳出私有化消息，據報主席李寧或與多個大型基金合組財團對公司提出私有化，消息一度刺激股價急升逾兩成，惟收市前快速散水，今早進一步回吐，半日跌約4%。連敬涵坦言，私有化成真機會不大，因客觀上目前並無理由私有化，股價偏低皆因市場看淡業績。

 

　　李寧下周將會公布業績，連敬涵認為，若然真正有意提出私有化，股份會直接停牌有待公布內幕消息，不會事前如此放風，目前股價績前借勢炒高，投資者應該小心。過去一段時間，李寧因存貨問題持續捱沽，他認為去年全年能否改善仍有待業績公布，故謹慎的投資者應待業績公布後再行部署。

 

　　此外，日前內地公布官方2月份CPI升幅高於預期，但連敬涵指，2月有春節因素帶動造好，難保3月份可維持，目前不應過分看好內地零售市道。

 

 

《午市前瞻》

李寧股價走勢。(經濟市通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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