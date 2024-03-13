國泰去年虧轉盈恢復派息，獲大行祝福股價高飛，可以點部署？

國泰航空(00293)疫情後業績強勁反彈，今日中午(13日)公布去年轉虧為盈賺97.9億元，不單終止前3年虧損，亦創集團自2010年以來最佳盈利。國泰又宣布重新向普通股股東派發股息，每股0.43元，是2019年度以來首次，現價股息率逾4厘。國泰昨日(12日)雖已炒定業績，升破短期區間頂部約8.5元，但今日午後仍飆逾半成高見9.35元，創逾52周新高。雖然國泰將客運航班全面恢復時間由今年底推遲至明年第一季，但績後仍獲大行唱好，指其下半年盈利勝預期，派息也帶來驚喜，瑞銀及摩通都予目標價11元以上，若繼續看好公司前景應如何部署？

（截自國泰航空網頁傳媒中心）

去年轉賺97.9億元派息0.43元 客運收益按年增逾3倍

國泰公布，截至2023年12月31日止全年股東應佔溢利97.89億元，而2022年重列虧損為66.22億元。集團重新向普通股股東派發股息，每股0.43元，是2019年度以來首次派普通股股息。若不計及優先股股東應佔盈利及非控股權益，普通股股東應佔溢利90.67億元，2022年虧損為72.37億元。每股普通股基本盈利140.8仙。

國泰去年全年收益944.85億元，按年增85.1%。期內客運收益錄559.51億元，按年增308.8%。貨運收益221.62億元，按年跌17.9%。附屬及聯屬公司業務表現方面，期內香港快運錄溢利4.33億元，而2022年重列虧損13.69億元；華民航空錄溢利7.78億元，按年微增約0.3%。而去年應佔溢利包括一項特殊的非經常性非現金收入19億元，此收入是由於國航(00753)(滬:601111)於去年1月完成發行A股股份後集團於國航的持股量被攤薄。

另國泰去年燃油成本總額(未計燃油對沖的影響)按年增加82.4%；非燃油成本增長51.2%至523.66億元；去年耗油量為2880萬桶，按年增116.5%，而可運載量的增幅為110.1%。而燃油對沖錄收益6.94億元，較2022年的36.39億元減少80.9%。在計及對沖收益後，燃油成本淨額按年增加1.38倍至249.89億元。



推遲航班復常時間至明年首季 今年擬增5000名員工



國泰表示，客運航班將於今年第二季回復至疫情前的八成，但將全面恢復的時間表由2024年底改為2025年第一季。行政總裁林紹波表示，雖然延遲3個月，但在吸取近期的經驗後，國泰繼續致力以審慎而負責的態度重建業務，迎接即將啟用的香港國際機場三跑道系統所帶來的無比機遇。不過，航空業面對的挑戰確實嚴峻，當中包括招聘、培訓及供應鏈的短缺問題。

對於人手短缺問題，林紹波指，將尋求一切可行方法繼續積極進行招聘及培訓，計劃在2024年增加約5000名員工，按年增約20%。另集團指，隨著航班持續重建，預計去年供求失衡問題將會減少，而近月所見票價復常的現象預期於今年餘下時間持續。

另外，林紹波向員工發內部信表示，按2023年新利潤分享計劃，員工可獲得相當於7.2星期的合資格酬金。若連同國泰去年年中向員工發放最多6星期特別酬謝金和雙糧，國泰合資格員工全年度可在基本薪酬外，獲得約17.2個星期，即約4個月的額外薪酬。

明年波音777-9推新頭等艙 短途A330將提供平臥商務艙



林紹波又介紹國泰未來飛機客艙的新投資，除預告在波音777-300ER客機推出「爾雅商務客艙(Aria Suite)」及新特選經濟客艙，2025年國泰航空將開始接收波音777-9客機，並推出「領先全球」的新頭等客艙。2026年，短途航班的空中巴士A330型機隊將提供具備平臥睡床的商務客艙。



國泰最新公告顯示，訂購逾10年的波音777-9(即波音777X系列)訂單預計於2025年可接收首兩架客機，餘下19架則於2026年及之後交收。至於其他新客機，國泰去年在已購32架的基礎上，增購32架空中巴士A321neo和A320neo客機，並有額外32架購買權。另國泰已訂購6架A350F貨機，並有額外最多20架同款飛機購買權。在新飛機總數逾70架及有52架增購權下，國泰宣布正尋求購買一架全新中型寬體飛機。

瑞銀：下半年純利勝預期派息帶來驚喜 予目標價11.5元

瑞銀發表研報指，國泰去年下半年扣除優先股股息後純利錄51億元，高於瑞銀預測的43億元，部分是由於收入略勝預期及稅項開支較預期少。而由於收入好於預期，去年下半年經營利潤較瑞銀預測高出3%，主要歸因於期內客運及貨運收益率跌幅較預期少。國泰又宣布恢復派發每股末期股息43仙，股息率約4.9%，為市場帶來驚喜。在較強勁的自由現金流創造能力支持下，預計國泰在不久將來可為股東帶來豐厚的現金回報，預期派息及盈利增長下股價將有正面反應。長久以來航空股的多元化投資組合表現一直跑輸大市平均水平，維持國泰「買入」評級，目標價11.5元。



摩通稱，國泰去年下半年淨利潤較市場預期高出約17%。強勁的盈利能力帶動營運資金創歷史新高，並宣派自2019年以來首次普通股股息。展望未來，國泰客運業務持續復甦，到2025年第一季運力將全面恢復到疫情前水平，加上中國電子商務結構性繁榮和紅海危機下推動航空貨運市場前景，料國泰今年繼續保持強勁的盈利能力，重申「增持」評級，目標價11.2元。

黃德几：業績理想具競爭力 9元可吸長線料見10元

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，國泰業績表現一如預期很好，一年賺近百億元，即使撇除燃油對沖收益，盈利能力仍很強。事實上，國泰於區內仍是相當具競爭力的航空公司，票價無疑略高，但公司有引進新機型，可吸引高端客戶，商務客艙有提升空間。只要公司在票價方面仍保持競爭力，加上客運業務持續復甦，前景可繼續看好。另值得一提，自俄烏開戰，北美航線受影響，而國泰是少有仍有航班由香港直達多倫多的公司，機票仍具一定提價幅度。但雖留意，然國泰於招聘機師方面可能遇到困難，且面對新加坡航空及日航的競爭。但黃德几又指，總的而言，國泰現時估值仍算合理，市帳率不足1倍，以市盈率計也算便宜，而股價今日即使飆升，與2019年前高位相比仍有水位。不過，股價今日雖然突破9元，升越之前長方形區間，但升得過急下仍會有反覆，可待回到8.8至9元才吸納，長線料可升至10元。

國泰今日升5.76%收報9.18元，最多升7.72%高見9.35元，連升兩日，累升9.55%，成交6.02億元。而三大中資航空股齊下跌，國航跌1.43%收報4.13元，東航(00670)跌0.97%報2.04元，南航(01055)跌1.32%報2.99元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此







其他國泰相關新聞：

劉震：今年首兩月日均１３萬人訪港，每季訪港旅客數目持續增長

國泰（０２９３） 向員工發放近兩個月花紅

國泰去年客運收益增逾３倍，香港快運虧轉盈４﹒３億元

國泰：去年燃油成本總額增８２％，燃油對沖錄收益６﹒９億元

國泰（２９３）去年扭虧為盈賺９７﹒９億元，派息０﹒４３元

香港快運北京大興新航線昨日首航

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！