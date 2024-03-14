  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

業績| 友邦年度新業務價值升33%，純利漲13%，末期息約1.19元

14/03/2024

．友邦保險公布截至2023年12月31日止年度業績，以固定匯率計算期內新業務價值40.34億元美元按年增長約33%

．中國內地、香港、東盟(越南除外)及印度業務均取得雙位數字的增長

．全年新業務價值利潤率為52.6%，按年跌4.5個百分點

 

友邦保險公布截至2023年12月31日止年度業績，以固定匯率計算期內新業務價值40.34億元美元按年增長約33%

　　友邦保險(01299)公布截至2023年12月31日止年度業績，以固定匯率計算期內新業務價值40.34億元（美元．下同）按年增長約33%，中國內地、香港、東盟(越南除外)及印度業務均取得雙位數字的增長；全年新業務價值利潤率為52.6%，按年跌4.5個百分點，下半年較上半年有所上升；年化新保費76.50億元增長約45%。

 

推薦閱讀：

【樓市鬆綁】杭州二手房不再限購，賣房增值稅徵免年限統一為2年

杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室發布通知，明確優化二手住房限購政策，在本市範圍內購買二手住房，不再審核購房人資格.......

【大國博弈】美國正採取措施確保電動汽車產業成功，減少對華依賴

美國財政部長耶倫周三表示，面對中國不斷增長的電動汽車出口和政府的大量補貼，拜登政府正採取措施，確保美國國內電動汽車產業的成功.......

 

　　友邦保險年度保險服務業績淨額50.91億元下跌約6.9%，投資業績淨額15.47億元增長1.8倍，股東應佔純利37.64億元增長13%，每股盈利0.33元上升17.9%，派末期息1.1907港元。


　　友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，該公司整體財務表現強勁，疫情後整個集團的業務動力強勁，年化新保費增長45%至歷史新高，新業務價值上升33%，主要增長引擎的東盟、香港、中國內地和印度業務締造更高的新業務價值；此外，在10個市場取得雙位數字增長。



*香港新業務價值半數來自內地訪客*


　　中國業務方面，李源祥表示全年錄得20%的新業務價值增長，隨著疫情的干擾消退，新業務展現強勁動力，2月至12月期間的新業務價值增長28%。該集團長期儲蓄業務內產品組合的有利轉向，以及產品的重新定價，支持2023下半年的新業務價值利潤率較上半年有所上升。


　　香港業務方面，他表示在本地及中國內地訪客業務，以及代理及夥伴分銷渠道均錄得增長的支持下，新業務價值升幅達82%。自2023年2月全面通關後，該集團把握中國內地訪客客戶群非常強勁的需求，促使香港業務為集團2023年新業務價值帶來最大貢獻。在2023年，香港業務約一半的新業務價值來自中國內地訪客。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

 

2024-03-14｜國泰扭虧賺98億 股價反映左幾多？| 分析友邦業績 | 林sir點睇小米汽車？｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08029

帝國金融集團

0.118

異動股

02313

申洲國際

69.500

異動股

02407

高視醫療

18.560

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,906.31
    -137.01 (-0.351%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,143.83
    -21.48 (-0.416%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,112.43
    -65.34 (-0.404%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌245.168
變動率︰-2.139%
較港股︰-1.14%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌35.940
變動率︰-2.234%
較港股︰-1.13%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌21.290
變動率︰-2.542%
較港股︰-0.51%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌61.712
變動率︰-4.364%
較港股︰-0.86%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌4.005
變動率︰-3.726%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌8.095
變動率︰-3.746%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌168.550
變動率︰-4.488%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌11.605
變動率︰-7.234%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌162.875
變動率︰-3.897%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌4.995
變動率︰-4.857%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌233.950
變動率︰-7.063%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌10.765
變動率︰-8.070%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/03/2024 13:17 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/03/2024 13:17 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08029 帝國金融集團
  • 0.118
  • 02313 申洲國際
  • 69.500
  • 02407 高視醫療
  • 18.560
  • 01107 當代置業
  • 0.029
  • 01996 弘陽地產
  • 0.068
股份推介
  • 06862 海底撈
  • 17.240
  • 目標︰$17.80
  • 01910 新秀麗
  • 30.300
  • 目標︰$34.00
  • 00669 創科實業
  • 100.300
  • 目標︰--
  • 02380 中國電力
  • 3.410
  • 目標︰$3.60
  • 09999 網易－Ｓ
  • 170.700
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.450
  • 00700 騰訊控股
  • 289.200
  • 00005 滙豐控股
  • 59.050
  • 01299 友邦保險
  • 62.250
  • 00001 長和
  • 41.600
報章貼士
  • 02883 中海油田服務
  • 7.390
  • 目標︰$7.60
  • 06979 珍酒李渡
  • 10.920
  • 目標︰$11.70
  • 03309 希瑪眼科
  • 3.190
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01638 佳兆業集團
  • 0.113
  • ＡＩ More
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 348.000
即時重點新聞

14/03/2024 16:39  《盤後部署》恒指繼續在萬七關前爭持，贛鋒反彈上望35元

14/03/2024 17:23  微博(09898)去年純利升3倍，派特別息82美仙

14/03/2024 18:39  貝殼(02423)去年虧轉盈58.8億人幣，派息11.7美仙

14/03/2024 12:16  太古去年基本溢利大增6.6倍，累斥8.75億元回購

14/03/2024 18:15  太古地產：在內地一線城市物色新投資項目，擴建太古廣場及太古坊

14/03/2024 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒０２億元，買中石化沽盈富

14/03/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】滙證降國泰評級，高盛大劈中通兩成目標

08/03/2024 11:00  《嚟緊炒Ｄ乜》九龍倉置業去年業績不俗，長線獲利目標４０銀

14/03/2024 16:39  《財資快訊》美電升報７﹒８２２０，隔夜拆息與上日維持３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中方斥美禁TikTok，王毅將訪澳紐，滬指三連跌新文章
人氣文章

新聞>專訪

從春分八字看中港經濟前景：中國有望先否後喜？香港多舛宜以退為進（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

地緣政局升溫油價創4個月高，三桶油齊探頂未宜追入新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

米芝蓮2024星級餐廳完整名單公開！三星無驚喜？邊間新派意日菜首度躋身二星？盤點5間新上榜一星餐廳！呢間主理人曾獲最多米芝蓮星星
人氣文章

Shopping What’s On

消委會｜手機維修保養大檢閱！Apple / Samsung / 華為 / 小米6大手耭品牌維修屏幕換電收費點計？這款手機爆Mon收$5,770！邊款延長保用計劃最彈性？耳機可否只換單邊？即睇消委會分析
人氣文章

娛樂情報

黎諾懿《婚後事》與陳自瑤肉搏！Yoyo親熱戲親身上陣！網民嫌宣傳片色情：有必要拍到像A片嗎
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

荷里活一姐演繹Bvlgari首飾！Zendaya、Anna Hathaway佩戴Magnificence Never Ends，散發妖艶性感
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

女友VS異性朋友：重遇讀書時期的暗戀女生成了「備胎」？算是一腳踏兩船嗎？
人氣文章

Beauty

周末去！三間美妝護膚Pop-Up店：體驗Clarins奢華抗老系列、跟NARS專業化妝師偷師！率先試用medicube最強Age-R美容儀！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會實測49款咖啡產品！逾9成含致癌物、除害劑！部分日飲2杯咖啡因即超標！7款獲5星評分、最平$44！即睇高分之選
人氣文章
睡眠不足｜熬夜傷肝又傷膽！子時還不睡易傷陽氣！補眠有用嗎？推介「淮山黑豆補腦雞湯」健脾養肝、補腎安眠
人氣文章
遇到創作瓶頸？我是這樣激發煮食靈感的！今期素食譜：芝麻醬炒甜椒豆卜苦瓜 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/03/2024 01:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/03/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事14/03/2024
神州經脈 | 中方斥美禁TikTok，王毅將訪澳紐，滬指三連跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金