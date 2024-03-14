業績| 友邦年度新業務價值升33%，純利漲13%，末期息約1.19元

．友邦保險公布截至2023年12月31日止年度業績，以固定匯率計算期內新業務價值40.34億元美元按年增長約33%

．中國內地、香港、東盟(越南除外)及印度業務均取得雙位數字的增長

．全年新業務價值利潤率為52.6%，按年跌4.5個百分點

友邦保險(01299)公布截至2023年12月31日止年度業績，以固定匯率計算期內新業務價值40.34億元（美元．下同）按年增長約33%，中國內地、香港、東盟(越南除外)及印度業務均取得雙位數字的增長；全年新業務價值利潤率為52.6%，按年跌4.5個百分點，下半年較上半年有所上升；年化新保費76.50億元增長約45%。

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友邦保險年度保險服務業績淨額50.91億元下跌約6.9%，投資業績淨額15.47億元增長1.8倍，股東應佔純利37.64億元增長13%，每股盈利0.33元上升17.9%，派末期息1.1907港元。



友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，該公司整體財務表現強勁，疫情後整個集團的業務動力強勁，年化新保費增長45%至歷史新高，新業務價值上升33%，主要增長引擎的東盟、香港、中國內地和印度業務締造更高的新業務價值；此外，在10個市場取得雙位數字增長。





*香港新業務價值半數來自內地訪客*



中國業務方面，李源祥表示全年錄得20%的新業務價值增長，隨著疫情的干擾消退，新業務展現強勁動力，2月至12月期間的新業務價值增長28%。該集團長期儲蓄業務內產品組合的有利轉向，以及產品的重新定價，支持2023下半年的新業務價值利潤率較上半年有所上升。



香港業務方面，他表示在本地及中國內地訪客業務，以及代理及夥伴分銷渠道均錄得增長的支持下，新業務價值升幅達82%。自2023年2月全面通關後，該集團把握中國內地訪客客戶群非常強勁的需求，促使香港業務為集團2023年新業務價值帶來最大貢獻。在2023年，香港業務約一半的新業務價值來自中國內地訪客。





*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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