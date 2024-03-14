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《午市前瞻》恒指年內維持看好 法案若獲通過藥明生物勢試12元

14/03/2024

　　恒生指數半日報16984，跌97點或0.6%，主板成交逾634億元。恒生中國企業指數報5920，跌12點或0.2%。恒生科技指數報3612，跌43點或1.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及比亞迪(01211)；騰訊收報288.8元，跌1.8元或0.6%，成交20.72億元；阿里收報73.55元，跌0.45元或0.6%，成交15.67億元；比亞迪收報213.8元，升4.4元或2.1%，成交15.36億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及比亞迪。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報93.75元，跌0.6元或0.6%，成交11.57億元。

 

 

《午市前瞻》

(藥明康德網頁截圖)

 

溫鋼城：初步恒指17800有回調壓力

 

　　恒指過去兩日於17000以上整固，惟乏力再上，今天 半日走勢爭持，暫守17000關口。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指上方關關難過，初步先以去年開始的大跌浪頂部22700，至今年1月底所做的浪底14794計算黃金比率50%，約17800水平為目前恒指最大阻力，預料短線會有調整壓力。

 

　　他解釋，一來港股已略為超買，二來美股開始有調整跡象，勢成港股回吐壓力。但溫鋼城看好年內港股仍有得升，維持上望21000，故若港股短線下調亦可部署買貨，建議投資者於恒指跌至16500下方時可多加部署。


藥明系波動巨大  不宜染指


　　醫藥板塊盤中波動，早段有傳內地即將推出《關於全鏈條支持創新藥發展實施方案的徵求意見稿》，帶動醫藥板塊全線高開，惟盤中再有消息指美國生物技術創新組織（BIO）已決定支持美國《生物安全法案》，並正採取措施剔除藥明康德(02359)會員資格，拖累藥明系三股大幅倒跌，藥明康德半日最多跌9%。

 

　　支持創新藥徵求意見稿暫未獲官方證實，溫鋼城指，中央支持創新藥發展必然有利行業發展，但醫藥股一向依賴消息炒作，預計後市仍受新藥研發消息或政策消息波動，難以投資角度判斷。反而他認為《生物安全法案》比創新藥意見稿成真機會更高，因美國現時草木皆兵，以國家安全為由，多方面打壓中國，藥明系處於風波中心必然最受影響，因應股價波動極大，溫鋼城繼續呼籲投資者不宜隨便染指藥明系股份。

 

字節跳動被逼放棄美國業務  藥明或殊途同歸

 

　　他提到，若投資者有意參與創新藥主題，減肥藥概念亦可多加留意，預料未來仍會是主流。但他補充，美國有意打壓，即使基本面有多好亦難逃劣勢，如字節跳動正被逼分拆美國業務，但要出售亦非易事，因受內地相關法例限制，最終或只好放棄美國市場。他指，若《生物安全法案》正式通過，藥明系或殊途同歸，藥明生物(02269)或因而下試12元。

 

《午市前瞻》

藥明康德股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

《午市前瞻》

藥明生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

《午市前瞻》

藥明合聯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

《午市前瞻》

百濟神州股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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