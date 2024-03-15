減肥藥效 | 減肥藥市場潛力大，吼實咩位先好買？

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

環球減肥藥市場漸趨成熟，多家外資大行同上調對減肥藥市場的預測規模，包括大摩、摩通及高盛等大行料減肥藥市場規模將於2030年提升至約700億至千億元以上，即較現水平有至少十倍增長空間。外圍減肥藥概念股如禮來(LLY)及諾和諾德(NVO)年初至上日（14日）已分別累升逾28％及約32％，惟港股相關股如信達生物(01801)年初至今仍錄微跌。截至10時40分，股份錄得淨主動買入逾5100萬元，佔總成交金額約25％；當中以中戶買貨較進取，主動買沽比率達84：16。溫鋼城指出，減肥藥功效已擴大至降低血糖，功能備受市場認可，成相關股份漸獲追捧主因，料市場需求將進一步上升。然而港美市場投資者投資取態各異，偏好收息的本地投資者不如美股投資者重視高增長型股份，故港減肥藥概念股升幅難及外圍。一片即看減肥藥相關股部署策略！

立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=qIPllAAopmM

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！