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中央或推更多支持措施，比亞迪稱市場空間仍大，新能源車股已屆吸納時？邊隻最值博？

18/03/2024

　　由於行業競爭愈趨激烈，兼受春節假期影響，內地新能源車上月銷售表現麻麻，連比亞迪(01211)及理想汽車(02015)的銷量亦按月大跌逾30%。不過，比亞迪董事長王傳福近日出席中國電動汽車百人會論壇時表示，未來3個月內地新能源車滲透率可能會突破50%，市場空間還很大，另發改委指未來將採取更多務實舉措，支持新能源車行業企業發展。新能源車股今早(18日)普遍上升，其中小鵬汽車(09868)預告將於4月推出全新品牌，進軍10萬至15萬級汽車市場，股價曾飆逾半成，比亞迪亦升近3%，惟理想汽車卻跌逾4%，新能源車股可否再吼？應如何部署？

 

（比亞迪網頁截圖）

 

王傳福：內地新能源車滲透率將破50%　惟行業進入慘烈淘汰賽階段

 

　　比亞迪董事長王傳福出席中國電動汽車百人會論壇時表示，若今年內地新能源乘用車平均滲透率從去年35%增長到45%，即全年增長10個百分點的速度發展下去，未來3個月新能源汽車的滲透率可能會突破50%，甚至會更高，形成新能源汽車在市場的主導地位。雖然市場空間還很大，但競爭日益激烈，行業已進入慘烈的淘汰賽階段。內地新能源汽車經歷20年培育和壯大，也已進入了周期性調整階段，企業需要盡快形成規模效應和品牌優勢。

 

　　另外，比亞迪今日宣布，旗下新款車型護衛艦07榮耀版正式上市。新車延續「增配降價」策略，共推出5款配置，售價區間為17.98萬至25.98萬元人民幣，比之前冠軍版的起售價20.28萬元人民幣，減幅達11.3%。據悉，該車系新增了貝殼白內飾配色，並配備了全新的智能座艙系統。官方表示，在DM-i/DM-p超級混動技術的加持下，護衛艦07榮耀版提供最高可達205公里的純電續航里程(NEDC工況)，虧電油耗低至5.3升/100公里，滿油滿電超1200公里的綜合續航里程。

 

　　此外，比亞迪與京東集團(09618)在汽車產業鏈業務上達成全面戰略合作協議。雙方會基於各自的資源和業務優勢，在乘用車全渠道營銷與售後服務體系、商用車全場景合作和特殊場景定製數智化供應鏈服務、企業經營物資集採及綜合服務等領域全面展開合作。根據協議，京東汽車將依託自身線上及線下全通路布局、全域行銷及品牌用戶能力，與比亞迪在整車銷售、企業合作、行銷創新、用戶營運及電池維保等展開合作。

 

小鵬將發布全新品牌　進軍10萬至15萬級市場

 

　　另邊廂，小鵬汽車董事長何小鵬出席中國電動汽車百人會論壇時預告，小鵬汽車4月將會以全新品牌，推出價格10萬至15萬元人民幣的A級車(緊湊型車款)，期望針對年輕群體，面向全球打造AI智駕汽車。何小鵬稱，發現10萬至15萬的價格段有龐大的市場潛力，但要在這個區間真正做一款各方面都過硬、並配備小鵬最擅長的智駕能力的好車，且還有合適的利潤，是一件極其困難的事情。這需要企業具有極強的規模化和體系化能力，很多友商也在這個價格段探索，但能在這裏把智駕體驗做到極致的品牌暫時還沒有出現。時至今日，小鵬終於準備好，相信這個品牌將是顛覆創新的全新物種。


　　目前小鵬汽車大部分車款都是以20萬至30萬元人民幣為入門價格，而今年初推出的MPV車款「X9」就以35.98萬元人民幣入門。

 

發改委：將採取更多舉措支持新能源車行業企業發展

 

　　另方面，發改委主任鄭柵潔上周六(16日)在中國電動汽車百人會論壇上表示，去年中國新能源汽車產銷量、出口量再創新高，中國新能源汽車產業發展任重道遠但前景光明、空間廣闊，期望行業大力推動提質、降本、擴量，加強技術創新和換道技術布局，持續深化國際合作，有效應對和化解各類顯性和潛在的風險挑戰，鞏固和擴大新能源汽車發展優勢。未來將採取更多務實舉措，支持新能源汽車行業企業發展。

 

　　另商務部副部長盛秋平表示，下一步將研究降低新能源汽車保險費費率，推動提高新能源汽車社會化維修服務能力。將加大財政金融支持力度，深入開展汽車以舊換新，進一步提高新能源汽車、節能型汽車銷量的佔比，統籌支持全鏈條各環節，更多惠及消費者。同時，要推動汽車數據共享，建立汽車全生命周期的信息平台，持續落實二手車銷售和出口便利化措施，提升新能源汽車在用車動力電池檢測評估能力，加快活躍新能源汽車二手市場。

 

大摩：投資者對行業轉趨審慎　電動車需求及刺激政策成焦點

 

　　摩根士丹利近日發表研報指，近幾星期，投資者再次對中國汽車行業前景轉趨審慎，市場焦點在於電動車的需求和有否實質性的刺激政策出台兩方面。市場對國家沒有提供全國性車輛舊換新補貼的實質性支持感到失望。大摩指其接觸的投資者仍然期待第二季會有全國性的刺激措施公布，預計規模達50億至250億元人民幣。補貼可能包括新能源車和部分燃油車，以促進國內GDP增長。


　　此外，大摩提到理想汽車的H股和ADR在過去兩周分別下跌了16%和15%，表現落後於區內指數19%和17%，反映市場對公司可於3月交付5萬輛汽車不樂觀，可能會影響首季的銷量和利潤率。然而，理想汽車迅速調整了2024年L系列車型的規格和價格，未來兩周將是公司訂單能否重拾動力的關鍵時期，可能標誌著股價的轉折點。


　　另大摩預計小鵬汽車第四季收入將略高於130億元人民幣，主要受惠G9車型平均售價有輕微上升。預計公司毛利率將達到約6%，相對第三季為負2.7%。由於研發、銷售及管理費用按季微升，預計第四季淨虧損將介乎20億至22億元人民幣。至於比亞迪，大摩預計其第一季盈利介乎40億至45億元人民幣，大致處於投資者預期的中間範圍內。

 

何啟俊：行業前景仍正面　比亞迪回至200元理想125元可吸

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，2月受春節假期影響，一向是內地車市最淡月份，故新能源車當月銷量麻麻，惟3月銷量料會有反彈。事實上，行業前景仍正面，無論中央經濟工作會議及兩會都提到會推出更多措施支持新能源車發展。雖然新能源車股近期股價受困對價格戰的憂慮，但銷售表現尤其比亞迪及理想汽車仍算不錯，若銷量保持理想可提升其成本規模效益，其中比亞迪正開展新車型周期，單車利潤料不會受減價影響，而隨著市場憂慮消退，其股價近日亦見回升，可待回至近200元才吸納，上望250天線近230元。至於理想汽車，以其以往交付量表現來看，往後交付量應有機會繼續達標，股價料於125元有較大支持，可於該水平買入，上望160元。而小鵬及蔚來(09866)仍未有錢賺，不建議吸納。

 

　　新能源車股今早普遍造好，比亞迪半日升2.76%收報216元，小鵬升3.7%報39.2元，蔚來升4.19%報46元，零跑(09863)升1.73%報26.5元，惟理想跌4.75%報140.3元。另國務院國資委副主任苟坪上周六在中國電動汽車百人會論壇表示，要把新能源汽車作為中央企業增強核心功能的重要內容，對三家整車央企(一汽集團、東風集團、長安汽車)新能源汽車業務單獨考核，刺激傳統車股上升，其中東風(00489)飆16.04%報3.69元，吉利(00175)升1.26%報8.82元，長汽(02333)升0.85%報9.46元，廣汽(02238)升3%報3.43元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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