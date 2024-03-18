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中資電訊股放榜前夕獲大行唱好，可趁股價疲弱吸納？

18/03/2024

　　內地三大電訊商將於本周公布業績，其中中電信(00728)早前已發布業績快報指，去年盈利按年升一成，收入升7%，並將積極兌現派息率逾70%承諾。中聯通(00762)亦已發盈喜，料去年盈利按年升12%，收入升5%。中移動(00941)則已指去年派息率升至逾70%，於本周四(21日)公布業績，券商料其去年盈利升7%，派息增逾13%。三大電訊股績前獲里昂及富瑞等大行唱好，或可趁近期股價表現麻麻吸納。

 

（資料圖片）

 

券商料中移動去年純利升7%　派息增逾13%

 

　　中移動將於本周四公布去年全年業績，受惠於行業服務收入穩定增長，以及新業務包括雲、數據中心(IDC)及IPTV等帶動，綜合券商預測，預期中移動去年純利介乎1325.33億至1370.29億人民幣，按年升5.8%至9.2%，中位數1344.2億人民幣，按年升7.1%。預期去年EBITDA介乎3489.14億至3648.48億人民幣，按年升6%至10.8%，中位數3501億人民幣，按年升6.3%。預期去年營運收入介乎1萬億至1.03萬億人民幣，按年升6.7%至10.4%，中位數1.008億人民幣，按年升7.5%。


　　另券商預期中移動去年每股派息4.91至5.15元人民幣，按年升11.3%至16.8%，中位數為5元人民幣，按年升13.3%。投資者將關注中移動管理層給予最新營運、資本開支、派息及股份回購指引，以及在宏觀經濟面臨挑戰環境下雲業務行業競爭及盈利情況。

 

里昂：內地電訊股收入穩增　首選中移動股息率最高


　　里昂近日發表研報指，內地電訊股將於本周開始公布去年業績。在工業數字化業務穩健增長和移動服務穩定增長的推動下，預計總服務收入將保持4至6%的按年增長，當中中移動的DICT(Data Technology、Information Technology、Communication Technology)業務收入可能增長最快，而中聯通工業互聯網業務增長可能會放緩，以控制應收帳款。


　　里昂又指，隨著國資委將市值作為新的關鍵績效指標(KPI)，中國電訊企業將更加注重股東回報。中移動和中電信將去年的派息比率提高至70%，而中聯通則提高至54%。中移動仍是該行首選，因股息率在同業屬最高水平及將最可持續，達到7%以上，其次是中電信約6.5厘，聯通則料提供6.4厘股息率。該行略微調整對中移動、中電信、聯通預測，但評級及目標價不變，維持中移動目標價75元、中電信目標價5元、聯通目標價7.5元，均維持「買入」評級。

 

富瑞：市場關注派息及股票回購政策　首選中移動


　　另富瑞稱，市場關注三大中資電訊股即將公布的派息及股票回購政策，它們都是「低價增長股」，都有低於一倍的市盈增長率(PEG)和有吸引力的股息收益率，首選中移動，其次是中電信及中聯通。由2023年初步業績顯示，中電信第四季收入和淨利潤分別按年增長約8%和10%，略低於市場預期。而中聯通第四季服務收入和淨利潤分別按年增長約4%和37%，服務收入符合預期，惟淨利潤未達到富瑞預期。


　　富瑞指，派息政策方面，中移動和中電信早前皆重申2023年派息率目標為70%或以上，中聯通也提到過去幾年派息率上升，並承諾改善資本回報。預計2024年三家公司的派息率將進一步提高，且預期每股收益將在2024年增加，從而提高每股股息和股息收益率。其中中移動自1月15日起重新啟動股票回購計劃，已回購240萬股，估計平均價格為每股65元，總計約1.55億元。國資委鼓勵中央企業進行股票回購，並將市值納入高級管理層的績效考核指標，而中移動已樹立了良好範例，料中電信及中聯通亦會考慮進行股票回購。


　　富瑞又提到，隨著中國5G和寬帶建設高峰期過去，預測三大電訊公司2024年綜合資本支出按年下降7%，總資本支出與銷售額的比率將從2023年約21%降至2024年約19%。資本支出與銷售額比率下降意味更好的自由現金流，從而提高了向股東返還資本的能力。另在雲服務價格戰方面，電訊公司是唯一擁有網絡(5G、4G、寬帶和傳輸)和大量數據中心(約佔市場份額50%)的參與者，因此能向大型企業提供非常有競爭力的打包定價。其他雲服務提供商必須從電訊公司購買寬帶，部分還要租用其數據中心空間，因此電訊公司在成本上對競爭對手具有明顯且持續的優勢，預計2024年各電訊商於雲服務收入仍能實現30%以上的按年增長。

 

溫傑：現金流派息增長兼備　中移動66元中電信3.8元先買一注

 

中資電訊股放榜前夕獲大行唱好，可趁股價疲弱吸納？

（溫傑）

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，一向看好中移動及中電信。5G的投資高峰期已過，令電訊股有很好的現金流，其中中移動及中電信都保證了派息，近兩年港股表現不太好，大家都想買低估值、高股息的股份，它們正合投資者心意。近幾年除了傳統業務，電訊商開始做雲業務，例如B2B業務，而現時私家雲競爭激烈，金山雲、阿里雲及騰訊雲混戰，阿里雲早前才進行歷史性最大降價，中移動及中電信在此部分卻有增長，令電訊商近一兩年淨利潤都升8至12%，反觀阿里經調整盈利倒退4%，原本很悶的電訊股反成增長股，有現金流、有派息、有增長，是好選擇。

 

　　股價方面，溫傑指，本來中移動62元可買，升到68至70元就要沽出，現價卻處於中間位，就算70元買入仍有6至8厘息，到時股價一回落3至5%，總回報就不太吸引，故最好分注買，65至66元可先買一注。另外，買中電信有個好處，中移動3萬幾元一手，中電信買一手只需約8000元，方便分注買賣，3.8元或以下可先買第一注。

 

　　中移動今日收市跌0.23%報66.05元，中電信升0.51%報3.91元，明日公布業績的中聯通升2.21%報5.56元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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