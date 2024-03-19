《午市前瞻》聯儲局減息預期或累港股回調 理想未見底不宜太早吼

恒生指數半日報16550，跌186點或1.1%，主板成交超過497億元。恒生中國企業指數報5787，跌60點或1%。恒生科技指數報3530，跌63點或1.8%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及理想汽車(02015)；騰訊收報286.2元，跌3.6元或1.2%，成交25.34億元；友邦收報57.45元，跌1.6元或2.7%，成交18.81億元；理想汽車收報126.1元，跌12.9元或9.3%，成交15.6億元。國指三大成交股份依次為騰訊、理想汽車及阿里(09988)；阿里收報71.05元，跌0.95元或1.3%，成交13.84億元。科指三大成交股份依次為騰訊、理想汽車及阿里。

(理想汽車網頁截圖)

溫鋼城：聯儲局如暗示減息少於三次 港股回調壓力大

恒指早盤反覆，於100天線上下爭持，跌超過200點後收窄跌幅，半日跌逾100點。港股中午休市前，日本央行宣布將指標利率由-0.1厘上調到0至0.1厘，結束8年的負利率政策及17年來首次加息。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，市場密切注視日本央行日內公布的貨幣政策方向，日本央行的加息符合市場預期，但收水力略為大於預期，預料對港股較為負面。

另外，本周內仍要觀望美國聯儲局對減息進程的暗示，如預期只減息兩次，即少於市場預期，或引發市較大震盪，恒指最差有可能要下試15500，該位為2月所做的區間低部。相反，若聯儲局暗示會減息三次，則心恒指於16000可以有更大支持。



電動車行業明顯轉淡



內媒報道指，理想(02015)最新旗艦車款MEGA開售半個月，目前只達成4000輛訂單，少於本月總產能5000部，被指存有產能過剩風險。消息大幅拖累理想股價，半日最多跌近一成，失守250天線。溫鋼城指，自己近期對電動車股有所以保留，因行業明顯受壓，Tesla帶頭減價，隨後蘋果亦宣布退出，對於行業的可持性有所懷疑。理想今日裂口大跌，預期即使有反彈亦會於130元受阻。他預期理想調整未完，或要下試120元才有初步支持。

小米車料難低價 股價或受壓

另外，小米(01810)首款車亦將於近期上市，市場預期售價將不少於20萬人幣。同樣以高價賣新車，溫鋼城坦言亦不太看好小米，認為若小米SU7售價接近30萬，市場未必願意以此價位入手小米車，故要SU7上市後，觀望SU7性能會否優於同行而物有所值，才能有利後市。以走勢而言，預料小米初步於1至2月區間頂部約13.8元會有支持。

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

小米股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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