  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》聯儲局減息預期或累港股回調 理想未見底不宜太早吼

19/03/2024

　　恒生指數半日報16550，跌186點或1.1%，主板成交超過497億元。恒生中國企業指數報5787，跌60點或1%。恒生科技指數報3530，跌63點或1.8%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及理想汽車(02015)；騰訊收報286.2元，跌3.6元或1.2%，成交25.34億元；友邦收報57.45元，跌1.6元或2.7%，成交18.81億元；理想汽車收報126.1元，跌12.9元或9.3%，成交15.6億元。國指三大成交股份依次為騰訊、理想汽車及阿里(09988)；阿里收報71.05元，跌0.95元或1.3%，成交13.84億元。科指三大成交股份依次為騰訊、理想汽車及阿里。

 

 

《午市前瞻》

(理想汽車網頁截圖)

 

溫鋼城：聯儲局如暗示減息少於三次  港股回調壓力大

 

　　恒指早盤反覆，於100天線上下爭持，跌超過200點後收窄跌幅，半日跌逾100點。港股中午休市前，日本央行宣布將指標利率由-0.1厘上調到0至0.1厘，結束8年的負利率政策及17年來首次加息。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，市場密切注視日本央行日內公布的貨幣政策方向，日本央行的加息符合市場預期，但收水力略為大於預期，預料對港股較為負面。

 

　　另外，本周內仍要觀望美國聯儲局對減息進程的暗示，如預期只減息兩次，即少於市場預期，或引發市較大震盪，恒指最差有可能要下試15500，該位為2月所做的區間低部。相反，若聯儲局暗示會減息三次，則心恒指於16000可以有更大支持。

 


電動車行業明顯轉淡


　　內媒報道指，理想(02015)最新旗艦車款MEGA開售半個月，目前只達成4000輛訂單，少於本月總產能5000部，被指存有產能過剩風險。消息大幅拖累理想股價，半日最多跌近一成，失守250天線。溫鋼城指，自己近期對電動車股有所以保留，因行業明顯受壓，Tesla帶頭減價，隨後蘋果亦宣布退出，對於行業的可持性有所懷疑。理想今日裂口大跌，預期即使有反彈亦會於130元受阻。他預期理想調整未完，或要下試120元才有初步支持。

 

小米車料難低價  股價或受壓

 

　　另外，小米(01810)首款車亦將於近期上市，市場預期售價將不少於20萬人幣。同樣以高價賣新車，溫鋼城坦言亦不太看好小米，認為若小米SU7售價接近30萬，市場未必願意以此價位入手小米車，故要SU7上市後，觀望SU7性能會否優於同行而物有所值，才能有利後市。以走勢而言，預料小米初步於1至2月區間頂部約13.8元會有支持。

 

 

《午市前瞻》

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

《午市前瞻》

小米股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08176

超人智能

0.640

異動股

01083

港華智慧能源

3.240

異動股

09955

智雲健康

2.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08176 超人智能
  • 0.640
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.240
  • 09955 智雲健康
  • 2.950
  • 02279 雍禾醫療
  • 1.160
  • 02923 鼎豐集團汽車－舊
  • 0.158
股份推介
  • 09896 名創優品
  • 41.000
  • 目標︰$44.00
  • 00011 恒生銀行
  • 86.650
  • 目標︰--
  • 00362 中國天化工
  • 0.101
  • 目標︰$0.2
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 63.400
  • 目標︰--
  • 01662 義合控股
  • 1.550
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 288.000
  • 01299 友邦保險
  • 56.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.100
  • 00001 長和
  • 40.000
  • 00005 滙豐控股
  • 59.750
報章貼士
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 9.360
  • 目標︰$11.00
  • 00857 中國石油股份
  • 6.470
  • 目標︰--
  • 01234 中國利郎
  • 4.610
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 133.000
  • ＡＩ More
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 347.600
即時重點新聞

20/03/2024 12:07  《午市前瞻》聯儲局若放鷹恒指料試16100，聯通績優回落再吼

20/03/2024 12:06  恒指半日升30點報16559，李寧飆6.4%，理想汽車漲4%

20/03/2024 07:50  《國金頭條》市場等待聯儲局決策，道指漲逾300點標普再創新高

19/03/2024 18:56  【２３條】立法會全票三讀通過23條草案，本月23日刊憲和生效

20/03/2024 09:23  【人行操作】3月LPR維持不變，五年期上月大降後持平

20/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６９﹒２３億元，買騰訊沽快手

20/03/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】中信里昂、麥格理劈藥明康德目標逾半低見４３元

15/03/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》建滔板下周派成績單，中短線目標７﹒９銀

20/03/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８２３０，兩周至九個月均維持４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

業績| 李寧去年度盈利31.9億人幣跌21.6%，末期息18.54分新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：恒指企穩萬六關，則逐級向上趨勢可維持新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股| 市場等待聯儲局決策，道指漲逾300點標普再創新高新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

Taylor Swift演唱會 | 盛事之都新加坡：買定離手，落注1.2億！Taylor Swift演唱會最少為新加坡賺回多少？這決定太英明 2
人氣文章

Foodie What’s On

復活節2024｜復活節早午餐 / 自助餐 / 套餐推介！75折早鳥優惠Buffet狂吃生蠔、松葉蟹腳 / 矜貴魚子醬酒店下午茶 / 抵食北歐海鮮Brunch送姆明信件茶包
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

三八國際婦女節：護膚美妝優惠！Clarins滿額即享9折、Sulwhasoo額外送21件贈品！NARS VIP Week超多優惠！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門米芝蓮 | 新鮮出爐米芝蓮二星淮揚菜！體驗精雕細琢矜貴滋味：20年花雕蒸鰣魚、響油鱔背肉、蟹粉清燉獅子頭、阿拉斯加帝王蟹腳文思豆腐羹
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

這支「粉青釉缽」究竟來自南宋，還是清代？瓷器錯誤斷代情況很常見、難核實？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肺栓塞症狀 | 25歲女肋骨痛呼吸困難，多次求醫才查出患肺栓塞！揭與長期服食一種藥有關！即睇8大症狀
人氣文章
肌肉鍛鍊 | 肌肉流失會影響行路？坐低起身都辛苦？身體哪些部分肌肉最快流失？3個簡單肌力訓練，有效鍛鍊大腿、手臂！練埋老鼠仔線條兼收拜拜肉！
人氣文章
安老院 | 30歲男子提早退休入住養老院！每月￥1,700包三餐水電上網？大讚伙食好又有專人打掃衛生，好過住賓館！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2024 12:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2024 12:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2024 12:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/03/2024 11:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/03/2024
業績| 李寧去年度盈利31.9億人幣跌21.6%，末期息18.54分
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金