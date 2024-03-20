《午市前瞻》聯儲局若放鷹恒指料試16100 聯通績優回落再吼

恒生指數半日報16559，升30點或0.2%，主板成交逾483億元。恒生中國企業指數報5804，升24點或0.4%。恒生科技指數報3542，升14點或0.4%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及小米(01810)；騰訊收報287.6元，升2.6元或0.9%，成交21.94億元；友邦收報56.5元，跌0.9元或1.6%，成交19.81億元；小米收報14.44元，跌0.42元或2.8%，成交13.32億元。國指三大成交股份依次為騰訊、小米及美團(03690)；美團收報88.65元，跌0.55元或0.6%，成交12.11億元。科指三大成交股份依次為騰訊、小米及美團。

(網上截圖)

張智威：聯儲局亦有可能延遲減息

美國聯儲局公布議息結果前，港股維持在100天線上下爭持。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指現時觀望氣氛濃厚，雖然已幾乎肯定今次議息會議將維持利率不變，但未來取向最受市場注視，因應早前美國通脹死灰復燃，市場憂慮聯儲局可能降低預期今年的減息次數至兩次或更少，甚至延遲減息時間，都令市場不敢輕舉妄動。假如聯儲局取向比預期更鷹，張智威預料恒指將下試更低水平，初步或先試本月低位約16100支持。

聯通績佳可吼 惟偏好中移動

中國聯通(00762)公布，截至2023年12月31日止全年純利187.26億人民幣，按年升11.8%；每股基本盈利0.61元人民幣，建議派發每股末期股息0.1336元人民幣，連同已派發的中期股息每股0.203元人民幣，全年股息合計每股0.3366元，按年增長22.8%，派息比率達55%，創紀錄新高；消息帶動聯通股價半日升超過2%。



張智威指中聯通業績對辦，純利增長而且派息亦增加，整體無可挑剔，但績前已連升兩日，現價約於5.7元附近，距離本月初所造5.82元高位已不遠，現價入手較輸蝕，建議待回落50天線約5.5元入手更佳。



國有電訊股近年積極發展AI及雲業務，中聯通亦有涉獵，但張智威認為相關因素已反映在股價上，短期難成為炒作焦點。另外，電訊股之中，張智威仍偏好中移動(00941)，除規模更大，所持現金及周息率都更高，認為更值博。

中聯通股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中電信股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中移動股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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