  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

李寧去年盈利倒退減派息，體品股有更佳選擇？

20/03/2024

　　李寧(02331)上周傳出創辦人李寧考慮私有化曾令股價短暫抽升，今日(20日)集團公布去年業績，盈利按年跌21.6%，末期息減少近60%至18.54分人民幣，惟仍有大行指其盈利符預期，加上集團披露去年動用10.5億元回購股份，股價今日飆逾半成。另一體育用品股特步國際(01368)亦於近日公布業績，去年盈利及末期息均增約12%，並指目標今年銷售額最少增一成，績後縱被大行降目標價，無阻股價連續兩日急升，可能會是更佳選擇。

 

（李寧網頁截圖）

 

李寧去年少賺21.6%末期息減近60%　毛利率保持48.4%

 

　　李寧公布截至2023年12月底止年度業績，期內公司擁有人應佔盈利約31.87億元人民幣，按年跌21.6%，每股盈利123.21分人民幣跌20.7%，末期息減少59.9%至每股18.54分人民幣，連同中期息36.2分人民幣，全年共派54.74分人民幣，全年派息比率為45%。年度收入約275.98億元人民幣升7%，毛利約133.52億元人民幣升6.9%，毛利率保持在48.4%的水平。


　　李寧去年整體零售流水(包括線上及線下)錄得10%至20%低段增長。渠道庫存較上年末下降中單位數，庫存周轉與庫齡結構保持在健康水平。新品線下零售流水錄得10%至20%低段增長。單計第四季，李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台的零售流水按年錄得20%至30%低段增長。就渠道而言，線下渠道(包括零售及批發)錄得20%至30%高段增長，其中零售(直接經營)渠道錄得50%至60%低段增長，批發(特許經銷商)渠道錄得10%至20%高段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得中單位數增長。


　　另外，李寧披露，截至2023年12月31日止年度內，以總代價約10.5億港元(不包括相關交易開支)購回合共5166.75萬股普通股，其中單計12月回購達4093.75萬股，董事會認為股份購回可反映出董事會對集團業務前景及長遠增長充滿信心。

 

富瑞：李寧庫存狀況穩定盈利符預期　予目標價68元

 

　　富瑞發表研報指，李寧庫存狀況穩定，2023年第四季線上零售額優於預期，2023年全年盈利符合預期，2023年下半年大幅攤銷以及股息和回購增加，予目標價68元及維持「買入」評級。

 

　　富瑞又指，李寧第四季線上零售額優於公司預期，線下零售額按年增約20個百分點，符合該行預期，線上零售額按年增長中單位數，優於預期。

 

特步去年盈利及末期息增約12%　目標今年銷售額最少增一成

 

　　特步國際於本周一(18日)公布，截至2023年12月31日止全年純利10.3億元人民幣，按年升11.8%，每股基本盈利40.76分人民幣，派發末期息8港仙，按年升約12%，可收取代息股份以代替現金，連同中期股息每股13.7港仙計算，全年派息比率約為50%。期內收入143.46億元人民幣，按年升10.9%；毛利率增加1.3個百分點至42.2%。

 

　　集團首席財務官楊鷺彬指，集團全年派息比率約為50%，希望會繼續保持良好派息紀錄。集團2024年目標銷售額不少於10%增長，利潤增長超過銷售的增長。而由於現時經濟環境不同，早期集團提起的五年計劃會擱置，集團有營業增長已很難得，最重要是保持庫存健康及有盈利。集團主席兼行政總裁丁水波指，2023年經濟情況較差，但體育用品消費仍然較好，希望2024年繼續保持良好，旗下數個品牌會繼續在香港開啟新業務。

 

（特步網頁截圖）

 

高盛：特步尋求高質量增長　惟降目標價至6.6元


　　高盛發表研報指，特步2023年下半年的營運溢利比該行預期低4%，主要由於營運支出高於預期，惟被產品組合和其他補貼推動毛利率擴張部分抵銷。不過，公司2023年下半年的淨利潤較該行預測高5%，主要由於聯營公司收益高於預期，以及稅率低於預期。特步管理層指引集團今年層面銷售額成長不低於10%。以品牌分類的話，管理層預計特步核心品牌今年增長近10%，亦預計索康尼(Saucony)及邁樂(Merrell)將實現30%至40%的強勁增長。考慮公司尋求高質量增長，維持其「買入」評級，目標價則下調至6.6元。


　　大華繼顯指，特步去年業績略遜該行預期2%，主要因收入低於預期及營運開支上升。在高基數及消費需求疲弱下，本年至今特步零售銷售錄按年溫和增長。展望今年，公司預期收入按年增逾10%，該行認為指引保守，維持「買入」評級，目標價由8元降至7元。滙證指，特步2023年業績沒有驚喜，符合該行預測，管理層對2024年前景持謹慎態度，在不確定的情況下優先考慮健康的渠道庫存而不是增長，目標價由4.6元上調至4.8元，維持「持有」評級。

 

熊麗萍：消費意欲低李寧輸蝕　特步去庫存表現較佳或見5.5元

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，在幾隻體育用品股中，李寧去庫存較慢，去年渠道庫存較上年末下降中單位數，不知到何時才可清庫存，此乃之前體品股股價下跌關鍵原因。市場本預期內地經濟重啟後民眾消費意欲會強得多，應會對體育用品這樣的普通消費有幫助，結果不如預期，加上李寧品牌定位較尷尬，加上體育用品亦非必需品，就算要買都未必買李寧單一品牌，安踏(02020)都有很多不同品牌。若消費信心不足，下沉市場也有其他選擇，特步亦有幾個品牌可供選擇，李寧相對輸蝕，產品定價也不算便宜，要揀體品股也不宜揀李寧。

 

　　不過，李寧今次業績沒意外「驚嚇」，而現時估值與以往相比十分便宜，已拉近與其他體品股距離，或有機會上試22元。至於私有化傳聞，她認為以李寧現時股價不可能成功私有化，之前純粹炒作，如有貨若見升不上22元並再失守20元，宜先行減持。

 

（《開市Good Morning》節目截圖）

 

　　熊麗萍續指，從今次業績所見，特步在存貨方面比李寧做得好，刺激股價績後仍可逐級上升，論估值現時與李寧差不多，如已持貨且買入價較低，可博升到5.4至5.5元，惟升至該處則至少減持一部分，若再跌穿5元才止賺。至於安踏(02020)，股價走勢反覆，但每次整固完都有機會向上，反而較靚較健康，可能與它開始拓展不同檔次多品牌有關，股價暫於76至82元橫行，若再突破則可上移至85元，到時只要不失守80元就不怕。不過，現時消費類股份仍較反覆，不宜一面倒看好，隨著股價上升宜逐步套利。

 

　　李寧半日升6.4%收報21.6元，為表現最佳藍籌，特步則升4.24%報5.16元，安踏升2.89%報80元。其他體品股亦普遍造好，361度(01361)升1.57%報4.53元，滔搏(06110)升2.43%報5.48元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

其他李寧相關新聞：

大行報告 | 業績股點部署？click入嚟睇下

李寧回應私有化傳聞：會考慮任何提高股東回報方案

《外資精點》富瑞：李寧去年盈利符合預期，目標價68元籲買入

李寧去年度盈利31.9億人幣跌21.6%，末期息18.54分

 

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02800

盈富基金

17.060

異動股

02382

舜宇光學科技

47.800

異動股

02051

５１信用卡

0.120

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02800 盈富基金
  • 17.060
  • 02382 舜宇光學科技
  • 47.800
  • 02051 ５１信用卡
  • 0.120
  • 09993 金輝控股
  • 1.730
  • 02923 鼎豐集團汽車－舊
  • 0.121
股份推介
  • 00291 華潤啤酒
  • 37.800
  • 目標︰$44.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.800
  • 目標︰$17.00
  • 09896 名創優品
  • 42.950
  • 目標︰$44.00
  • 00011 恒生銀行
  • 89.550
  • 目標︰--
  • 00362 中國天化工
  • 0.101
  • 目標︰$0.2
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 291.800
  • 01299 友邦保險
  • 57.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.500
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 00001 長和
  • 40.350
報章貼士
  • 01385 上海復旦
  • 12.320
  • 目標︰$15.00
  • 00772 閱文集團
  • 27.900
  • 目標︰$30.50
  • 02233 西部水泥
  • 1.130
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/03/2024 12:18  《午市前瞻》大市氣氛利好還看市場取態，騰訊有機會升破300元

21/03/2024 12:05  恒指半日升289點報16832，龍湖飆6%舜宇光學挫逾11%

21/03/2024 12:20  國泰(293)2月載客量逾180萬人次增6成，貨運量增3%

21/03/2024 12:07  瑞聲(2018)全年純利跌9.9%至7.4億人幣，息10港仙

21/03/2024 12:28  恒安國際(1044)全年多賺45.5%至28億人幣，息70分

21/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒９６億元，買中行沽神華

21/03/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】摩通、大摩削騰訊７％目標，高盛降快手８％目標

15/03/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》建滔板下周派成績單，中短線目標７﹒９銀

21/03/2024 11:42  《財資快訊》美電軟報７﹒８２０９，隔夜拆息較上日升至４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》大市氣氛利好還看市場取態 騰訊有機會升破300元新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊、快手、舜宇、李寧、吉利績後點部署？一表列齊大行最新評級目標價新文章
人氣文章

新聞>國際動態

國際新聞 | 日本茨城縣5.3級地震核電廠停運新文章
品味生活
生活
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

米芝蓮2024｜澳門淮揚曉宴「升呢」二星餐廳！大師主理精緻淮揚菜︰文思豆腐羹顯刀工、非一般軟綿獅子頭！必點惹味花雕肉餅蒸膏蟹
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

新質生產力
人氣文章

娛樂情報

梁朝偉獲後輩P1X3L集郵！相中現社恐尷尬樣！網民指影帝怕醜得可愛：放過偉仔
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性愛Timing研究！男女鍾意咩時段做愛？男性早上幾點性慾最旺盛？研究：8成人希望床事持續30分鐘！現實只得X分鐘！幾耐算正常？每個人都有個性愛劇本！如何增加性福？
人氣文章

港女講男．妮洛

渣男黑歷史：好男友曾是渣男代表？對方的舊情舊事湧現！該追究過去的事還是攜手向前走？
人氣文章

Fashion

再見了，最時尚婆婆Iris Afpel！曾為9位美國總統任室內設計、超人氣H&M合作聯乘！102歲時尚達人：「你可以買到時尚，但必須自己掌握風格」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
安神食物 | 藏紅花天然補鐵有效調經、護心！日取花絲焗茶解鬱安神！2類患者忌服、見到一品種不要買
人氣文章
管教背後—我們也曾年輕過 新文章
人氣文章
濕疹原因｜執屋令皮膚病大爆發？可能是濕疹！正氣不足、肺脾兩虛？日常小心9大致病因素！中醫3方面治療接觸性皮膚炎：針灸都有效？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2024 12:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2024 12:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2024 12:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/03/2024 12:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/03/2024
《午市前瞻》大市氣氛利好還看市場取態 騰訊有機會升破300元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金