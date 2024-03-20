李寧去年盈利倒退減派息，體品股有更佳選擇？

李寧(02331)上周傳出創辦人李寧考慮私有化曾令股價短暫抽升，今日(20日)集團公布去年業績，盈利按年跌21.6%，末期息減少近60%至18.54分人民幣，惟仍有大行指其盈利符預期，加上集團披露去年動用10.5億元回購股份，股價今日飆逾半成。另一體育用品股特步國際(01368)亦於近日公布業績，去年盈利及末期息均增約12%，並指目標今年銷售額最少增一成，績後縱被大行降目標價，無阻股價連續兩日急升，可能會是更佳選擇。

（李寧網頁截圖）

李寧去年少賺21.6%末期息減近60% 毛利率保持48.4%

李寧公布截至2023年12月底止年度業績，期內公司擁有人應佔盈利約31.87億元人民幣，按年跌21.6%，每股盈利123.21分人民幣跌20.7%，末期息減少59.9%至每股18.54分人民幣，連同中期息36.2分人民幣，全年共派54.74分人民幣，全年派息比率為45%。年度收入約275.98億元人民幣升7%，毛利約133.52億元人民幣升6.9%，毛利率保持在48.4%的水平。



李寧去年整體零售流水(包括線上及線下)錄得10%至20%低段增長。渠道庫存較上年末下降中單位數，庫存周轉與庫齡結構保持在健康水平。新品線下零售流水錄得10%至20%低段增長。單計第四季，李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台的零售流水按年錄得20%至30%低段增長。就渠道而言，線下渠道(包括零售及批發)錄得20%至30%高段增長，其中零售(直接經營)渠道錄得50%至60%低段增長，批發(特許經銷商)渠道錄得10%至20%高段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得中單位數增長。



另外，李寧披露，截至2023年12月31日止年度內，以總代價約10.5億港元(不包括相關交易開支)購回合共5166.75萬股普通股，其中單計12月回購達4093.75萬股，董事會認為股份購回可反映出董事會對集團業務前景及長遠增長充滿信心。

富瑞：李寧庫存狀況穩定盈利符預期 予目標價68元

富瑞發表研報指，李寧庫存狀況穩定，2023年第四季線上零售額優於預期，2023年全年盈利符合預期，2023年下半年大幅攤銷以及股息和回購增加，予目標價68元及維持「買入」評級。

富瑞又指，李寧第四季線上零售額優於公司預期，線下零售額按年增約20個百分點，符合該行預期，線上零售額按年增長中單位數，優於預期。

特步去年盈利及末期息增約12% 目標今年銷售額最少增一成

特步國際於本周一(18日)公布，截至2023年12月31日止全年純利10.3億元人民幣，按年升11.8%，每股基本盈利40.76分人民幣，派發末期息8港仙，按年升約12%，可收取代息股份以代替現金，連同中期股息每股13.7港仙計算，全年派息比率約為50%。期內收入143.46億元人民幣，按年升10.9%；毛利率增加1.3個百分點至42.2%。

集團首席財務官楊鷺彬指，集團全年派息比率約為50%，希望會繼續保持良好派息紀錄。集團2024年目標銷售額不少於10%增長，利潤增長超過銷售的增長。而由於現時經濟環境不同，早期集團提起的五年計劃會擱置，集團有營業增長已很難得，最重要是保持庫存健康及有盈利。集團主席兼行政總裁丁水波指，2023年經濟情況較差，但體育用品消費仍然較好，希望2024年繼續保持良好，旗下數個品牌會繼續在香港開啟新業務。

（特步網頁截圖）

高盛：特步尋求高質量增長 惟降目標價至6.6元



高盛發表研報指，特步2023年下半年的營運溢利比該行預期低4%，主要由於營運支出高於預期，惟被產品組合和其他補貼推動毛利率擴張部分抵銷。不過，公司2023年下半年的淨利潤較該行預測高5%，主要由於聯營公司收益高於預期，以及稅率低於預期。特步管理層指引集團今年層面銷售額成長不低於10%。以品牌分類的話，管理層預計特步核心品牌今年增長近10%，亦預計索康尼(Saucony)及邁樂(Merrell)將實現30%至40%的強勁增長。考慮公司尋求高質量增長，維持其「買入」評級，目標價則下調至6.6元。



大華繼顯指，特步去年業績略遜該行預期2%，主要因收入低於預期及營運開支上升。在高基數及消費需求疲弱下，本年至今特步零售銷售錄按年溫和增長。展望今年，公司預期收入按年增逾10%，該行認為指引保守，維持「買入」評級，目標價由8元降至7元。滙證指，特步2023年業績沒有驚喜，符合該行預測，管理層對2024年前景持謹慎態度，在不確定的情況下優先考慮健康的渠道庫存而不是增長，目標價由4.6元上調至4.8元，維持「持有」評級。

熊麗萍：消費意欲低李寧輸蝕 特步去庫存表現較佳或見5.5元

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，在幾隻體育用品股中，李寧去庫存較慢，去年渠道庫存較上年末下降中單位數，不知到何時才可清庫存，此乃之前體品股股價下跌關鍵原因。市場本預期內地經濟重啟後民眾消費意欲會強得多，應會對體育用品這樣的普通消費有幫助，結果不如預期，加上李寧品牌定位較尷尬，加上體育用品亦非必需品，就算要買都未必買李寧單一品牌，安踏(02020)都有很多不同品牌。若消費信心不足，下沉市場也有其他選擇，特步亦有幾個品牌可供選擇，李寧相對輸蝕，產品定價也不算便宜，要揀體品股也不宜揀李寧。

不過，李寧今次業績沒意外「驚嚇」，而現時估值與以往相比十分便宜，已拉近與其他體品股距離，或有機會上試22元。至於私有化傳聞，她認為以李寧現時股價不可能成功私有化，之前純粹炒作，如有貨若見升不上22元並再失守20元，宜先行減持。

（《開市Good Morning》節目截圖）

熊麗萍續指，從今次業績所見，特步在存貨方面比李寧做得好，刺激股價績後仍可逐級上升，論估值現時與李寧差不多，如已持貨且買入價較低，可博升到5.4至5.5元，惟升至該處則至少減持一部分，若再跌穿5元才止賺。至於安踏(02020)，股價走勢反覆，但每次整固完都有機會向上，反而較靚較健康，可能與它開始拓展不同檔次多品牌有關，股價暫於76至82元橫行，若再突破則可上移至85元，到時只要不失守80元就不怕。不過，現時消費類股份仍較反覆，不宜一面倒看好，隨著股價上升宜逐步套利。

李寧半日升6.4%收報21.6元，為表現最佳藍籌，特步則升4.24%報5.16元，安踏升2.89%報80元。其他體品股亦普遍造好，361度(01361)升1.57%報4.53元，滔搏(06110)升2.43%報5.48元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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