小米業績勝預期股價見光回吐，大行齊唱好可伺機吸納？

小米(01810)昨日(19日)收市後公布業績，去年經調整淨利潤按年升1.26倍至192.7億元人民幣，收入跌3.2%至2710億元人民幣，均勝市場預期，毛利率升至21.2%創新高，上季收入亦恢復雙位數增長，績後獲大行普遍唱好，其中麥格理更將目標價升至27.74元，不過，小米今日(20日)股價高開低走，收市跌逾2%，可能因上周二(12日)官宣小米汽車SU7將於3月28日發布，股價當日飆逾一成，市場觀望下周的新車發布會之餘，趁勢沽貨，可否伺機吸納呢？

（資料圖片）

去年經調整淨利潤按年升1.26倍 收入跌3.2%



小米公布，截至2023年12月31日止全年純利174.75億元人民幣，按年升6.06倍；每股基本盈利0.7元人民幣，不派末期息。期內收入2709.7億元人民幣，跌3.2%，高於預期的2700.6億元人民幣；毛利574.76億元人民幣，升20.8%，毛利率升4.2個百分點至21.2%，為年度新高；非國際財務報告準則經調整淨利潤按年升1.26倍至約192.73億元人民幣，勝預期的182億元人民幣。全年智能手機業務收入為1575億元人民幣，按年跌5.8%，主要由於智能手機出貨量及平均售價(ASP)下降。智能手機出貨量下跌3.3%至1.456億部。



單計第四季，利潤按年升50.3%至約47.24億元人民幣，非國際財務報告準則經調整淨利潤按年升2.36倍至49.1億元人民幣，勝預期。期內收入按年升10.9%至732.44億元人民幣，毛利按年升37.2%至156.14億元人民幣。智能手機業務收入為442億元人民幣，按年增長20.6%，扭轉過去連續7個季度按年下降。全球智能手機出貨量為4050萬台，按年增長23.9%，顯著超過全球市場增速。

另小米指，儘管2023年宏觀面臨諸多挑戰，公司的IoT與生活消費產品業務收入和毛利率均實現按年增長，2023年收入為801億元人民幣，按年增長0.4%，毛利率為16.3%，創歷史新高，按年提升1.9個百分點。2023年公司的互聯網服務收入和毛利率均創歷史新高，收入達到301億元人民幣，按年增長6.3%，毛利率達到74.2%，按年提升2.4個百分點。





盧偉冰：今年採穩健進取策略 新車SU7定價有點貴但物超所值



另方面，小米將於下周四(28日)公布首款電動車「小米SU7」。總裁盧偉冰表示，SU7性能及配置出色，坦言價格「有點貴」，但相信「大家都會認可SU7定價，是物超所值，感動人心，價格厚道」，期望該款產品可成為純電豪華轎車的前三名。集團正全面加快建立小米汽車的銷售和服務渠道，下周一(25日)起全國29個城市的59家門店將展示新車，並於28日起提供試駕體驗。



另盧偉冰表示，今年會採取「穩健進取」策略，一方面考慮到2024年全球選舉年，同時宏觀及政治環境出現一定波動，而手機產業出現弱復甦，但認為所有業務發展機會眾多。內存、螢幕等成本回升，料為手機毛利率帶來壓力，但IoT毛利率預計可提升，整體希望保持穩健。



小米第四季智能手機平均售價(ASP)跌2.6%至1091.7元人民幣，全年手機ASP跌2.7%至1081.7元人民幣。盧偉冰指，小米會堅持推進高端化策略，尤其是內地市場，小米手機已突破4000至5000元、5000至6000元的價格區間，2024年將會突破6000元到1萬元區間，並形成規模。

高盛：收入恢復雙位數增長 目標價升至18.9元

高盛發表研報指，小米去年第四季收入和經營溢利表現大致符合預期，收入增速是自2021年第四季以來首次恢復雙位數增長。儘管智能手機行業增長放緩，但管理層預計市場份額將進一步增加，目標今年出貨量增長大幅拋離行業，並收窄與蘋果和三星的差距。上季智能手機部門的毛利率超出預期，由於高端手機出貨量強勁以及某些組件成本下降，今年的前景看起來令人鼓舞，將目標價從18.1元上調4.4%至18.9元，並維持「買入」評級。

大和指，小米2023財年第四季收入符合該行預期，經調整後淨利潤比市場普遍預期高出32%。第四季收入恢復雙位數增長，主要得益於智慧型手機收入按年增21%。集團2024年智慧型手機出貨量將步入高階化，預計總出貨量將重回正增長軌道，按年增10%至1.61億台。小米在各國的高階化策略也將導致2024年主要市場的平均售價提高，預計集團將進一步擴大份額。電動車方面，由於集團一直在開發其他車型，預計今年小米在新舉措上將花費110億元人民幣，整體毛利率將達21%。由於集團2023年研發費用按年增19%，預期公司今年研發投資維持類似趨勢，料一般管理費用和銷售的節省將抵銷研發費用增加，將目標價由13.5元上調至16元，評級為「優於大市」。

麥格理：收入恢復增長業務前景改善 目標價升至27.74元

麥格理表示，小米上季智能手機毛利率按季微跌至16.4%，仍接近去年第三季16.6%的歷史高位。公司廣告收入增長18.4%，主要由於月活躍用戶(MAU)按年增長一成；高端智能手機用戶結構不斷增加；中國客戶廣告預算改善。然而，受累於需求疲弱，公司的電視和手提電腦收入按年跌21.4%。整體毛利率低過該行預期0.3個百分點。預期小米受惠於將人工智能(AI)手機與高端化結合，以及增加市場份額，相信今年將領航智能手機市場。而公司物聯網(IoT)銷售或隨新產品戰略而恢復增長，另由於產業復甦，估計公司廣告收入增長勢頭持續，維持「跑贏大市」評級。公司收入恢復增長，其核心業務前景正在改善，目標價由27.18元微升至27.74元。

摩通指，受智能手機出貨量上升等因素所帶動，小米2023年第四季錄得強勁的盈利，優於該行及市場預期。展望2024年，預期智慧型手機收入將健康增長，因零件成本上升造成的毛利下降應是可控的，短期內的關鍵催化劑可能是小米電動車推出。核心業務的健康復甦和強勁的現金流，應該會支持公司在未來3至4年進軍電動車領域，維持「增持」評級，惟將目標價由23元下調至21元。

小米今日收市跌2.42%報14.5元，曾升3.36%高見15.36元，成交19.88億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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