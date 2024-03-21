《午市前瞻》大市氣氛利好還看市場取態 騰訊有機會升破300元

恒生指數半日報16832，升289點或1.7%，主板成交逾679億元。恒生中國企業指數報5894，升90點或1.6%。恒生科技指數報3581，升29點或0.8%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及美團(03690)；騰訊收報291.8元，升3元或1%，成交69.9億元；友邦收報57.2元，升1.2元或2.1%，成交20.27億元；美團收報92.35元，升3.55元或4%，成交19.19億元。國指三大成交股份依次為騰訊、快手(01024)及美團；快手收報51.6元，跌0.65元或1.2%，成交19.63億元。科指三大成交股份依次為騰訊、快手及美團。

(騰訊視頻網頁截圖)

葉尚志：消息正面 有待市場反映後續部署

隔晚聯儲局宣布維持利率不變，同時預期年內將維持合共減息75基點，令市場鬆一口氣。隔晚美股造好，港股今早受惠跟升，高開超過200點後，半日一度升逾400點，逼近17000關。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，本周為港股以至全球市場關鍵一周，既有美日央行宣布議息結果，周內亦有多隻大型股份如小米(01810)、騰訊(00700)及美團(03690)等公布業績。

重磅消息陸續公布，葉尚志指，今日升市亦為過去數日調整以來的一大反彈，惟估計市場整體仍需時計劃調整部署，加上美團業績有待公布，建議可先再觀望一至兩個交易日，留意市場對一眾消息公布後的反應，再作部署更佳。他指，早前恒指突破100天線後再失守，認為該線對後市參考性較低，反觀本月低位16095仍守穩，即使未必跌抵該位亦是較大支持位。

遊戲業務增長遇瓶頸 廣告收入算有交代

騰訊公布業績，去年第四季經調整純利按年升43.7%至426.81億人民幣，好過預期。期內收入升7.1%至1551.96億人民幣；以分部計算，代表遊戲業務的增值服務收入按年跌2%至691億人民幣，網絡廣告收入按年增加21%至298億人民幣，金融科技及企業服務收入按年增加15%至544億人民幣。



今次的業績場反映騰訊遊戲業務收入有所減少，葉尚志指，雖然遊戲業務表現略差，但短期內仍是騰訊的主要收入來源，故一直是市場焦點所在。他指，騰訊遊戲業務已發展至平台期，高基數之下難有太大增長，即使有新遊戲推出，新增玩家人數亦主要來自舊遊戲玩家，故亦難有大大增長動力。他提到，目前唯有寄望騰訊第二季推出的重點遊戲能否提升收入，另外，海外市場的遊戲收入亦是騰訊突破遊戲業務收入瓶頸的一大缺口。



網絡廣告一直被視為騰訊恢復收入增長的最大動力，去年第四季網絡廣告收入按年增21%，葉尚志認為已算有交代，因為廣告收入極受經濟表現影響，內地經濟在過去一年表現平平，騰訊能維持廣告收入按年增長已屬跑贏大市。

騰訊已非增長型科技股 分注部署上望330元

股價方面，騰訊自1月中以來維持在260至約290元上落，今早挾業績之勢曾高見298元，但作未能重上300元。葉尚志分析認為，騰訊今次業績表現不差，但走勢要看市場取態，現時估值合理，看好騰訊後市上行機會較大。

他指，現時應以騰訊有大機會突破300元的前提作部署，如有能力分注部署，現價約300元以下具值博空間，可先下首注，大約為三分之一。隨後按股價表現可再作打算，如成功突破300元不妨再追加，相反，若向下跌至280元亦可選擇溝貨，料難跌至早前低位260元；整體上望330元，現價計潛在升幅亦超過一成。

葉尚志補充，現時內地科技企業已轉趨實際，例如騰訊今次亦宣布加大回購及派息，以吸引投資者給予更高估值。他指，科技企業收入增長見頂後已難再以增長公司去為公司估值，而騰訊經歷大幅調整過後，以非增長型互聯網股份而言，現時估值亦算合理。

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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