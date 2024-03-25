美團季績勝預期獲大行唱好，股價飆升創近4個月高可再吼？

內地最大外賣平台美團(03690)上周五(22日)收市後公布業績，上季虧轉盈賺約22億元人民幣，經調整溢利按年增4.3倍至43.75億元人民幣，收入升22.6%至約737億元人民幣，均勝市場預期。雖然新業務經營虧損仍有48億元人民幣，美團亦承認社區電商市場比預期更艱難，但指今年將進行戰略調整，目標大幅減少經營虧損。美團績後獲大行普遍唱好，其中里昂予目標價182元，摩通上調評級至「增持」兼大升目標價64%至110元，美團今早(25日)最多升近一成高見96.8元，創近4個新高，可否再吼呢？

（Shutterstock）

上季經調整溢利按年增4.3倍 收入升22.6%

美團公布，截至2023年12月31日止第四季純利22.17億元人民幣，勝預期的10.9億元人民幣，而對上一年同期淨虧損10.84億元人民幣。以非國際財務報告準則計量，錄經調整溢利43.75億元人民幣，按年增長4.28倍，勝市場預期的28.99億元人民幣；經調整EBITDA錄374.44億元人民幣，增26.5%。期內收入736.96億元人民幣，升22.6%，勝預期的726.96億元人民幣；經營溢利17.58億元人民幣，而對上一年同期經營虧損7.32億元人民幣。

業務分部方面，美團第四季核心本地商業收入錄551.31億元人民幣，按年增26.8%，分部經營溢利80.19億元人民幣，按年增11.1%；新業務分部收入185.65億元人民幣，按年增11.5%，分部經營虧損收窄24.1%，至48.33億元人民幣。美團表示，今年將對新業務進行戰略調整，改善商業模式，目標大幅減少經營虧損，計劃提升商品加價率，並降低補貼，關注用戶自然留存率長期增長。



另外，截至2023年12月31日止全年純利138.56億元人民幣，而對上一年同期淨虧損66.86億元人民幣。以非國際財務報告準則計量，錄經調整溢利232.53億元人民幣，按年升7.22倍；經調整EBITDA錄238.78億元人民幣，增1.46倍。期內收入2767.45億元人民幣，升25.8%；經營溢利134.15億元人民幣，而對上一年同期經營虧損58.2億元人民幣。



王興：首季外賣AOV或受壓 美團優選經營虧損按年收窄



外賣業務是美團主業，美團上季外賣平均客單價(AOV)下降，首席執行官王興預計，由於高基數，外賣首季AOV或受壓，而在複雜宏觀環境下，會繼續提高低頻用戶消費密度，全年外賣料穩健增長，只要規模擴大，將可釋放更多營運槓桿，外賣經營利潤將持續健康增長。另外，到店酒旅業務新春期間日均交易總額(GTV)按年增36%，較2019年高150%，會續投資產品能力、鞏固消費者心智份額，全年GTV料繼續高速增長，中長期受惠線上滲透率提高，以及消費趨勢變化，分部收入與GTV增速差距將縮小。



新業務方面，王興表示，社區電商情況比先前的預期更艱難，美團已調整戰略，將優先建立關鍵能力，而非擴大規模或市佔率，首季已初見成效，美團優選經營虧損按年收窄，料趨勢可持續至全年。



美團今年1月首次進行回購，首席財務官陳少暉表示，回購是公司增加股東回報首選，考慮到目前股價被嚴重低估，而且回購可抵銷員工持股計劃的稀釋效果，未來若有需要的話，會考慮上調回購規模。

麥格理：利潤正復甦目標價升至118元 摩通：估值重評可期

麥格理發表研報指，美團股價在過去三季大幅下跌，是由於投資者憂慮本地服務行業的競爭激烈，及社區團購業務的利潤率受到嚴重拖累，盈利可見度不足。然而，集團顯示其核心本地商業業務增長具有彈性。雖然競爭仍然存在，但美團一直穩定市場定位及不斷擴大用戶及商家基礎，相信可以有助轉化為未來更穩定的局面。上調集團2024及25年的經調整EBITDA預測18%和20%，以反映利潤正在復甦，將目標價由106元升至118元，重申「跑贏大市」評級，並預計其盈利將於下半年出現拐點。



摩通指，美團股價自2月以來累升約41%，因為投資者預期社區團購業務虧損將大幅收窄。料美團股價仍有進一步上行空間，因為管理層表明，對今年核心本地商業的利潤增長前景充滿信心。受財務可見度改善及市場上調對其預測驅動，料估值重評將推動美團股價持續上揚，將評級由「中性」上調至「增持」，目標價由67元升至110元。

里昂：上季收入及經調整經營盈利勝預期 予目標價182元





里昂稱，美團去年第四季收入及經調整經營盈利均好過預期。預測其核心本地商業盈利增長在2024年放慢，但可望因美團優選虧損大幅削減而抵銷。預測2024年首季美團核心本地商業收入同比升21%，經調整經營溢利同比減9%，但整體經調整經營溢利則有望同比升25%。至於2024年全年收入預測微降1%，全年盈利預測不變，維持「買入」評級及目標價182元。



瑞銀表示，對比過去數季，相信美團管理層更多地對餐飲外賣單位經濟及總量，以及到店服務下的競爭情況及盈利率作出保證及表達信心。管理層決意加快減少新業務虧損亦屬正面。市場過去數季基於宏觀經濟放緩及市場競爭，對美團盈利共識持續下調，估值在預期更多盈利削減下過度下調，相信季績將為投資者提供信心，最少短期業務基本因素回穩。超預期的美團優選減虧將扭轉盈利下降趨勢，目標價由133元升至135元，維持「買入」評級。

高盛：上季業績稍勝預期 大和：股票回購成股價催化劑

高盛指，美團去年第四季業績表現穩健，稍高於預期，管理層重新聚焦健康成長和盈利能力的策略前景均優於預期，公司第四季核心本地商業業務的經調整EBIT為80億元人民幣，高於預期，而其新業務虧損則為48億元人民幣，則大致符合預期，整體收入增長23%，略高於預期。預期公司2024財年及2024財年第一季業績表現穩固，而其到店、酒店及旅遊業務方面利潤率優於預期的潛力，亦有助股價在今年進一步推升，惟將目標價由151元下調至139元，維持「買入」評級。



大和指，美團管理層改變美團優選業務策略為主要正面訊息，基於今年快於預期的減虧下見到整體盈利進一步上望空間。雖然抖音競爭仍在，但相信情況已穩定，因此預期到店經營溢利率將在今年下半年顯著恢復，而股價上行重要催化劑為股票回購，維持「買入」評級及目標價130元。

溫傑：業績麻麻惟沒期望下勝預期 料對股價偏正面



今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指美團業績關鍵要看外賣及到店等傳統業務能否保持增長，以及新業務何時不再蝕錢，而過去一年美團股價曾做得較差，正因市場擔心TikTok會收購餓了麼，成為美團最大競爭對手，恐拖累其外賣業務放慢，而新業務虧損收窄幅度亦未如預期。事實上，美團今次業績麻麻，但因大家沒甚麼期望，故上季無論收入及盈利都好過預期，應會對股價偏向正面。不過，上季新業務收入只增長11.5%，相對傳統業務收入增長26.8%，實在太慢，只要有一兩個季度外賣或到店業務表現較差，整盤數就會走樣。另外，上季經營溢利18億元人民幣，惟若沒21億的一次性其他收益(包括理財收益、補貼及稅務優惠)是要虧蝕，而期內溢利22億元人民幣，當中卻有7億是股權投資收益。

（《開市Good Morning》節目截圖）

溫傑又指，美團業務增長一定會放慢，因內地絕大部分人都用美團外賣服務，次數及單價很難再大增，新業務又要大量燒錢，而公司要向股東交代，預料會稍為放慢燒錢步伐。若想吸納，只能相信公司未來傳統業務隨著拓展香港及中東等外賣市場，可保持一定增長，而兩三年後新業務或成新增長引擎。總的而言，可再看多一兩季業績，看看有否改善。

美團半日升8.67%收報95.9元，成交57.73億元。其他科技股個別發展，騰訊(00700)升0.35%報289.8元，百度(09888)升6.42%報104.5元，小米(01810)升1.49%報15.02元，阿里(09988)跌1.27%報70.1元，京東(09618)跌0.19%報103.4元，網易(09999)跌2.34%報162.9元，快手(01024)跌0.51%報48.75元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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