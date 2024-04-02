港股 | 午市前瞻 | 港股績優利恒指企穩17200 小米年內博見20元

恒生指數半日報16931，升390點或2.4%，主板成交超過890億元。恒生中國企業指數報5962，升152點或2.6%。恒生科技指數報3559，升82點或2.4%。



恒指三大成交股份依次為小米(01810)、騰訊(00700)及美團(03690)；小米收報16.74元，升1.8元或12%，成交65.68億元；騰訊收報309.8元，升6元或2%，成交51.21億元；美團收報100.7元，升3.9元或4%，成交27.71億元。國指三大成交股份依次為小米、騰訊及美團。科指三大成交股份依次為小米、騰訊及美團。

(小米汽車網頁截圖)

李偉傑：內地經濟數據刺激港股 料4月大市氣氛正面

內地3月財新製造業PMI錄得51.1%，按月升0.2個百分點，創2023年3月以來新高。加上3月底壓軸公布個別重磅股業績標青，港股大旺，半日升幅已超過400點，半日大市總成交額更高達900億元。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日港股大升主因內地經濟數據好過預期，料今日全日總成交額將會相當理想。他預期恒指須先企穩1月及3月阻力水平17200，隨後才能有力進一步向上挑戰。



他指出，業績期塵埃落定後，股市整體偏向正面，氣氛將有利恒指於上述水平整固後再升，但要留意美元表現仍然強勢，料為港股帶來一定壓力。



小米SU7貼地開價刺激銷售 16元整固後上望20元

市場引頸以待的小米(01810)SU7終於公布售價，標準版入場價只需21.59萬人民幣，比「蔚小理」入門車型售價更低，震撼業界。據指SU7開賣24小時內已有超過8.89萬張訂單，三個版本交付期大幅延長，Max版更有機會半年後才能交收。消息刺激小米股價今早高開15%，但獲利盤湧現令升幅半日收窄至約12%。

李偉傑指，小米早前只提及SU7售價在50萬元以內，市場早前均預期最少可能亦要約30萬人民幣，但開價後只需20多萬元，遠低於預期，加上用家試車後對其性能及外觀偏向正面，預料SU7銷量隨後將逐步提升，亦有望比同行車款更快達致收支平衡。



他預期SU7銷售表現將持續有利支撐小米股價，但今日裂口大升後須先回調整固，料股價先於16元整固，藉著SU7銷量按月提升，料小米手機與汽車雙線推進下，今年內有望挑戰19至20元。

小米集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

蔚萊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

小鵬股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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