  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港股 | 午市前瞻 | 港股績優利恒指企穩17200 小米年內博見20元

02/04/2024

　　恒生指數半日報16931，升390點或2.4%，主板成交超過890億元。恒生中國企業指數報5962，升152點或2.6%。恒生科技指數報3559，升82點或2.4%。


　　恒指三大成交股份依次為小米(01810)、騰訊(00700)及美團(03690)；小米收報16.74元，升1.8元或12%，成交65.68億元；騰訊收報309.8元，升6元或2%，成交51.21億元；美團收報100.7元，升3.9元或4%，成交27.71億元。國指三大成交股份依次為小米、騰訊及美團。科指三大成交股份依次為小米、騰訊及美團。

 

 

港股 | 午市前瞻性 |

(小米汽車網頁截圖)

 

李偉傑：內地經濟數據刺激港股  料4月大市氣氛正面

 

　　內地3月財新製造業PMI錄得51.1%，按月升0.2個百分點，創2023年3月以來新高。加上3月底壓軸公布個別重磅股業績標青，港股大旺，半日升幅已超過400點，半日大市總成交額更高達900億元。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日港股大升主因內地經濟數據好過預期，料今日全日總成交額將會相當理想。他預期恒指須先企穩1月及3月阻力水平17200，隨後才能有力進一步向上挑戰。


　　他指出，業績期塵埃落定後，股市整體偏向正面，氣氛將有利恒指於上述水平整固後再升，但要留意美元表現仍然強勢，料為港股帶來一定壓力。


小米SU7貼地開價刺激銷售   16元整固後上望20元

　　市場引頸以待的小米(01810)SU7終於公布售價，標準版入場價只需21.59萬人民幣，比「蔚小理」入門車型售價更低，震撼業界。據指SU7開賣24小時內已有超過8.89萬張訂單，三個版本交付期大幅延長，Max版更有機會半年後才能交收。消息刺激小米股價今早高開15%，但獲利盤湧現令升幅半日收窄至約12%。

 

　　李偉傑指，小米早前只提及SU7售價在50萬元以內，市場早前均預期最少可能亦要約30萬人民幣，但開價後只需20多萬元，遠低於預期，加上用家試車後對其性能及外觀偏向正面，預料SU7銷量隨後將逐步提升，亦有望比同行車款更快達致收支平衡。


　　他預期SU7銷售表現將持續有利支撐小米股價，但今日裂口大升後須先回調整固，料股價先於16元整固，藉著SU7銷量按月提升，料小米手機與汽車雙線推進下，今年內有望挑戰19至20元。

 

港股 | 午市前瞻性 |

小米集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻性 |

蔚萊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻性 |

小鵬股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻性 |

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08052

陸慶娛樂

0.044

異動股

02160

心通醫療－Ｂ

0.920

異動股

08417

大地教育

0.020

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08052 陸慶娛樂
  • 0.044
  • 02160 心通醫療－Ｂ
  • 0.920
  • 08417 大地教育
  • 0.020
  • 00990 榮暉國際
  • 0.650
  • 00076 誼礫控股
  • 0.223
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.600
  • 目標︰$45.60
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.350
  • 目標︰$75.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.000
  • 目標︰$27.00
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 3.330
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 0.530
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 308.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.350
  • 00001 長和
  • 38.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.560
  • 00005 滙豐控股
  • 61.400
報章貼士
  • 02689 玖龍紙業
  • 3.360
  • 目標︰--
  • 00579 京能清潔能源
  • 1.800
  • 目標︰$2.20
  • 06078 海吉亞醫療
  • 29.350
  • 目標︰$43.70
熱炒概念股
即時重點新聞

03/04/2024 16:38  《盤後部署》科指挫逾2%跑輸恒指，眾安在線逆市造好博上18元

03/04/2024 17:44  滙控料中國經濟中長期增長理想，預計未來分派股息能力強勁

03/04/2024 16:31  《本港經濟》2月零售貨值升1.9%遠遜預期，首兩月升1.4%

03/04/2024 17:56  【花蓮地震】花蓮強震增至9死821傷，太魯閣近千遊客員工受困

03/04/2024 17:19  【人行操作】人行例會：充實貨幣政策工具箱，關注長期收益率變化

03/04/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒２４億元，買小米沽盈富

03/04/2024 08:25  【大行炒Ｄ乜】小米獲多家大行看好，高盛削天齊兩成八目標價

03/04/2024 16:45  《財資快訊》美電升報７﹒８２８６，一個月拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

地震 | 台灣花蓮發生地震，增至9死逾800傷（持續更新） 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習拜通電話，花蓮強震九死逾八百傷，車貸首付比放寬新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米殺入車市再掀價格戰，新能源車要慎選新文章
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

風水術數：俗語「逢九必衰」真唔真？從國家大事、歷史時間線解說！九字尾年份必有大事發生、大轉變？古人如何推算？睇土木相會、相沖！
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

這AI世代還有人用心寫字研究書法？從Yahoo創始人講到職場打工仔！為甚麼傳統就業市場是火坑、副業市場百花齊放？全民副業為何出現？ 1
人氣文章

玩樂 What’s On

日本都坐到Uber？「白牌車」4.1起提供限時服務！邊四個地區坐到？收費同的士有無分別？
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

劇集版《瘋狂紳士幫》開播！從權貴穿搭看華麗英國時尚，延續瘋狂紳士的墮落旅程
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

跑馬地名物Pizza：米芝蓮必比登推介Little Napoli！黃番茄醬豬肉腸煙燻芝士、超香口水牛芝士活火山滋味、邪惡炸意式餡餅，百分百正宗拿坡里風味
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

精選Art Basel 2024 三大矚目藝廊：看香港藝術家江記、鄺詠君新作，尋找作品與觀賞者之間的聯繫
健康好人生 Health Channel
人氣文章
乳癌復發 │ 乳癌患者手術後一年上身多處突出紅疹！求醫揭患罕見皮肌炎、癌細胞恐已擴散！醫生：身體4個地方出現紅疹要留神新文章
人氣文章
不簡單的30！每一個30，都記載著它獨特的故事！今期素食譜：石榴蘑菇牛油果醬多士 新文章
人氣文章
血管保養 │ 香港一年逾萬宗心血管病死亡個案！心臟科醫生：耳朵出現1特徵或有心血管堵塞危機！3招自己Check血管健康
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 19:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態03/04/2024
地震 | 台灣花蓮發生地震，增至9死逾800傷（持續更新）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金