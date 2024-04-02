中銀香港業績對辦增派息，獲大行唱好可看高一線？

中銀香港(02388)上周四(28日)收市後公布業績，受惠環球高息環境，集團去年淨息差1.53%，按年擴闊0.28個百分點，令全年純利升26%，淨利息收入升32%，末期息增近26%，全年股息則增逾23%，儘管去年減值準備淨撥備大增逾倍，股價今早(2日)仍最多飆逾8%，高見22.8元，而現價股息率仍逾7厘，績後獲大行唱好，現價追入仍值博嗎？

（李崇偉攝）

去年純利按年升26%全年息增23% 淨利息收入升32%



中銀香港公布，截至2023年12月31日止全年純利327.23億元，按年升26.1%，每股基本盈利3.095元，派末期息1.145元，按年增25.8%，連同中期股息，全年每股股息1.672元，按年增23.2%。派息比率為54%，提升1個百分點。期內淨經營收入591.65億元，升14.1%，提取減值準備前之淨經營收入增20.8%至654.98億元。淨利息收入510.78億元，升31.8%；計入外滙掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為544.87億元，升28.8%，主要由於平均生息資產增長及淨息差擴闊帶動。淨息差為1.53%，按年升28個基點；若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差為1.63%，按年升27個基點，主要由於集團把握市場利率上升的機遇，積極主動管理資產及負債，帶動貸存利差擴闊，以及淨無息資金貢獻上升。



另去年淨服務費及佣金收入為91.67億元，按年跌6.5%，主要由於投資市場氣氛淡靜，證券經紀、基金分銷及基金管理佣金收入按年分別下降26.7%、20.3%及42.9%，以及保險佣金收入下降28.6%。去年貸款及其他帳項減值準備淨撥備為64.19億元，按年增152.2%，不良貸款率亦增至1.05%，上年同期為0.53%。總資本比率為21.18%；一級資本比率及普通股權一級資本比率均為19.02%。特定分類或減值貸款比率為1.05%，較2022年末升0.52個百分點。

中銀香港：料港息仍維持高位一段時間 會努力穩定淨息差

中銀香港財務總監劉承鋼表示，目前市場普遍預期美國將在今年下半年開始降息，而香港利率跟美元有一定的關聯性，但參考以前的降息周期，對港元利率的影響一般會滯後兩個季度以上，預期香港利率會在相對的高位維持一段時間，而隨著市場利率回落，高利率對於銀行淨息差增長紅利將會有所消退，未來該行會管控好存款成本等舉措，以緩解利率下降對淨息差帶來的負面影響，未來會努力穩定淨息差水平，促進淨利息收入穩中有升。



中銀香港去年客戶貸款增長3.3%至1.7萬億元，存款增長5.3%至2.5萬億元。副總裁兼風險總監徐海峰表示，去年開始整體的市場利率高企，使銀行業面臨一定的挑戰，也會影響客戶在相關方面的需求，去年整體香港市場貸款有所下降，而2024年挑戰和機遇並存，當利息還在高位時，整體企業的融資意願較低，對市場貸款增長帶來一定挑戰，但隨著內地及香港推出一系列經濟支持措施，亦帶來了相關的機遇，今年會實現貸款穩健增長並力爭全年繼續跑贏大市。

有信心資產質量保持優於同業水平 料今年往後時間樓市需求復甦



去年中銀香港貸款及其他帳項減值準備淨撥備增至64.19億元，信貸風險總監翁敬勳表示，該行去年增提撥備是為了抵禦不確定因素，而該行已做好相關準備，主動把較有問題的客戶「降不良」，若今年整體經濟比較穩定，以及該行的資產質量不會再有較大下滑的情況下，該行的信貸成本有機會有所回落，有信心整體資產質量可以保持優於同業水平。



中銀香港副總裁陳文表示，展望2024年，留意到在港府宣布樓市「撤辣」後，一手樓的樓市交易處於較活躍的狀況，並有一系列支持實體經濟的措施，預期今年往後時間樓市的需求將會復甦。另中銀香港表示，對於內房企業貸款，總規模929億元，比2022年底下降7.2%，佔集團客戶貸款比重5.5%，比2022年底下降0.61個百分點，客戶主要以業務在粵港澳大灣區及中國內地一二線沿海城市的全國性布局龍頭企業為主，整體財務狀況相對穩定。

滙證：業績符預期升目標價至25.3元 美銀：純利勝預期股息吸引

滙證發表研報指，中銀香港去年業績大致符合預期，每股盈利按年增26.1%至3.1元，高於該行預期。業績對中銀香港來說為適度樂觀，ROE(股本回報率)和ROA(資產收益率)隨著市場份額的增加而提高，但不利的是去年下半年信貸成本高於預期，主要由於中國商業房地產風險敞口。不過，較高的減值損失被其成本效率所抵銷，其業務模式看起來可持續；普通股權一級資本比率維持在高位，未來或將帶來更多資本回報，將將2024至2025年每股盈利預測上調1.2%至3.2%，目標價由24.8元升至25.3元，維持「買入」評級。



另美銀證券稱，中銀香港去年撇除額外一級資本債券(AT1)前的純利按年升24.8%至341.2億元，優於預期，去年股息回報達8厘，維持「買入」評級，以反映股息率吸引、資本水平強勁以及信貸成本似乎已見頂。不過，將其今年每股盈利預測由3.21元降至3.2元，明年每股盈利預測由3.22元降至3.16元，相應將目標價由29.5元降至28.8元。

李偉傑：績優增派息可看高一線 中線上望24元

（李偉傑）

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，中銀香港業績不俗，僅經紀及基金方面收入表現較差，而本港樓市自「撤辣」後成交也轉趨暢旺，加上高息環境料仍會維持一段時間，淨息差表現仍可看好。再者，集團因應盈利增長增加派息，在本地銀行股中可看高一線。至於集團去年貸款及其他帳項減值撥備按年增1.5倍，在業績理想情況下未必是壞事，有助保持良好資產質量，而且料隨著本港經濟好轉，以及內房正向發展，明年有機會再撥入。股價方面，中銀香港過往跌幅顯著，儘管經今日急升短線料需整固，惟中線可上望去年中高位23.3元至24元。至於其他銀行股，滙控(00005)與中銀香港一樣，貸存比率高，有利息差擴闊，兩者皆可吼，另恒生(00011)早前公布去年業績表現不錯兼增派息，也可留意。

中銀香港半日升7.16%收報22.45元，成交4.76億元。其他本地銀行股亦普遍造好，滙控升1.06%報61.8元，恒生升4.73%報89.7元，東亞(00023)升0.43%報9.36元，大新銀行(02356)升5.57%報5.88元，惟渣打(02888)跌1.27%報66.15元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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