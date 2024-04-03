中東局勢升溫油價金價齊攀高，石油股金礦股獲券商升目標可以點揀？

中東地緣衝突加劇，日前以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館，伊朗誓言進行報復，加上烏克蘭無人機再襲俄羅斯煉油廠，刺激國際油價昨日(2日)上漲，創去年10月以來新高。金價同樣受中東局勢緊張帶動，再創歷史新高。金礦股今早(3日)逆市造好，紫金礦業(02899)高見16.9元創歷史新高，招金礦業(01818)高見11.98元創逾半年高。「三桶油」股價同樣處於高位，惟經昨日急升後今早先升後回順。石油股及金礦股近日同獲券商上調目標價，應怎樣選擇？

（Shutterstock）

以色列空襲伊朗駐敘利亞使館 烏克蘭無人機再襲俄煉油廠



中東緊張局勢再度升溫，伊朗駐敘利亞首都大馬士革使館周一(1日)遭以色列空襲夷為平地，據伊朗官員表示，此事造成伊朗革命衛隊高層指揮官札赫迪等兩名將軍，以及5名軍官當場被炸死，伊朗誓言要對以色列空襲進行報復。中東政局動盪推動油價及金價齊攀升，紐約期油昨升1.7%，收報每桶85.15美元，布蘭特期油升1.7%，收報每桶88.92美元，同為去年10月27日以來最高價格。紐約期金收市升1.6%，報每盎司2292.70美元，一度升至每盎司2308美元，再創歷史新高。現貨金升1.2%，收報每盎司2276.79美元，早段曾創2276.89美元歷史高位。

另外，昨日烏克蘭一架無人機襲擊俄羅斯第三大煉油廠，影響產能約15.5萬桶/日。Ritterbusch and Associates LLC總裁Jim Ritterbusch認為，烏克蘭攻擊行動令俄羅斯對外出口原油的能力受損，消息對油價有利。

摩通：俄羅斯加碼減產勢推高油價 布油9月或升至100美元

值得一提，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)幾個成員國於3月3日延長了每日220萬桶的額外自願減產至6月底，俄羅斯更出人意料表示，將在第二季前自願削減每天47.1萬桶的原油產量和出口量。這是俄羅斯於去年4月宣布的日自願減產50萬桶(延長至今年12月底)的基礎上追加的減產。以Natasha Kaneva為首的摩通分析師上周發表研報指，俄羅斯石油戰略的轉變令人驚訝，俄羅斯的行動可能會在4月就將布蘭特原油價格推升至90美元，5月前漲至90美元區間的中間，到9月接近100美元。而OPEC+更有可能在6月延長其石油減產至年底，這或將進一步催化油價的上漲。

不過，摩通分析師指，有多種手段可以相當有效地緩解高價格的影響。短期內最明顯的再平衡機制是減少美國戰略石油儲備(SPR)原油庫存。油價上漲將使美國政府在11月總統大選前繼續承受壓力，估計美國政府擁有釋放多達6000萬桶原油的政策空間。此外，破壞需求也是應對高油價的另一個潛在有力對策。鑑於美元走強和借貸成本高企，油價大幅超過90美元會對全球石油需求造成嚴重干擾，這反過來又會導致油價下跌。摩通維持其油價預測不變，預測今年布蘭特原油的平均價格為每桶83美元，第三季和第四季平均價格分別為84美元和85美元。

建銀國際：中海油產量穩健成本受控 升目標價至21.3元



另外，建銀國際近日發表研報指，中海油(00883)去年純利按年跌13%，表現略遜市場預期，倒退主要由於油價回調令平均實現油價按年下挫19%。不過，中海油的產量穩健，去年錄按年增長9%，超出該行預期。而集團亦保持成本受控，單位生產成本按年降低3%至每桶7.7美元，好過該行預期的每桶8.13美元。中海油估值有吸引力，將目標價由15.65元升至21.3元，評級維持「跑贏大市」。





中銀國際指，中石油(00857)去年盈利按年增長8%至1611億人民幣，比該行預測高出4%。儘管油價大幅下跌，但公司憑借天然氣營銷業務的強勁表現仍實現了增長。預計在撇除減值、其他稅項減少及下游業務盈利小幅增長的情況下，今年中石油盈利將按年增長17%，重申「買入」評級，目標價上調至7.06元。另美銀證券雖下調中石化(00386)2024至2026財年盈利預測，但考慮近期國企獲估值重評，將其目標價由5元升至5.2元，重申「買入」評級，並指管理層注重投資者回報，有穩定而高水平的派息政策。

高盛：金價上升兼開採金礦進展佳 升招金目標價至13元



金礦股近日亦獲大行上調目標價。高盛指，招金礦業去年純利6.86億元人民幣，每股純利0.14元人民幣，分別按年升71%及100%；撇除單次性項目，經常性利潤按年升125%至10.49億元人民幣，勝於該行及市場預期。高盛將招金2024至25年經常性純利預測上調30%至55%，反映全球金價上升及招金開採金礦進展佳，並將其目標價由11.4元升至13元，評級由「中性」升至「買入」。



建銀國際指，紫金礦業去年業績表現符合預期，主要受惠金屬價格大幅上漲，黃金及銅的產量強勁成長，以及公司成本控制有效等因素。因應紫金將業務成長作為核心策略，以及推出大量新項目，將公司2024及2025年的盈利預測分別維持基本不變及上調12%。紫金現時估值具吸引力，將目標價由14.4元升至18.9元，維持「跑贏大市」評級。另中信証券稱，紫金去年的礦產銅及金產量再創新高，加上產品價格上升，業績錄得穩定增長，料今年礦產銅及金產量可望實現分別增長8.9%和8.6%的目標。持續外延併購為公司的長期增長提供堅實支撐，公司可望受惠銅金產品長期量價齊升所帶來的利潤上升，予目標價20元，維持「買入」評級。





熊麗萍：金價走勢續向上難估頂 中海油基本面佳跑贏油價

熊麗萍



資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，一般相信美元弱金價就會升，但實際也要看甚麼原因導致美元走弱或走強。金價近期在美元走強下照升，相信因市場對通脹擔心，加上國際政局混亂，以及很多央行增持黃金。而看走勢，金價是慢慢升，走勢仍繼續向上，至於會升到哪個價位，要再看美國減息及通脹情況。惟需留意，近幾個月央行買金量似乎比去年減少，可能會影響金價走勢。

油價方面，熊麗萍指，現時環球經濟不太好，油價卻繼續升，因油價表現除要看需求外，也要看供應及政局，現時市場正擔心國際政局、地緣政治因素，加上OPEC+一直維持減產目標，令人覺得供應方面應可抵銷經濟放慢令需求減少，刺激油價上漲，而有些油股升得比油價更勁，例如中海油即使油價停在80美元也照升，一直沒太大調整，除因其派息吸引外，公司過去兩年發掘到很多新油田，且蘊藏量都很高，截至去年底確認可開發油田數量達到高位，看其基本面確可受惠油價上漲。值得一提，今日舉行的OPEC+部長會議應會維持現有減產措施不變，始終一方面正與歐美角力，但減產太多亦會影響收入。

今早石油股股價變化不大，中海油半日跌0.1%收報19.14元，中石油升0.28%報7.16元，中石化跌0.43%報4.64元。金礦股表現較佳，紫金礦業升1.73%報16.5元，招金礦業升5.68%報11.9元，山東黃金(01787)升2.78%報17.76元，中國黃金國際(02099)升4.49%報51.15元，SPDR金ETF(02840)升1.25%報1655.5元，惟靈寶黃金(03330)跌1.25%報3.16元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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