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港股 | 午市前瞻 | 大市成交須重返千億才有利 滙控65元前可考慮食胡

05/04/2024

　　恒生指數半日報16606，跌118點或0.7%，主板成交近423億元。恒生中國企業指數報5810，跌64點或1.1%。恒生科技指數報3416，跌43點或1.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及阿里(09988)；騰訊收報307.4元，跌1元或0.3%，成交22.43億元；友邦收報53.55元，升0.55元或1%，成交16.95億元；阿里收報69.75元，跌0.6元或0.9%，成交14.45億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報99元，升0.05元或不足0.1%，成交10.92億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(網上截圖)

 

聶振邦：業績期過後市場暫降溫



　　在A股休市下，港股成交減少，半日總成交僅逾420億元，恒指偏軟，最多曾跌逾200點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，業績期整體業績表現偏好，帶動本月初投放意欲提升，但目前暫未有進一步消息炒作，故大市略為回落。他指，恒指暫以16500上下300點波動，後市觀望有否國策出台，帶動大市成交重返1000億元以上。



滙控出售德國業務機會低



　　市傳滙控(00005)出售德國業務，但集團主席杜嘉祺回應指，出售德國業務一事只是謠言或媒體猜測，目前仍沒有任何公告。今早滙控股價逆市上揚，升超過2%，高見63元創逾六年新高。聶振邦指，因應美國暫時仍處高息環境，整體對滙控有利，而分拆業務有利釋放價值，但早前滙控已表明無意分拆歐亞業務，相信出售德國業務落實機會較細。


　　股價方面，聶振邦指，滙控今日高見63元，預料後市將以挑戰65元為目標，但如未來三個交易日都未能突破65元阻力，持貨者宜先獲利離場，料將下試60元支持。

 

港股 | 午市前瞻 |

滙控股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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