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聯想憂美國制裁股價積弱，本月將推「真AI PC」可博反彈？

05/04/2024

　　全球個人電腦(PC)龍頭聯想集團(00992)近日宣布將於本月18日推出「真AI PC」，號稱地表最強，首發市場選定中國內地，新機推出時間比預期快至少一季，業界預料可激發新一波換機潮。不過，聯想股價在美國制裁陰霾下本已積弱不振，加上其台灣分公司近日傳出裁員近百人，股價連跌5日創逾一個月低，不知可否趁其快將推出「真AI PC」博反彈呢？

 

（Shutterstock）

 

楊元慶預告「真AI PC」本月18日內地首發　料掀換機潮


　　聯想集團董事長兼CEO楊元慶周一(1日)在集團2024/2025財年誓師大會指，新財年聯想將扮演引領AI PC浪潮的關鍵角色，並宣布旗下符合「真AI PC」特性的AI PC新品預計4月18日於內地首發。屆時聯想將進一步闡釋「AI for All」戰略，持續推動AI在設備、基礎設施和解決方案領域的創新與應用。而根據聯想定義，「真AI PC」要具備五大特性，一是內嵌基於個人大模型和自然交互的個人智慧體，二是內嵌個人知識庫，三是具備CPU+GPU+NPU的本地異構AI算力，四是連接開放的AI應用生態，五是保護個人隱私及數據安全。4月18日推出的新機就具備以上五大特性。聯想先前原本對外表示，旗下「真AI PC」產品最快今年中推出，如今比原本預定時間快至少一季。


　　業界指，聯想定義的「真AI PC」五大特性門檻頗高，此次新機問世，堪稱「地表最強AI PC」，預料將可激發新一波換機潮。聯想集團執行副總裁、IDG總裁Luca Rossi也稱，混合式AI興起將進一步刺激AI PC需求，「會真正觸發新一輪超級換機潮」。

 

聯想台灣分公司傳裁員近百人　IDC料PC市場今年觸底反彈


　　另方面，聯想台灣分公司上周傳出裁員超過兩成、有部門人員全砍，對此聯想總部表示不回應，不過台灣勞動部證實聯想台灣分公司已於3月1日提報大量解僱計劃書，分兩批、共解雇92人。事實上，PC市場持續低迷，除了聯想，其他全球市佔名列前茅的PC大廠如戴爾(Dell)、惠普(HP)也已經啟動大量裁員，累計超過萬人，戴爾更在3月25日宣布將啟動新一波裁員計劃。


　　全球PC市場在去年撐過庫存危機後，如今仍需求疲軟，根據調研機構IDC的報告，2023年第四季全球PC出貨量年減2.7%到6710萬台，已是連續第8個季度衰退。不過，IDC也指，PC市場即將在今年觸底反彈。IDC移動與消費性裝置追蹤集團副總裁Ryan Reith指，2023年出貨量雖再度萎縮，但預估未來將有不少正面動能。雖然AI PC吸引所有人的目光，但他預估2024年將會出現的是「強勁的商用PC換機潮」，另外，電競PC的產品也將帶動銷量，為市場主要成長動能。

 

戴爾上季盈利升九成收入勝預期　聯想第三財季盈利跌23%  

 

　　另外，聯想競爭對手戴爾早前公布業績，截至2月2日止季度淨利潤11.6億美元，按年暴漲89%；收入按年跌11%至223.2億美元，惟仍高於市場預期的221.6億美元，經調整每股收入2.2美元，高於預期的1.73美元。年度股息提高20%至每股1.78美元。其中Dell基礎設施解決方案集團(ISG)收入為93億美元，按年減6%，但按季增一成，其中49億美元收入由「AI優化伺服器」推動。營運總監Jeff Clarke表示，強勁的AI優化伺服器勢頭仍繼續，訂單按季增長近40%，積壓訂單幾乎翻倍。戴爾續後股價走強，昨於美股一度再漲逾5%，創歷史新高，市值逼近1000億美元。

 

　　聯想亦已公布業績，截至去年底止第三財季盈利按年跌23%至3.37億美元，收入升3%至157.21億美元，首三季盈利為7.63億美元，少賺49%，集團指基礎設施方案業務(ISG)仍然面對挑戰，開發新項目需較高成本，使盈利受壓。雖然楊元慶指有信心下財年可改善利潤能力，推動純利恢復增長，但績後遭多間大行下調目標價，其中瑞銀看得最淡予「沽售」評級，僅予目標價7.5元。

溫鋼城：美國制裁陰霾下只宜炒波幅　8.3元可吼9.5元食胡

 

聯想憂美國制裁股價積弱，本月將推「真AI PC」可博反彈？



（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，聯想股價積弱主要因戴爾找美國國會議員向政府施壓，要求不要再買聯想電腦。聯想之前雖曾見反彈，但10元阻力很大，亦曾跌穿8元。戴爾早前公布業績很好，令股價大升，此消彼長下聯想股價受壓，短期只宜炒波幅，起碼跌至8.3元才可吼，止蝕位定於7.5元，升至9.5元則要開始減倉食胡。事實上，聯想可說是高風險股份，現時仍被美國政府調查，一有相關新聞股價就「凍過水」。另外，現時大家都關注AI這塊乳酪，但聯想能否分杯羹亦成問題，因美國高端芯片未必運至中國內地。但除非美國政府指調查結束，公司沒有問題，聯想股價才可翻生，但美國於今年總統選舉年放生聯想機會很微。

 

　　聯想半日跌1.04%收報8.57元，最多跌2.31%低見8.46元，成交1.15億元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

 

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