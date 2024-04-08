美股 | 非農數據超預期為美股助威，道指反彈逾300點

．最新公布的強勁非農就業數據，預示經濟仍能為企業提供助力，推動美國股市上周五（5日）走高

．美國3月份非農就業人數激增30.3萬人，遠超預期的21.4萬人

．失業率小幅下降至3.8%，薪資增長強勁，勞動力參與率上升，凸顯出勞動力市場對經濟仍存在強勁推動力。

最新公布的強勁非農就業數據，預示經濟仍能為企業提供助力，推動美國股市上周五（5日）走高。納指、標普500漲超1%，道指反彈逾307.06點。

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道指上漲0.8%，報38904.04點。標普500漲57.13點，或1.1%，報5204.34點。納指漲199.44點，或1.2%，報16248.52點。不過，美股主指周線表現是一月以來最差。



美國3月份非農就業人數激增30.3萬人，遠超預期的21.4萬人。失業率小幅下降至3.8%，薪資增長強勁，勞動力參與率上升，凸顯出勞動力市場對經濟仍存在強勁推動力。





*特斯拉周一推出無人駕駛車*



華爾街對非農數據看法樂觀，認為經濟表現強勁，但同時亦意味利率可能在更長時間內維持高位。與此同時，馬斯克透露周一（8日）推出無人駕駛車RoboTaxi，特斯拉盤後股價衝高。



聯儲局6月降息押注回落，美匯指數上漲0.16%，至104.28。美元兌加元創近兩個月最大漲幅，上漲0.8%，至1.3647，之後回落。美元兌日圓一度上漲0.3%，至盤中高點151.75，隨後收漲0.1%，與周漲幅一致。市場焦點仍在152這一可能促使官方干預的水平。





*金價再創新高*



紐約期金漲1.5%，收每盎司2342.7美元，黃金現貨觸及2330.06美元的歷史高位。隨著中東緊張局勢升級，地緣政治風險促使市場大幅重新定價，油價連續第六天上漲。紐約期油上漲32美仙，報每桶86.91美元。布蘭特期油漲52美仙，收每桶91.17美元。

撰文：經濟通國金組

2024-04-08｜美就業數據強 減息進程勢延期？｜次季藍籌指南針｜本地地產股前景｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

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