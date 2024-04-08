  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美股 | 非農數據超預期為美股助威，道指反彈逾300點

08/04/2024

．最新公布的強勁非農就業數據，預示經濟仍能為企業提供助力，推動美國股市上周五（5日）走高

．美國3月份非農就業人數激增30.3萬人，遠超預期的21.4萬人

．失業率小幅下降至3.8%，薪資增長強勁，勞動力參與率上升，凸顯出勞動力市場對經濟仍存在強勁推動力。

 

最新公布的強勁非農就業數據，預示經濟仍能為企業提供助力，推動美國股市上周五（5日）走高。納指、標普500漲超1%，道指反彈逾307.06點。

　　最新公布的強勁非農就業數據，預示經濟仍能為企業提供助力，推動美國股市上周五（5日）走高。納指、標普500漲超1%，道指反彈逾307.06點。

推薦閱讀：

廉署首北上搶人才吸港生回流，今年招聘申請不設目標

港府積極擴大本地人才庫，廉政公署最近亦加入「搶人才」戰局，於上月首度「衝出香港」........

【香港政情】許正宇訪美，將向商界學界闡述香港金融發展最新情況

財經事務及庫務局局長許正宇將由4月8日(紐約時間)展開訪問美國紐約和芝加哥行程........


　　道指上漲0.8%，報38904.04點。標普500漲57.13點，或1.1%，報5204.34點。納指漲199.44點，或1.2%，報16248.52點。不過，美股主指周線表現是一月以來最差。


　　美國3月份非農就業人數激增30.3萬人，遠超預期的21.4萬人。失業率小幅下降至3.8%，薪資增長強勁，勞動力參與率上升，凸顯出勞動力市場對經濟仍存在強勁推動力。



*特斯拉周一推出無人駕駛車*


　　華爾街對非農數據看法樂觀，認為經濟表現強勁，但同時亦意味利率可能在更長時間內維持高位。與此同時，馬斯克透露周一（8日）推出無人駕駛車RoboTaxi，特斯拉盤後股價衝高。


　　聯儲局6月降息押注回落，美匯指數上漲0.16%，至104.28。美元兌加元創近兩個月最大漲幅，上漲0.8%，至1.3647，之後回落。美元兌日圓一度上漲0.3%，至盤中高點151.75，隨後收漲0.1%，與周漲幅一致。市場焦點仍在152這一可能促使官方干預的水平。



*金價再創新高*


　　紐約期金漲1.5%，收每盎司2342.7美元，黃金現貨觸及2330.06美元的歷史高位。隨著中東緊張局勢升級，地緣政治風險促使市場大幅重新定價，油價連續第六天上漲。紐約期油上漲32美仙，報每桶86.91美元。布蘭特期油漲52美仙，收每桶91.17美元。

 

撰文：經濟通國金組

2024-04-08｜美就業數據強 減息進程勢延期？｜次季藍籌指南針｜本地地產股前景｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03160

華夏日股對沖

20.760

異動股

01347

華虹半導體

15.620

異動股

02669

中海物業

4.250

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03160 華夏日股對沖
  • 20.760
  • 01347 華虹半導體
  • 15.620
  • 02669 中海物業
  • 4.260
  • 00981 中芯國際
  • 14.980
  • 01316 耐世特
  • 4.120
股份推介
  • 03669 永達汽車
  • 2.210
  • 目標︰$2.65
  • 00669 創科實業
  • 109.000
  • 目標︰$120.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.850
  • 目標︰$45.60
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 目標︰$75.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.600
  • 目標︰$27.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 304.800
  • 00005 滙豐控股
  • 63.950
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00001 長和
  • 38.350
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 16.080
報章貼士
  • 01448 福壽園
  • 5.000
  • 目標︰$6.80
  • 03808 中國重汽
  • 21.750
  • 目標︰$26.35
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.810
  • 目標︰$5.60
熱炒概念股
即時重點新聞

09/04/2024 12:19  滙控以5.5億美元出售阿根廷業務，料錄10億美元稅前虧損

09/04/2024 12:05  《午市前瞻》博美日股市見頂資金回流，攜程上試400後或回吐

09/04/2024 12:06  恒指萬七關得而復失半日升91點，信義光能飆逾6%百度跌近4%

09/04/2024 11:45  余偉文：過去5年本港存款每年均錄增長，累計增21%

09/04/2024 09:58  李家超：已購入巴黎奧運及殘奧電視播映權，回應市民期望

09/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４７﹒４９億元，買中移動沽中芯

08/04/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】中銀降中海油服至「持有」，大和狠劈微盟七成目標

08/04/2024 16:39  《財資快訊》美電升報７﹒８３０３，一年期拆息維持４﹒６厘

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】中央新輪巡視開鑼，央視反腐大劇贈興新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

夏季電力供應緊張疊加國策加持，電力股獲券商唱好落鑊，中國電力股價落後最值博？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

| 港股 | 午市前瞻 | 博美日股市見頂資金回流 攜程上試400後或回吐新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

全球最佳美食機場2024出爐！日本機場只排第2輸給這亞洲機場？倫敦希斯路機場第4！香港、台灣榜上無名？ 1
人氣文章

玩樂 What’s On

全球最佳美食機場2024出爐！日本機場只排第2輸給這亞洲機場？倫敦希斯路機場第4！香港、台灣榜上無名？ 1
人氣文章

辦公室政治．潘少權

職場30年｜開會只是走過場？點解搶住發言、默不作聲都被視為野心勃勃？30年才悟出一點開會文化
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

精選Art Basel 2024 三大矚目藝廊：看香港藝術家江記、鄺詠君新作，尋找作品與觀賞者之間的聯繫
人氣文章

Travel & Dining

復活節7大特色下午茶合集！限定春日櫻花主題、聯乘可愛梳乎蛋！海鮮下午茶自助餐CP值最高
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

最新研究！發酵康普茶或有助減肥、降低三酸甘油脂，對代謝性慢性病具正面影響！原來同益生菌有關？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
降血壓 | 紅菜頭汁有效降血壓？用紅菜頭粉得唔得？營養師教選擇紅菜頭產品4大要點
人氣文章
乳癌復發 │ 乳癌患者手術後一年上身多處突出紅疹！求醫揭患罕見皮肌炎、癌細胞恐已擴散！醫生：身體4個地方出現紅疹要留神
人氣文章
清明節氣 │ 陽氣不足人士宜把握時機疏通補益肝腎，健脾胃都重要！推介「南瓜洋葱栗子湯」，全家啱飲！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 14:52
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 14:52
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 14:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/04/2024 14:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS09/04/2024
【FOCUS】中央新輪巡視開鑼，央視反腐大劇贈興
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金