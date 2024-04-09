| 港股 | 午市前瞻 | 博美日股市見頂資金回流 攜程上試400後或回吐

恒生指數半日報16824，升91點或0.5%，主板成交逾460億元。恒生中國企業指數報5892，升23點或0.4%。恒生科技指數報3466，升21點或0.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報304.2元，跌1.2元或0.4%，成交29.35億元；阿里收報69.95元，跌0.45元或0.6%，成交12.87億元；美團收報99.7元，升0.3元或0.3%，成交11.93億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

攜程集團 (網上截圖)

葉尚志：港股傾向橫行 板塊輪流炒表現

港股維持橫行上落，上午早段一度重上17000大關，但隨即回落，半日升幅收窄至約百多點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，3月初內地兩會完結後為今年經濟增長定下「5%」目標，隨後市場觀望中央政策措施逐步落地後帶來的經濟效益，加上業績期，市場氣氛傾向觀望。目前尚未有大型措施出台，故踏入4月以來，恒指延續3月走勢。



但葉尚志表示，雖屬橫行市，但港股氣氛已明顯較1月時大為改善，有板塊輪流炒作，例如近日資金偏好金屬等資源相關股份，總比全市死氣沉沉好得多。他預期，若美股及日股真的見頂回落，憧憬資金趁勢回流港股，帶動恒指回升。





宜揀出旅遊網站股非消費類

過去幾日為內地清明節假期，據文旅部數據，假期三日(4月4至6日)，全國本地旅遊出行1.19億人次，較2019年同期增長11.5%；本地遊客出行花費539.5億人民幣，較2019年同期增長12.7%。距離五一假期尚餘不足一個月，資金開始部署炒作下一波旅遊旺季。葉尚志舉例如攜程(09961)等旅遊股受惠農曆年假期已先炒一次，憧憬五一因素已有資金預先部署入手，帶動股價高位徘徊。他認為股價短期內有望上試400元，但隨後便會出現較大阻力回吐，投資者應於該水平前考慮獲利。

另外，澳博(00880)近日升勢強勁，今日連升第六日，今早盤中升超過9%逼近250天線水平，累計升幅達23%。但葉尚志認為，早前澳博走勢落後，如今大升只是追落後表現。他認為，如今內地人出遊普遍旺丁不旺財，消費意欲不高，難以有利消費類旅遊股份，建議有興趣的投資者部署旅遊網站股而非消費股。

攜程股價走勢 。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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