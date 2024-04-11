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《午市前瞻》減息步伐料放慢恒指回吐 阿里料70至80元上落

11/04/2024

　　恒生指數半日報17009，跌129點或0.8%，主板成交近519億元。恒生中國企業指數報5974，跌42點或0.7%。恒生科技指數報3505，跌46點或1.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及友邦(01299)；騰訊收報314.6元，升0.4元或0.1%，成交31.54億元；阿里收報73.3元，跌0.65元或0.9%，成交13.99億元；友邦收報51元，跌1元或1.9%，成交13.89億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報103.3元，跌0.5元或0.5%，成交11.6億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

美國3月CPI高於市場預期，恒指回吐


　　昨日恒指收升超過300點，今早開市已跌282點，雖然現在跌幅收窄，依然跌180多點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦指，恒指昨日雖然叫做連升第三日，但之前兩日的升幅不大，昨日升300多點並不意外。可能是港股積弱太久，一下子升300多點像是有點升過籠。其實，恒指目前市盈率大概11倍，遠比美股的25倍為低。美股近期在高位徘徊，開始多了外圍資金留意港股，因此，升多也不應感意外。


　　周三道指下跌逾400點，主要是美國3月份CPI按年升3.5%，高於市場預期。CPI數據公布後，市場對聯儲局在6月維持利率不變的預期，從原本的四成，急增至八成。今早內地公布的3月CPI按年升0.1%，低於市場預期的0.4%，對於面臨通縮威脅的內地來說並非好事。不過，數據總算是正數，不至於太負面，對股市影響還不至於太大。預料恒指維持窄幅上落，今日收市若能站穩17000大關，後市有機會先試17200。若今日守不住17000，下方有機會低見16500。

 

《午市前瞻》

阿里巴巴(網上圖片)

 

阿里巴巴股價視乎業績表現


　　阿里巴巴創辦人馬雲昨日發長文肯定改革的必要以及對未來的展望，但多家大行卻不看好阿里巴巴，紛紛下調目標價。聶振邦指出，雖然馬雲發文指引方向，但市場還是著眼於其業績表現和對其未來發展的信心。記得2月份集團公布季度(9-12月)業績時，由於期內收入低於市場預期，加上菜鳥不上市的消息，股價應聲下挫。而去年11月份，同樣因季度業績低於市場預期，拖累當時股價跌破80元。預料阿里巴巴的股價短期內依然會維持在70元至80元區間橫行。

 

《午市前瞻》

阿里巴巴股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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