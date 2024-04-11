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比特幣 | 證監會傳下周一公布首批比特幣現貨ETF名單

11/04/2024

．香港證監會昨日凌晨在官網更新虛擬資產管理基金名單，是因為計劃趕在下周一(15日)對外公布香港首批比特幣現貨ETF名單

．報道指，證監會更新虛擬資產管理基金名單，新增嘉實國際及華夏基金

．這些公募基金在原有的傳統資產管理業務之上，增加虛擬資產管理業務，意味這些基金擁有發行幣圈基金產品的資格

 

比特幣 | 證監會傳下周一公布首批比特幣現貨ETF名單

　　據騰訊財經《一綫》引述消息報道，香港證監會昨日凌晨在官網更新虛擬資產管理基金名單，是因為計劃趕在下周一(15日)對外公布香港首批比特幣現貨ETF名單。

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　　報道指，證監會更新虛擬資產管理基金名單，新增嘉實國際及華夏基金，這些公募基金在原有的傳統資產管理業務之上，增加虛擬資產管理業務，意味這些基金擁有發行幣圈基金產品的資格。


　　報道提到，依照流程，證監會4月15日批出首批比特幣現貨ETF後，港交所(00388)需要約兩周時間準備產品上架等事宜，但整個比特幣現貨ETF項目早期與港交所提前溝通及計劃，預計約10天可完成流程，證監會原先計劃4月25日左右，最遲不超過4月底在香港推出比特幣現貨ETF。



*路透：本月或推首批現貨比特幣ETF*


　　另外，《路透》亦引述知情人士報道，香港本月可能推出現貨比特幣ETF，首批產品或於下周公布。消息透露，監管機構已加快審批流程。香港加密貨幣財富管理公司Metalpha首席執行官Adrian Wang表示，香港ETF的意義重大，因它可帶來新的全球投資，並將加密貨幣的應用推向一個新的高度。


　　比特幣BTC今年以來升幅超過60%，並在3月創下73803美元歷史高位。報道又引述消息指，至少有四家中國內地和香港資產管理公司提交了推出ETF的申請。

 

撰文：經濟通採訪組

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