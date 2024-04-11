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中東局勢升級油價攀升大行唱好，三桶油逆市探頂可以點部署？

11/04/2024

　　中東緊張局勢進一步升級，有情報顯示伊朗即將就日前駐敘利亞使館遭空襲，對以色列發動報復性攻擊，另以色列空襲加沙殺死3名哈馬斯領袖的兒子，恐令停火談判添變數，刺激紐約期油昨日(10日)上升1.2%，收報每桶86.21美元。倫敦布蘭特期油亦升1.2%，收報每桶90.48美元，是近6個月來最高水平。近期包括摩根士丹利、摩通及美銀等多家大行都上調油價預測，「三桶油」股價續於高位徘徊，今日(11日)亦逆市造好，若想吸納應如何部署？

 

（Shutterstock）

 

情報顯示伊朗即將對以色列發動攻擊　加沙停火談判陷僵局


　　彭博引述熟悉情報人士報道，伊朗及其代理人可能使用無人機或高精準度導彈向以色列政府或軍事設施發動攻擊，但預料不會以平民設施為目標。報道又指，美國正與以色列分享有關情報並協助應對。伊朗駐敘利亞大使館日前遭到空襲，伊朗指責事件是以色列所為。伊朗最高領袖哈梅內伊周三(10日)重申，以色列將因此受到懲罰。以色列外長卡茨則表明，若伊朗從境內向以色列發動攻擊，以色列將直接攻擊伊朗。

 

　　另方面，半島電視台和以色列《國土報》報道，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯政治局主席Ismail Haniyeh的3個兒子和幾個孫子，在以色列對加沙地帶的襲擊中喪生。以色列國防軍和以色列國家安全總局發表聯合聲明，指當天以色列空軍戰機在加沙地帶中部襲擊並消滅了3名進行恐怖活動的哈馬斯武裝人員，而以色列國防軍證實3人均為哈尼亞的兒子。事件加劇了人們對停火談判可能陷入僵局的擔憂。加沙戰爭已持續6個月，周二(9日)哈馬斯表示正研究以色列提出的停火提案，但表示提案沒有做出讓步，且沒有滿足巴勒斯坦的任何要求。此外，墨西哥決定限制原油出口以供應國內煉油廠，這也支撐了油價，並導致4月初美國從墨西哥的原油進口量創下紀錄低點。

 

大摩料布油第三季升至94美元　摩通料9月接近100美元


　　摩根士丹利的分析師在一份報告中預計，地緣政治風險加劇將推動布油價格在第三季升至每桶94美元。該行上調第三季油價預期，比之前的預測上調4美元。上月該行已上調第三季油價預測，上調了10美元，至每桶90美元，原因是市場供應預計將在夏季趨緊。由於石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)的減產，以及烏克蘭無人機襲擊俄羅斯煉油廠令其煉油能力下降以後，俄羅斯供應減少，轉向減產，而不是消減出口，預計平衡將會收緊。

 

　　事實上，最近幾周，包括摩根大通在內的多家銀行都表示，到夏末油價可能觸及每桶100美元。以Natasha Kaneva為首的摩根大通策略師在3月底的一份報告中指，從表面上看，假設沒有政策、供應或需求方面的回應，俄羅斯的行動可能會推動布油價格在4月份達到90美元，到5月份達到95美元左右，到9月份接近100美元，但需求破壞可能會阻止油價達到三位數。


　　美銀能源分析師亦上調2024年平均原油價格預測，因全球經濟前景改善和庫存較低等利多因素綜合表明，夏季駕車季節將比預期更為緊張。目前預測今年布油和紐油平均價格將分別為每桶86美元和81美元，今年夏天價格將達到95美元左右的高峰。此前，美銀曾預測2024年布油均價為80美元，紐油均價為75美元。

預期庫存減少疊加地緣政治風險　美國能源部上調次季油價預估



　　另外，美國能源部周二(9日)發布月報表示，由於歷史資料的修正導致石油消費預測上調。在本月報告中，能源部上修2022年全球液體燃料消費數據，將當年全球石油消費量評估較前月報告上修近80萬桶/日，主要因為非經合組織國家的消費量高於原先預期。2022年較高的基線歷史資料反過來又提高了對2023年消費量的估計以及對2024年和2025年的預測。預估2023年全球液體燃料消費量平均為1.02億桶/日，比2022年增加200萬桶/日，較前月報告預估上調約100萬桶/日。預估2024年全球液體燃料消費量平均為1.029億桶/日，2025年為1.043億桶/日，較前月報告的預估分別上調40萬桶/日與50萬桶/日。


　　報告表示，非經合組織亞洲國家，特別是中國和印度，將推動全球液體燃料需求成長，此外包括中東和美國的需求也會顯著成長。報告預估2024年第二季布蘭特原油現貨價格平均為90美元/桶，較前月預估上調2美元/桶，2024全年平均油價預估為89美元/桶，因預期全球石油季度庫存將明顯減少，以及受持續的地緣政治風險影響。此外，OPEC+自願減產的延長增加了油價上漲壓力，而每年這個時候由於正值北半球的春季和夏季駕駛季節，石油需求通常會增加。

 

黃偉豪：油價年內或升越100美元    中石化落後現價可先買一注

 

中東局勢升級油價攀升大行唱好，三桶油逆市探頂可以點部署？

（黃偉豪）

 

　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，若中東緊張局勢未見紓緩，令市場憂慮石油供應，短期油價應會繼續於高位徘徊。另方面，美國經濟有望「軟著陸」，加上內地下半年經濟也有望好轉，將可帶動石油需求增加，油價第三、第四季或可升至100美元以上。不過，「三桶油」股價正處於高位，短期再升空間有限，惟仍可分段吸納，其中中石化(00386)股價較落後，其下游業務下半年料可受惠內地經濟改善，成品油價上調，現價可先買一注，回至4.3元可加注。

 

　　「三桶油」今早齊造好，中海油(00883)半日升1.57%收報19.46元，中石油(00857)升1.22%報7.47元，中石化升0.43%報4.63元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

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