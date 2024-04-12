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《嚟緊炒D乜》小米推新車銷售火爆，中線目標價25銀

12/04/2024

　　小米集團(01810)主要從事研發及銷售智能手機、物聯網及生活消費產品、以及提供互聯網服務，最近增添新能源汽車業務。

 

（資料圖片）


　　小米截至2023年12月31日止年度業績，錄得股東應佔溢利增長6.1倍至174.75億元人民幣；整體毛利增加20.8%至574.76億元人民幣，毛利率上升4.2個百分點至21.2%。


　　期內，營業額減少3.2%至2709.7億元人民幣；佔總營業額58.1%之智能手機業務，營業額倒退5.8%至1574.61億元人民幣，毛利減少86.9%至229.81億元人民幣；年內，全球智能手機出貨量為1.46億台，平均銷售單價為1081.7元人民幣。


　　佔總營業額29.6%之IoT與生活消費產品方面，營業額微增0.4%至801.08億元人民幣，毛利增長13.7%至130.79億元人民幣；佔總營業額11.1%之互聯網服務，營業額增6.3%至301.07億元人民幣，毛利增長9.8%至223.34億元人民幣。2023年12月，全球MIUI月活躍用戶數達到6.41億人，增加10.2%。其中，內地MIUI月活躍用戶數為1.56億人，增長8.3%；MIUI是集團基於安卓原生系統構建的專有操作系統，與安卓生態鏈全面兼容。


　　於2023年12月31日，集團之現金及現金等價物為336.31億元人民幣，借款總額為278.57億元人民幣。


推SU7後獲多間大行看好


　　小米於上月底推出SU7電動車後，獲多間大行發表報告看好，目標價由17銀至25銀不等，評級多為買入。


　　另外，據內媒報道，小米創始人、董事長兼CEO雷軍在小米SU7首批交付儀式上表示，自小米SU7開售以來已有超過10萬人大定(交訂金)，鎖單量已經超過4萬。


　　小米SU7提供九種顏色可供選擇，售價21.59萬元人民幣起。其中，標準版售價21.59萬元人民幣，Pro版售價24.59萬元人民幣，Max版售價29.99萬元人民幣，此外還有小米SU7創始版和小米SU7 Max創始版，價格不變，限量5000台。


　　近日，花旗發表研究報告指，受訪投資者普遍認為小米SU7電動車的初步訂單量和市場反饋好於預期。該行予目標價19.6元，評級「買入」。


　　技術走勢方面，小米今日走勢現陽燭，上升態勢非常明顯，9RSI處於73水平，錢駿建議現價16.64銀買入，首站19銀，中線以25銀為獲利目標，此為2021年9月高位所在，跌穿14銀止蝕。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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