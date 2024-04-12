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五一旅遊預訂火熱，攜程同程獲唱好逆市探頂，有其他較落後選擇？

12/04/2024

　　清明節小長假國內旅遊數據勝疫情前，而線上旅行平台攜程(09961)最新數據顯示，「五一」假期旅遊預訂更為火熱，其中外遊簽證人數按年增逾三成，交易額超2019年同期。同程旅行(00780)數據亦顯示，五一假期出遊預訂量月環比上漲數倍，出境遊預訂明顯升溫。兩隻股份近日都獲券商唱好，股價連日攀升，其中攜程今日(12日)逆市再升逾2%，高見396.4元創上市新高，未知還有多少上升空間？有否其他五一概念股可追落後呢？

 

（攜程旅行網截圖）

 

攜程：五一外遊簽證人數按年增逾三成　交易額超2019年同期

 

　　攜程最新數據顯示，截至4月7日，「五一」境內酒店搜索熱度與2023年同期持平，約為2019年同期的兩倍；五一境內機票搜索熱度按年增長近20%，較2019年同期增長近30%。出境遊方面，五一假期的出境遊簽證自2月下旬開始明顯增長，農曆新年後一周環比上漲超3倍，並以每周50%的增速穩步上升。從當前辦簽證人數來看，五一假期辦簽證人數按年增長超三成， 而辦簽證交易額已超過2019年同期。

 

　　另同程旅行數據顯示，截至3月27日，五一假期出遊的整體預訂量月環比上漲近3倍，出境遊預訂量上漲明顯，上海、北京、廣州、杭州、深圳、成都、南京、鄭州、昆明、武漢是五一假期出境預訂量同比增長最多的10個城市。此外，隨著郵輪市場的逐漸回歸，同程旅行平台的五一假期出境郵輪諮詢熱度正持續升溫。

 

　　此外，同程近日發表報告顯示，今年以來，港澳居民北上出遊熱度持續升溫，大灣區粵港澳三地「互遊」趨勢顯著。今年首季度，香港、澳門居民對廣東主要城市旅遊產品的搜索量按年增長近300倍，香港躋身廣州、深圳、珠海等廣東主要旅遊城市的前五大客源地之一。清明假期，廣東重點景區來自港澳地區的預訂量按年增長158%，而港澳地區景點來自廣東的預訂量按年增長322%。

 

中金：國內旅遊消費需求具韌性　攜程看451.2元同程看21.5元

 

　　中金近日發表研報指，國家交通部數據顯示，內地清明節假期(4月4至6日)全國跨區域日均人員流動量2.5億人次，按年增長56%，與2019年同期比較升21%，復甦情況略較農曆新年假期差。但根據國家文旅部數據，清明節假期3日內全國國內旅遊出遊人次為1.19億，以可比口徑計算，較2019年同期增長11.5%，國內遊客出遊花費539.5億元人民幣，較2019年同期增長12.7%，旅遊收入恢復情況再創新高，而且人均花費首次超過2019年同期水平，反映國內旅遊消費需求具有韌性。


　　中金指，行業數據顯示龍頭線上旅行平台攜程及同程App端用戶情況表現亮眼，清明前夕攜程及同程的日活躍用戶數(DAU)相比2019年同期分別增長32%及145%，維持攜程及同程盈利預測，目標價分別為451.2元及21.5元，均予「跑贏行業」評級。

 

滙證：攜程國內外業務不斷成長　升目標價至468元

 

　　另滙證發表最新研報指，攜程於國內業務的酒店預訂市場佔有率錄得強勁增長，加上國內旅客出遊習慣改變，在傳統長假期以外進行更多短途旅行的趨勢，均推動公司實現彈性增長。海外業務方面，公司受惠航空運力復甦、各地逐漸寬鬆的簽證政策，推動出境旅遊業務持續領先至少20個百分點。另外，在公司的航班預訂自然流量、更高的滲透率等因素推動下，攜程亦重申公司首要目標是於3至5年內推動最少50%的營業收入增長，以及20%的收入貢獻。


　　滙證預期，攜程2024財年第一季的營業收入，將按年增長29%；預期非通用會計準則營運利潤率為26.7%。另外，該行將公司2025至2026財年的收入預測提高3%至6%，淨利潤預測提升7%至11%。基於看好攜程於國內的領先地位，及不斷擴充的海外業務，將目標價由390元升至468元，維持「買入」評級。


溫鋼城：攜程同程均已升至高位　不如轉吼貓眼娛樂

 

五一旅遊預訂火熱，攜程同程獲唱好逆市探頂，有其他較落後選擇？

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，攜程股價可能會再升多些少，不排除見400元。現時內地民眾喜歡去旅行，線上旅行平台訂票簡單快捷，是最佳幫手。市場對攜程盈利增長亦樂觀，惟因上年增長強勁，今年未必有很大增長，明年則預計有近兩成盈利增長，算是不錯，但現時股價稍高。攜程持有同程旅行股份，同程股價亦已升至高位。唯一較落後的五一概念股為電影購票平台貓眼娛樂(01896)，之前股價以橫行為主，可能因近日沒太多大片上映，未能拉動股價如攜程般爆升，但五一前或可見10.8元，若現價買入，穩陣計可於10.6元食胡，以50天線9.18元止蝕。

 

　　攜程半日升2.13%收報393.6元，連升5日，累升5.07%，同程旅行亦升3.28%報22.05元。貓眼娛樂則跌2.28%報9.85元。其他旅遊相關股普遍下跌，中國中免(01880)跌3.77%報68.95元，復星旅遊文化(01992)跌1.1%報3.6元，法拉帝(09638)跌0.39%報25.55元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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