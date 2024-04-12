美團重整外賣事業部兼密密回購，獲大行唱好可吼位吸納？

內地最大外賣平台美團(03690)正試圖通過組織革新，提升競爭力，繼早前對美團到店、到家的組織架構調整後，這一次輪到外賣事業部。有報道指，美團是次架構調整最核心部分是撤銷直營業務部，強調城市的精細化營運，未來做到「一城一策」，充分給予直營城市決策的靈活性和自主性。另外，美團本月密密回購，涉資20億元，連同對組織架構的調整，看來已提振了投資者的信心，加上近日有大行唱好，昨日(11日)股價曾升穿105元，創今年以來新高，今日(12日)則隨大市回吐，或可吼位部署吸納。

（Shutterstock）

對外賣事業部作四大調整 撤銷直營業務部強調精細化營運



內媒周三(10日)報道，美團發布內部信，宣布對外賣事業部作四大調整：第一，撤銷直營業務部，轉而成立城市經營業務部，任命黃小芹擔任負責人，負責白領直營城市及城市商家的經營管理；第二，成立連鎖業務部，任命李嘉怡擔任負責人，負責全國連鎖商家及城市連鎖商家的經營管理；第三，成立供給探索部，任命初征擔任負責人，負責推動包含美食集合店在內的供給模式發展；第四，原直營業務部校園業務部，繼續由吳敏擔任負責人。上述負責人均向外賣事業部負責人薛冰匯報。當中撤銷直營業務部，為是次架構調整最核心部分，改變背後的邏輯是強調城市的精細化營運，未來做到「一城一策」，充分給予直營城市決策的靈活性和自主性。

報道指，直營業務部主要職責是負責全國直營城市及商家的經營管理，優勢在於決策高效，總部下達的命令，各直營城市可立即執行，但缺點是每個直營城市很難根據自己城市的特點更自主的決策，進而影響城市業務的發展。今次撤銷直營業務部，改為成立城市經營業務部，便可解決有關問題。至於精細化營運則包含兩層意義，第一是提高營運的顆粒度，直營城市對所在城市商家的服務要優化；第二是提高經營的效率，如何在相同或更低的成本下，做出比以往更大的規模、更好的利潤。而本次架構再調整也意味美團在尋求組織年輕化，也讓業務負責人更貼近一線，能夠更靈活應對外部競爭環境的變化。



值得一提，美團去年第四季外賣的日均訂單量達5700萬單，全年日均訂單量則突破5500萬單，雖然已完成年初定下的目標，但距離首席執行官王興訂下2025年日均1億訂單的目標，仍有不小距離。

2月啟動組織架構調整 無人機及海外業務向王興匯報



實際上，近期美團經營狀況向好。根據美團上月底發布的業績，2023年第四季實現營收736.96億元人民幣，按年增長22.6%；經營利潤17.58億元人民幣，經調整利潤凈額43.75億元人民幣。美團2023年全年營收達2767.45億元人民幣，按年增長25.8%，經營利潤134.15億元人民幣，經調整利潤凈額232.53億元人民幣，實現全年經營利潤再次扭虧，並創下歷史新高。同時，新業務儘管仍處於虧損狀態，虧損率在持續下降。

不過，由於外部競爭因素，以及市場對美團未來增長空間的擔憂，美團在港股表現一直難以提振，王興一直試圖扭轉這一勢頭。今年2月初，王興發布內部郵件宣布新的組織架構調整方案，其中最大變化是，首次對美團到家和到店兩大事業群，以及美團平台、基礎研發等進行整合，全部向美團高級副總裁王莆中匯報。而自動配送車、配送無人機以及海外業務則直接向王興匯報。王興表示，自動配送將是未來趨勢，隨著線上外賣和線上超市滲透率的大幅提升，自動配送在節省成本、提高效率方面將變得非常重要，所以美團從2018年末起就對無人機和自動配送車輛進行投資，這將成為美團未來基礎設施的標配，會持續進行投資，相信能在未來帶來戰略價值。

美團無人機（資料圖片）

本月多次回購涉資20億元 共購回約6391萬股



另外，近期美團做了多次回購。港交所文件顯示，美團今年4月已多次回購。據不完全統計，從4月5日到4月10日期間，美團分4次共花費16億元回購了1594.92萬股股份。美團昨日(11日)再在聯交所購回385.08萬股，每股作價介乎100.6至105.4元，涉及總額約4億元。至今共計購回6390.76萬股，佔公司股本1.0238%。

值得一提，2023年美團的經營活動淨現金流入達到405.22億元人民幣，相當於其全年總收入的14.64%。2023年12月31日，美團持有現金及現金等價物333.40億元人民幣，短期理財投資1118.21億元人民幣，合起來高達1451.61億元人民幣，佔其總資產的49.54%。而其附息貸款額只有199.32億元人民幣，其中需要在一年内支付的貸款僅6.1億元人民幣。擁有如此龐大的現金資源，市場關心美團會不會派息或增加回購。2023年全年，美團以約32億元共回購了4413萬股，並已注銷，僅相當於美團已發行股份數62.35億股的0.7%。

高盛：料首季收入按年升18% 予目標價139元

高盛發表最新研報，分別對美團、騰訊(00700)及阿里(09988)季績作出預測。該行料美團首季收入按年升18%，核心本地業務及新業務收入按年升22%及10%，集團經調整EBIT按年升13%至49億元人民幣，當中本地核心業務為正86億元人民幣，新業務為負32億元人民幣，續予「買入」評級及目標價139元。



另滙證近日指，儘管內地新經濟股盈利於上季走強，但前景仍充滿挑戰。具競爭防守性，並有明顯股份回購及派息的公司將提供更好的風險回報，投資者亦需要留意監管風險，又看好收入及毛利率增長高於同業、利潤率擴張且PE較低的公司。該行偏好美團、騰訊、網易美股及拼多多，當中美團在外賣業務擁有持續的領先地位，加上店內業務競爭得到潛在緩解，或會成為股價催化劑。





溫鋼城：已升近蟹貨區恐現阻力 回至95元以下才可吼



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，美團無論疫情時或疫情後都處於虧損，但最壞時期有機會已過去，集團預計今年會蝕得較少，可能今年會減少給予顧客的優惠，若再加上生意減少不太多，毛利率可以增加些少，對股價會有些幫助，但未必能大幅上升，始終近期已由低位反彈不少，由近60元升至過百元，而約104至118元有大量蟹貨，彈至該處恐會出現阻力，近日曾升至約105元，短期應已差不多到位。再者，其他內需股走勢也疲弱，美團走弱也很正常，有貨宜先減一減倉，可待回至95元以下再吼，以約85元止蝕。

溫鋼城補充指，美團股價難再如幾年前急跌後即可井噴式上升，因港股現時只靠北水，外資流入不多。未來要進一步上升，需先消化上述蟹貨。此外，美團要在明年達到日均1億外賣訂單的目標，可能需提供多些優惠，但這樣做又恐影響盈利能力。不過，隨著內地經濟復甦，相關數字有機會改善，能否達標就要視乎整個大環境。

美團今日跌2.3%收報102.1元，成交26.13億元。其他科技股亦普遍隨大市下跌，騰訊跌1.71%報309.6元，阿里跌3.22%報97.55元，百度(09888)跌3.22%報87.55元，京東(09618)跌3.21%報102.4元，網易(09999)跌1.88%報151.1元，快手(01024)跌1.01%報49.15元，惟小米(01810)升2.61%報16.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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