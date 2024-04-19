港股 | 午市前瞻 | 局勢緊張料港股試穿萬六有支持 航運難長揸金價有勢

恒生指數半日報16184，跌201點或1.2%，主板成交近631億元。恒生中國企業指數報5734，跌69點或1.2%。恒生科技指數報3269，跌87點或2.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報302.6元，跌1.8元或0.6%，成交32.36億元；美團收報94.2元，跌3.55元或3.6%，成交25.29億元；阿里收報66.6元，跌1.3元或1.9%，成交18.24億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(網上截圖)

曾永堅：恒指短線縱穿萬六幅度亦有限

今早傳出伊朗中部伊斯法罕傳出爆炸聲，據報是以色列針對伊朗發動的導彈襲引致，而伊斯法罕據悉為核設施的所在地。亞洲區股市今早急跌，日股及台股急瀉3%，韓股挫超過2%。港股盤中反覆受壓，但最多只跌逾300點或近1.5%，「跑贏」日韓台股兼守著16000重要關口。



椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，中東局勢惡化令市場避險情緒急升，環球股市回調壓力增加，而日股及台股跌幅巨大，主因早前已累積較大升幅，故地緣政治風險升溫，令當股市回吐幅度較大。但港股可謂亞洲區以至全球估值最低殘股市，變相令港股具有低估值優勢，後市有望如今日表現一樣相對硬淨。



但曾永堅指出，中東局勢緊張始終影響全球資金流向，整體氣氛轉趨保守之下，港股硬淨亦難免受累。傳統上避險情緒升溫將令資金湧向美元，美元維持強勢亦不利資金流入港股。加上利淡氣氛之下，恒指或受期指表現拖累而有機會試穿16000，但料跌幅不大，初步支持位於15800。

航運股乏基本面支持 金價升勢持續宜吼ETF

中東局勢惡化刺激油價及金價上升，港股盤中，油股及金股受刺激上行，同時航運股亦見炒作。曾永堅表明，早前因疫情帶來的高運費環境早已告一段落，目前因應地緣政治將帶來短期運費上行動力，但同時油價亦必然因此而提升，因此運輸成本亦會大大提升。他強調，雖然中東局勢短線為運費提供上行動力，但全球經濟疲弱，經濟活動程度始終未能為航運業帶來基本支持，故認為航運股只會短期反彈而未能長期受惠。

至於以伊局勢方面，曾永堅認為相關衝突並非個別事件，而是長久以來歷史因素，今次突破臨界點後將觸發更大事件，料短期難有解決辦法。雖然美國極力遏止事態惡化，但以色列似乎未如預期般克制，故風險仍然偏高。

因此，曾永堅認為，金價在避險因素推動有望繼續上升，雖然3000美元仍言之尚早，但2500美元已近在咫尺，突破在望，他建議投資暫宜跟進SPDR金ETF(02840)。

中遠海控股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

太平洋航運股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

東方海外股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

SPDR金ETF走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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