Tesla被唱淡創逾一年低，中國車企遭美國打壓，新能源車股未宜沾手？

美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)昨日(18日)遭德銀下調評級兼大降目標價，股價急跌3.55%收報149.93美元，創2023年1月以來收盤新低，今年迄今跌了近四成。另美國據報向墨西哥施壓，停止向中國車企提供建廠優惠。新能源車股今日(19日)全線下挫，其中理想汽車(02015)發布家庭五座SUV理想L6，股價反而急插逾7%，為表現最差藍籌，比亞迪(01211)亦曾跌穿200元，新能源車股看來未宜沾手。

（理想汽車網頁截圖）

德銀：Model 2很可能推遲發布 降Tesla目標價至123美元



德意志銀行昨日將特斯拉評級從「買入」下調至「持有」，並將目標價從189美元降至123美元。該行指，特斯拉廉價汽車Model 2的發布很有可能被推遲，而且公司將戰略重點轉向了機器人出租車業務，該業務被認為存在管理風險，且需要多年時間發展。德銀分析師Emmanuel Rosner警告，Model 2的推遲可能會導致特斯拉的消費者產品線在可預見的未來沒有新車，這將在未來許多年給特斯拉的銷量和定價帶來持續的下行壓力，需要下調2026年以後的收益預期。如果沒有任何新車，特斯拉可能會面臨更多的增長阻力，因為中國和其他原始設備製造商的競爭加劇，公司可能無法應對有限的自由現金流。德銀還下調了對特斯拉交付量、營收和每股收益的預期。



此外，特斯拉計劃全球裁員10%，預計涉及超過1.4萬名員工。此前外媒指裁員範圍包括中國，內媒《界面新聞》確認特斯拉中國區裁員涵蓋多個部門，部分部門已完成裁員，其中銷售人員是「重災區」，有傳幾乎所有門店都有員工被裁。





美國據報向墨西哥施壓 停止向中國車企提供建廠優惠

另外，據《路透》報道，三名墨西哥官員表示，墨西哥政府在美國壓力下，不會再為中國電動車企業提供低成本公共土地或減稅等優惠。報道指，墨西哥官員1月與比亞迪高層開會時表明，該國不會像過去那樣給予汽車製造商補助，鼓勵其在當地設廠，並且暫停未來與中國車企舉行的談判。值得留意，比亞迪高層在2月仍表示不排除在墨西哥設廠的可能。墨西哥政府、比亞迪及中國駐墨西哥大使館發言人未有回應傳媒查詢。白宮發言人重申，華府不會容許中國電動車大量流入美國市場。報道又指，目前約有20間中國車企在墨西哥銷售電動車，銷量佔當地市場的三分之一，但沒有一間在當地設廠。

值得一提，美國貿易代表戴琪本周二(16日)在眾議院計委員會聽證會表示，對中國301條款關稅的4年期審查，已接近完成。前總統特朗普根據《1974年貿易法》的301條款，對價值數千億美元中國進口品課徵關稅，如今將決定是否繼續徵收，拜登政府同時也展開新的301調查，拜登下令調查中國電動車可能構成的國安威脅，包含追蹤駕駛的先進技術。相信不論今年白宮會否換主人，都會向中國電動車開刀。特朗普在造勢活動中就提出將中國電動車關稅提高到100%的想法，共和黨籍聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)支持對所有中國車齊頭式課2萬美元關稅。

理想發布家庭五座SUV理想L6 本月開始交付



個別車企消息方面，理想汽車公布，正式發布家庭五座SUV理想L6。理想L6將提供Pro和Max兩個版本，全國統一零售價分別為24.98萬和27.98萬元人民幣，在本月開始交付。據理想介紹，理想L6是一款中大型SUV，CLTC綜合續航里程1390公里，CLTC純電續航里程212公里。理想L6全系標配雙電機智能四驅系統，總功率300千瓦，百公里加速時間為5.4秒。



另外，小米集團(01810)董事長雷軍昨日在北京小米汽車交付中心開啟直播，他透露，小米的銷量比預期高出3到5倍，又指近期的「全民公測」令他特別緊張，現在心情稍微放鬆，因為覺得小米SU7扛住了這些測試。

大摩：理想L6售價略超預期 惟有望實現月銷逾1.5萬輛目標

摩根士丹利發表研報指，L6的入門版零售價為24.98萬元人民幣，略高於市場預期，高於同類產品問界M7折後約22.98萬元的價格。然而，考慮到早鳥買家可獲贈價值2萬元人民幣的額外福利及具有競爭力的配置，L6看起來仍然具有競爭力，並有望實現每月1.5萬至2萬輛的銷量目標。此外，L6目前僅提供兩款配置，為未來添加SKU(存貨單位)留下空間。



大摩又指，鑑於L6擁有全新的生產線，公司預計本月L6的交付量僅為2000輛，並將於5月開始大量交付。據此前管理層的預期，到今年7月，L6的交付量可能穩定在1.5萬至2萬輛。考慮到更大的價格差距以及L6迎合了相當大的用戶群，市場或減少對L8和L7潛在蠶食的擔憂，予其美股「增持」評級，目標價65美元。

溫鋼城：車股或現大調整未宜買入 理想新車銷量惹擔憂

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，理想之前推出的新車MEGA銷量差，現在又推新車，大家可能擔心銷量也未必理想，故股價反而大跌。另外，全球電動車股股價正在調整，港股的車股表現已較好，如比亞迪仍徘徊200元附近，Tesla卻已跌至150美元水平，大家都擔心電動車市場會迎來一波較大的調整，遲些買入較穩陣。

新能源車股今日全線下挫，理想跌7.4%收報106.3元，比亞迪跌2.05%報201.2元，小鵬(09868)跌7.38%報27元，蔚來跌1.79%報30.15元，零跑(09863)跌3.01%報22.55元，小米亦跌3.54%報15.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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