日圓 | 日本財務大臣：不排除任何應對匯率過度波動的選項

．日本財務大臣鈴木俊一重申，不排除在必要時採取任何行動來應對匯率過度波動的可能性

．在鈴木俊一講話前，日圓兌1美元跌至34年新低154.86

日本財務大臣鈴木俊一重申，不排除在必要時採取任何行動來應對匯率過度波動的可能性。在鈴木俊一講話前，日圓兌1美元跌至34年新低154.86。他表示，本月早些時候美國、日本和南韓就匯率問題達成的共識具有里程碑意義。

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另一方面，市場普遍預計日本央行周五(26日)將維持基準利率不變。接受訪問的53名經濟師中有52名預計，日本央行將維持短期利率在0厘至0.1厘不變。



分析指，日本央行行長植田和男面臨著為日圓匯率提供支撐，以及支持脆弱的經濟復甦之間取得微妙平衡的挑戰。

撰文：經濟通國金組

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