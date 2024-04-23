中資電訊股季績對辦，中移動獲大行唱好可看高一線？

中移動(00941)及中聯通(00762)先後公布今年首季業績，盈利及收入保持穩定增長，其中中移動首季盈利按年增5.5%，營運收入增5.2%；中聯通首季盈利增8.9%，營業收入增2.3%。相信今日(23日)放榜的中電信(00728)表現也不會太差。績後中移動尤獲大行看好，其中瑞銀及摩通均予目標價85元，不過近期中資電訊股累積升幅已大，中移動今早仍未能成功突破70元，看來要抖抖，應如何部署？

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中移動首季純利按年增5.5% 5G套餐客戶達8億戶

中移動昨(22日)收市後公布，今年第一季純利296.09億元人民幣，按年增5.5%；期內營運收入2637.07億元人民幣，按年增5.2%；其中通信服務收入為2192.94億元人民幣，按年增4.5%；EBITDA為780億元人民幣，按年下降2.3%。截至2024年3月31日，集團移動客戶總數9.96億戶，較去年底淨增加463萬戶；其中5G套餐客戶數達到7.99億戶，較去年底增加約400萬戶，5G網絡客戶數達到4.88億戶。首季手機上網流量按年增3.3%，平均每月每戶手機上網流量(DOU)增1.4%至14.9GB；平均每月每戶收入(ARPU)增加6.7%至47.9元人民幣。

中移動同時公布今年3月的客戶數據，其移動業務客戶總數近9.96億戶，按月淨增客戶數455.9萬戶，首季累計淨增462.5萬戶；5G套餐客戶數為約7.99億戶，按月淨減224.9萬戶。有線寬帶業務方面，客戶總數為約3.05億戶，本月淨增270.3萬戶，首季累計淨增683萬戶。

瑞銀：中移動首季淨利潤增長符合全年指引 目標價85元

瑞銀發表研報指，中移動上季通信服務收入按年增4.5%，與工信部公布的行業服務收入增幅一致，並比市場預期高出1%。EBITDA為780億元人民幣，按年跌2.3%，低於市場預期，原因是銷售費用和信貸減值損失增加。淨利潤按年增長5.5%，受惠於中移動今年起將5G資產折舊年限從7年延長至10年，因此降低了折舊。預計投資者對今次業績持中性取態。中移動首季淨利潤增長與管理層的全年良好增長指引基本一致，維持「買入」評級，目標價85元。

滙證指，中移動首季通信服務收入按年增4.5%，數據及ICT業務增長同樣理想；由於新業務增長導致其他運營費用上升，EBITDA按年下降2.3%。繼續相信中移動在數據和ICT業務方面貝有良好的增長潛力，而集團早前預計2026年派息比率將升至超過75%，預期投資者將對穩定的現金股息和派息增長作出積極反應，維持H、A股「買入」評級，H股目標價保持不變為77元，而由於A股溢價上升，將A股目標價從113元人民幣提高至117元人民幣。





摩通：EBITDA及自由現金流疲弱 惟股息可見度業內最好

摩通表示，中移動首季業績好壞參半，移動和固網服務收入略回升，惟季內營運開支高昂，EBITDA按年跌2%。由於會計政策變更帶動折舊與攤銷(D&A)節省，淨利潤維持穩定增長，營業現金流/自由現金流因應收帳款激增而下降。預期中移動披露季績後股價或略有回落，以反映EBITDA及自由現金流疲弱的趨勢，但維持其「增持」評級，並認為是行業首選，相信其股價具防守性，以及股息可見度為業內最好(至2026年派息率增至75%以上)，予目標價85元。

花旗稱，中移動首季業績符合預期，服務收入及收入同比分別增長4.5%及5.2%，與行業增長保持一致。首季營運開支同比增9%至1860億元人民幣，主要是由於銷售及推廣費用增加14%，員工福利及相關費用亦上升8%，及其他營運費用增長47%。因此，期內EBITDA同比降2%至780億元人民幣，EBITDA利潤率減2.3個百分點至29.6%。公司首季新5G網路及寬頻客戶分別增加2300萬及680萬，正按軌道達致全年分別淨增8000萬及1800萬戶的目標，維持「買入」評級，目標價76元。

中聯通首季純利按年增8.9% 5G套餐用戶達2.69億戶





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中聯通日前公布，今年首季營業收入達到994.96億元人民幣，按年增2.3%。服務收入達到890.43億元人民幣，按年增3.4%，當中算網數智業務收入232.15億元人民幣，聯通雲貢獻約167億元人民幣，按年增30.3%。稅前利潤達到72.39億元人民幣，按年增10.6%，保持雙位數增速。純利56.13億元人民幣，按年增8.9%。首季移動用戶規模達到3.37億戶，其中5G套餐用戶2.69億戶，5G套餐滲透率提升至80%；物聯網連接數達到5.29億個，淨增3460萬個；固網寬帶用戶達到1.15億戶，其中千兆用戶淨增211萬戶，千兆寬帶滲透率提升至23%。

中聯通同時公布，今年3月5G套餐用戶累計約2.69億戶，按月淨增320.6萬戶；3月「大聯接」用戶累計達10.28億戶，按月淨增1531.7萬戶。3月物聯網終端連接累計約5.29億戶，按月淨增1216.9萬戶。5G行業虛擬專網服務客戶數目約1萬個。

摩通：聯通首季業績好壞參半 中移動屬行業首選

摩通指，中聯通今年第一季業績表現好壞參半，但繼續看好聯通具吸引力的風險回報，預計其2025年股息率達9厘，未來幾年每股派息複合年增長率(DPS CAR)達18%。不過，在宏觀經濟挑戰下，聯通ICT業務放緩，服務收入增長趨緩，而傳統電信服務保持穩定。因合資企業和非營運收入減少，純利增速亦放緩至9%。集團保持穩定收入增長指導，預計2024年盈利實現兩位數的增長，惟預期股價將在績後偏軟，予「增持」評級，目標價6.9元。摩通重申更傾向將中移動作為行業首選，因其股價更具防守性及股息前景較明朗，而中移動年初至今跑輸中電信及聯通13%至16%，股價有追趕的空間。

瑞銀表示，中聯通首季按年多賺8.9%，較市場預估低6%，主要因為稅務優惠政策結束令稅務開支增加，不過集團維持利潤雙位數增長目標不變。聯通首季服務收入達890.4億元人民幣，錄得EBITDA 266.1億元人民幣，兩者均按年升3.4%，符合市場預期，而在不利宏觀環境下，首季服務收入維持低單位數增長，集團已將焦點由收入規模轉向改善盈利能力，從EBITDA利潤率保持穩定可證。料季績對聯通股價只有中性影響，予目標價7.5元，評級為「買入」。

滙證指，中聯通首季服務收入按年升3.4%，營運溢利按年增長22.3%，分別比預期低2%和7.9%。由於首季業績弱於該行預期，因此分別下調聯通2024年收入和EBITDA預測1.6%和3.1%。考慮到減價戰可能加劇，聯通雲30%的增長令人鼓舞，新業務或有助於利潤增長及成為潛在催化劑，將其H股目標價由5.1元上調至5.5元，A股目標價由4.5元人民幣上調至4.9元人民幣，均維持「持有」評級。

陳政深：中移動聯通季績對辦可逐步收集 惟聯通或調整較深

艾德金融執行董事陳政深表示，中移動及中聯通首季業績均對辦，中移動除盈利按年增5.5%外，通信服務收入亦增4.5%，ARPU亦保持穩定增長，派息比率達70%以上也屬偏高，剛公布的3月營運數據也對辦，展望今年不會有太壞或太好的消息，現時股息率仍達7厘，股價應可維持平穩，是不錯的收息之選。內地資金也喜歡中資電訊股此類可穩定收息的股份，外資近期也對內地及香港股市看得較正面，中移動作為重磅恒指成分股，往後應不難升破70元，現價可逐步收集。

另陳政深指，中聯通業績沒太大驚喜，惟首季盈利增速比中移動更快，稅前利潤保持雙位數增速，其3月營運數據同樣對辦，不過以往盈利、收入及客量增長與股價一樣都較波動，股價每升至高位都會調整較深，有一成調整也不出奇，現時技術上形成雙頂，或會回至近50天線約5.64元，不過應難跌至5元那麼低，同樣可逐步收集。

中移動半日跌0.22%收報69.6元，成交9.74億元。中聯通升0.17%報6元，成交5693萬元。另中電信公布，今年3月移動用戶總數約4.12億戶，按月淨增191萬戶，其中5G套餐用戶數達約3.29億戶，按月淨增466萬戶。有線寬帶用戶按月淨增59萬戶至1.92億戶，固定電話用戶數目按月淨減30萬戶，至約1億戶。中電信半日跌0.45%報4.43元，成交7900萬元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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