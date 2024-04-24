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《午市前瞻》恒指有機會挑戰250天線 天齊鋰業續尋底機會高

24/04/2024

　　恒生指數半日報17110，升281點或1.7%，主板成交近709億元。恒生中國企業指數報6061，升107點或1.8%。恒生科技指數報3539，升90點或2.6%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報339.8元，升7.4元或2.2%，成交78.18億元；美團收報111.1元，升2.5元或2.3%，成交42.61億元；阿里收報72.4元，升2.6元或3.7%，成交22.66億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

葉尚志：恒指有機會挑戰17740



　　環球政局大致平穩，隔夜美股三大指數齊升。恒指今早高開過百點後愈升愈有，很快便重上17000關。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，中證監早前公布的五項資本市場對港合作措施持續發揮效用。該等措施擴大了互聯互通的層面，有助於引導資金流入港股。在措施公布後，一些中特估股價趁勢抽升。然而，除了中特估之外，港股中的科技股如騰訊，美團和阿里巴巴等都是A股稀缺的。因此，第二波的升勢來自這些重磅科技股為主。


　　雖然恒指連升第三日，累積升幅將近900點。但葉尚志認為，恒指有能力繼續向上，首個目標17200至17300。近日，騰訊和美團先後升破250天線，若以此為參考，則恒指有機會挑戰250天線(約17740)。

《午市前瞻》

天齊鋰業。(網上圖片)

 

股價創新低不等於吸引



　　天齊鋰業(09696)發盈警，預期截至3月31日止首季虧損淨額區間36億至43億元人民幣，去年同期淨利潤約48.8億元人民幣。集團股價今早急挫近兩成，低見28.25元，創下在香港上市以來新低。此外，集團發盈警引起深交所關注，深交所對天齊鋰業下發關注函，要求解釋虧損原因，並說明是否存在持續虧損風險等。對於深交所是次高姿態介入事件，葉尚志說，情況雖然少見，但並不意外，因為內地監管機構不斷提升監督層面，防範風險，可以理解。

 

《午市前瞻》

天齊鋰業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　對於天齊鋰業首季預期有重大虧損，葉尚志認為，主因還是鋰價下跌。集團在2022年在香港上市時，正值電動車開始崛起，鋰價高企，市場對鋰電企業有極大的期望。因此，市場輕易接受較高的股價。儘管今日股價創新低，但那是相對於過往的高股價而言，並不表示現價很便宜。他預料，天齊的股價短期還會繼續尋底。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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