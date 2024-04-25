《午市前瞻》憧憬本月企穩17500 商湯0.8元為關鍵部署位

恒生指數半日報17295，升94點或0.6%，主板成交近716億元。恒生中國企業指數報6129，升28點或0.5%。恒生科技指數報3571，跌2點或不足0.1%。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、港交所(00388)及美團(03690)；騰訊收報339.8元，跌4.4元或1.3%，成交61.04億元；港交所收報248.2元，升9.2元或3.8%，成交25.88億元；美團收報111.5元，跌2.1元或1.8%，成交25.74億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報73.55元，升1.05元或1.4%，成交19.66億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

溫鋼城：恒指於17800有較大回調阻力

港股上日升破17200後續有資金流入，恒指今早低開高走，半日高見17438，逼近17500關。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股今周升幅著實喜出望外，雖然他本月目標定於17500，但未曾想恒指未到月底已邁向該位。他坦言，港股估值低殘是應該升，內地經濟回暖加中東局勢緩和，而且布林肯訪華雖無大事，但「無壞消息就是好消息」，種種都為港股提供支持。



他提到，如恒指有力企穩17500，將有望進一步挑戰17800，但該位為目前250天線所在，料牛熊分界線將有較大阻力。

商湯推日日新5.0。(網上圖片)

日日新5.0有待商業化



商湯(00020)周二(23日)發布AI大模型最新版本「日日新5.0」，提到生成能力有望超越GPT-4 Turbo，昨日(24日)股急飆逾三成後停牌，今早復牌後一度高見0.96元。溫鋼城指市場正拭目以待「日日新5.0」是否一如介紹一樣比肩，甚至勝過ChatGPT，因為始終日日新與ChatGPT發布時間已差一年，一年時間在AI世界可以有差天共地轉變，觀望商湯一步發布「日日新5.0」消息，如後續於現場演示會上亦有好表現，料將對股價有更大支持。

商湯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

他提到，即使「日日新5.0」有望超越ChatGPT，但最終於仍要看變現能力及盈利能力，目前仍只局限於消息面炒作。未來則要觀望商湯能否如百度(09888)文心一言一樣，獲手機生產商如蘋果一樣考慮置入手機系統，這樣才有利提升變現能力，目前華為、小米(01810)等都是商湯的出路之一。

持貨者宜減倉觀望

股價方面，溫鋼城坦言商湯經歷漫長跌浪後，如今借勢「絕地反彈」亦合情合理，但今日飆高後回吐挾大成交量，反映有人已趁勢離場，未持貨者不宜急於入手；相反持貨者不用急於清倉，但重倉者趁勢減持亦適合，未來再跌可以再減，再升要追亦會較為輕鬆。目前股價上可以50天線水平約0.8元為關鍵部署位，有意入手投資者可在0.8元小注入手。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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