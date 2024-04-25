商湯推新版AI模型，股價連日飆升未宜高追？其他AI概念股更值博？

商湯(00020)近日發布大模型「日日新5.0」版本，聲稱在知識、推理、數學、代碼場景全面對標GPT-4 Turbo，刺激股價爆升，昨日(24日)最多飆約38%，午間休市前中途停牌，雖然公司指除發布新版AI模型外，不知悉股價波動原因，但商湯今早(25日)復牌後曾再飆兩成，見近兩個月高，其後急回，最終半日升一成。商湯短短4日已累升逾五成，加上公司去年虧損擴大，又頻遭軟銀減持，高追風險不小，其他AI概念股又可否考慮呢？

（商湯網頁截圖）

商湯發布「日日新5.0」AI模型 號稱對標GPT-4



商湯公布，公司周二(23日)於上海臨港人工智慧計算中心(AIDC)舉辦技術交流日活動，其中公司推出6000億參數大模型「日日新5.0」。商湯董事長兼首席執行官徐立表示，「日日新5.0」在知識、推理、數學、代碼場景全面對標GPT-4 Turbo，即在常見的客觀評測上達到或超越GPT-4 Turbo，其餘重點包括採用混合專家架構；基於超過10TB tokens訓練，大量合成數據；至於推理上下文窗口，亦擴至200k。隨後商湯又指，「日日新5.0」發布會廣受好評，受到市場極大關注。此外，商湯正式推出端側業務，可應用在Android或iOS移動終端機、PC平台、車載平台等，邀請客戶體驗，並推出「2-42」架構高的企業大模型一體機，針對金融、醫療、政務、代碼推出行業專屬一體機。

不過，集團指，董事會注意到最近B類股份的交易價格及交易量發生不尋常波動。除上文所披露者外，並不知悉有關價格及交易量變動的任何原因或須予公布以避免公司證券出現虛假市場的任何資料或根據法例需進行披露的任何內幕消息。

去年虧損擴大至近65億人幣 軟銀密密減持持股降至4.8%



值得一提，商湯上月尾公布了去年業績，去年虧損64.9億元人民幣，按年擴大6.6%，不派末期息。收入34.1億元人民幣，按年減少10.6%；毛利15億元人民幣，減少41.6%，毛利率從前年的66.8%降至去年的44.1%。公司去年整體收入下降，主要由於傳統AI收入下降所致。包括智慧城市在內的傳統AI業務去年收入18.4億元人民幣，按年降41.1%，亦令該部分收入在整體收入的佔比，由前年的81.9%降至53.9%。生成式AI收入則按年升2倍，至11.8億元人民幣，該部分收入在整體收入的佔比按年増24.4個百分點至34.8%。智能汽車收入按年增31.1%至3.8億元人民幣。另去年銷售成本按年增50.4%至19.1億元人民幣。

另方面，據港交所股權披露顯示，商湯4月3日再遭日本富豪孫正義旗下軟銀集團減持7088.6萬股，每股平均作價0.7161元，折合套現5076.15萬元。今次減持後，軟銀持股比例由5.08%降至4.8%，跌破5%的必須披露門檻。軟銀近日減持動作密集，上月此時持股比例仍約9%。

林家亨：商湯只宜短炒不宜長揸 聯想美圖也不值博

（林家亨）



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指AI軟件技術無論如何提高也需靠AI晶片支持，暫時以美國Nvidia的AI晶片速度最快，速度快已代表一切，例如ChatGPT只需兩秒便可生成一篇演講辭，連同自己修改可能只需幾分鐘，比自己花一小時寫快得多，相信未來很多產品包括會計師的一些經常性會計報表都要用到AI技術，而生成產品的速度愈快將愈受商界歡迎。至於百度(09888)等發展AI，於中國料可成為龍頭，但人家美國可用Nvidia的先進晶片，而百度等只能用較落後的晶片，於全世界而言只屬「龍仔」。

林家亨續指，商湯作為AI或元宇宙的龍頭，股價每每因應提升AI技術的消息而亢奮，但料公司今年仍不能轉虧為盈，相信經一輪炒作後，市場又再聚焦公司能否賺到錢，若長年累月都賺不到錢自然會惹來投資者沽售，只宜短炒不宜長揸，相信公司要到2025年之後才有機會賺錢。總之，AI股最重要看產品能否落地，以及能否帶來盈利，而其他AI相關股也不值博。今年雖會出現AI PC換機潮，但美國不容許最先進的AI晶片賣給中國，聯想(00992)買不到最先進晶片，之前股價大幅回落很正常。而美圖(01357)則沒太大商業前景，Photoshop的改圖效能及速度快過美圖的改圖App很多倍，美圖App一般只吸引到要求不高的散戶，而美圖產品免費不能藉此產生盈利，要看瀏覽量能否帶來商業效益，股價應不能受惠AI熱潮。

商湯半日升10%報0.88元，最多飆20%至0.96元，連升4日，累升51.72%，成交14.75億元。部分AI概念股亦上升，百度升0.36%報98.25元，聯想升3.12%報8.92元，惟美圖跌1.24%報3.18元，創新奇智(02121)跌2.67%報4.38元。另外，昨日掛牌的AI概念股出門問問(02438)，投資者對其充滿期待，公開發售獲超額認購過百倍，然而昨日表現依然不濟，開市較上市價低兩成，全日仍跌3.2%，今日再跌2.17%報3.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

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