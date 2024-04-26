美股 | 美國首季GDP增長較預期低，道指下跌375點

．美國商務部公布最新數據，首季國內生產總值(GDP)按季年率初值增長1.6%，較經濟師預期的2.5%低

．道指下跌375.12點，報38085.8點。納指下跌100.99點，報15611.76點。標普500指數下跌23.21點，報5048.42點。

美國商務部公布最新數據，首季國內生產總值(GDP)按季年率初值增長1.6%，較經濟師預期的2.5%低，個人消費支出(PCE)物價指數則上升3.4%，為1年來最大升幅，顯示通脹仍未受控。

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根據芝商所的FedWatch工具，GDP數據公布後，美國利率期貨市場預估，聯儲局在9月首次減息的機率為56.7%，低於周三(24日)的70%。



道指下跌375.12點，報38085.8點。納指下跌100.99點，報15611.76點。標普500指數下跌23.21點，報5048.42點。





*日圓下跌，當局或出手干預*



日圓下跌，很多投資者將155視為日本當局底線，認為低於該水平或促使央行介入支持匯價。



美匯指數紐約尾盤下跌0.27%至105.58。美元兌日圓升0.2255%至155.57。歐元兌美元升0.2898%至1.0728。英鎊兌美元升0.3852%至1.2509。



紐約期油升0.9%，收每桶83.57美元。布蘭特期油升1.1%，收每桶89.01美元。紐約期金收市報每盎司2342.5美元，升0.18%。

撰文:經濟通採訪組

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