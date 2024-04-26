  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美股 | 美國首季GDP增長較預期低，道指下跌375點

26/04/2024

．美國商務部公布最新數據，首季國內生產總值(GDP)按季年率初值增長1.6%，較經濟師預期的2.5%低

．道指下跌375.12點，報38085.8點。納指下跌100.99點，報15611.76點。標普500指數下跌23.21點，報5048.42點。

 

美國商務部公布最新數據，首季國內生產總值(GDP)按季年率初值增長1.6%，較經濟師預期的2.5%低，個人消費支出(PCE)物價指數則上升3.4%，為1年來最大升幅，顯示通脹仍未受控。

　　美國商務部公布最新數據，首季國內生產總值(GDP)按季年率初值增長1.6%，較經濟師預期的2.5%低，個人消費支出(PCE)物價指數則上升3.4%，為1年來最大升幅，顯示通脹仍未受控。

推薦閱讀：

【外圍經濟】歷史顯示日本會在政策會議期間干預匯價

歷史表明，即使在日本央行政策委員會召開會議期間，日本當局也願意干預貨幣市場........

 

《行業數據》乘聯會：3月乘用車零售169萬輛，同比增6.2%

據乘聯會消息，3月狹義乘用車終端零售169萬輛，同比增長6.2%，環比增長52.8%......

　　根據芝商所的FedWatch工具，GDP數據公布後，美國利率期貨市場預估，聯儲局在9月首次減息的機率為56.7%，低於周三(24日)的70%。


　　道指下跌375.12點，報38085.8點。納指下跌100.99點，報15611.76點。標普500指數下跌23.21點，報5048.42點。



*日圓下跌，當局或出手干預*


　　日圓下跌，很多投資者將155視為日本當局底線，認為低於該水平或促使央行介入支持匯價。


　　美匯指數紐約尾盤下跌0.27%至105.58。美元兌日圓升0.2255%至155.57。歐元兌美元升0.2898%至1.0728。英鎊兌美元升0.3852%至1.2509。


　　紐約期油升0.9%，收每桶83.57美元。布蘭特期油升1.1%，收每桶89.01美元。紐約期金收市報每盎司2342.5美元，升0.18%。

 

撰文:經濟通採訪組

 

2024-04-26｜港股連升四日 要唞氣先有力再上？｜科技股續有資金流入 不過吼位入已太遲？｜瑞銀轉而看好中國樓市｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

 

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01044

恒安國際

26.200

異動股

08395

齊家控股

0.980

異動股

09958

力天影業

3.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01044 恒安國際
  • 26.200
  • 08395 齊家控股
  • 0.980
  • 09958 力天影業
  • 3.200
  • 02668 百德國際
  • 0.325
  • 80020 商湯－ＷＲ
  • 1.120
股份推介
  • 01913 普拉達
  • 63.350
  • 目標︰$75.00
  • 01766 中國中車
  • 4.440
  • 目標︰$5.00
  • 02388 中銀香港
  • 23.700
  • 目標︰$26.20
  • 00288 萬洲國際
  • 5.830
  • 目標︰$6.30
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 17.360
  • 目標︰$17.40
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.190
  • 00700 騰訊控股
  • 348.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.300
  • 00005 滙豐控股
  • 64.950
  • 00388 香港交易所
  • 250.200
報章貼士
  • 01109 華潤置地
  • 27.800
  • 目標︰--
  • 01992 復星旅遊文化
  • 3.800
  • 目標︰--
  • 02128 中國聯塑
  • 3.280
  • 目標︰$4.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 30.300
  • 原油 More
  • 00883 中國海洋石油
  • 19.680
  • 黃金 More
  • 02099 中國黃金國際
  • 48.350
即時重點新聞

26/04/2024 16:11  恒指升366點收報17651，龍湖升逾12%，中海外升逾8%

26/04/2024 16:03  《本港樓市》中原CCL按周升0.4%，撤辣後6周累升2.7%

26/04/2024 15:31  【大國博弈】央視：習近平今日下午將在北京人民大會堂會見布林肯

26/04/2024 15:08  《Ａ股行情》滬綜指收漲1.2%，陸股通淨流入創開通以來新高

26/04/2024 12:56  日央行議息後維持指標利率在0至0.1厘，百港元兌日圓勢穿5算

26/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒８億元，買中行沽美團

26/04/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛恢復「買入」京東惟削目標，中金升中海油目標

26/04/2024 10:44  《嚟緊炒Ｄ乜》商湯推日日新５﹒０，首站１銀，獲利目標１﹒６銀

26/04/2024 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒８２８４，一個月拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

中美 | 美聯邦通信委員會禁止中國的電信商提供美國寬頻服務新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

日圓 | 日央行議息後維持指標利率在0至0.1厘，百港元兌日圓勢穿5算新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】谷歌撒糖派息，惟股息非絕對新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

前無綫小花陳詩欣呻被美容院燒傷皮膚如「毁容」！整爛面甩皮泛紅追究責任慘遭一句冷淡回覆
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

後疫情新常態︰提早晚餐、減少出外！新生活習慣改變企業營運模式！Marketing不停求變是王道
人氣文章

娛樂情報

梅艷芳媽媽百歲大壽政府贈賀函！超精靈梅媽覃美金與新抱慶祝？長子梅啟明未見影
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

WW2024展場以外同樣精彩！Bvlgari史上最纖薄腕錶登場、Franck Muller全新Long Island Evolution腕錶、Breitling 140週年限量版！
人氣文章

Watch & Jewelry

Watches and Wonders 2024新銳物料驚艷之作：從碳纖、藍寶到陶瓷，一賭這些品牌如何用物料突破腕錶框架！ 1
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《青春18×2 通往有你的旅程》：彷彿親密總伴隨著分離，而人總為未知而顧慮
健康好人生 Health Channel
人氣文章
改善腸道健康 | 腸道＝「第二大腦」？年齡增長易嘔吐、消化不良、腸胃氣脹！3招改善腸道生態「養好菌」
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
走塑轉用紙餐具有損健康？化學博士K Kwong：防水塗層或含PFAS致癌！外國產都唔敢用！仲有邊兩種物料含防腐劑不宜做餐具？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2024 16:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2024 16:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/04/2024 16:21
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章國際動態26/04/2024
中美 | 美聯邦通信委員會禁止中國的電信商提供美國寬頻服務
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金