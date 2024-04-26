港股 | 午市前瞻 | 恒指牛熊線阻力大 中海油料見23元後有回吐壓力

恒生指數半日報17626，升342點或2%，主板成交超過724億元。恒生中國企業指數報6267，升147點或2.4%。恒生科技指數報3684，升129點或3.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及中海油(00883)；騰訊收報347.6元，升8.2元或2.4%，成交43.71億元；美團收報115.6元，升4.1元或3.7%，成交27.78億元；中海油收報19.88元，升0.88元或4.6%，成交24.3億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報74.75元，升1.75元或2.4%，成交24.17億元。

(中海油網頁截圖)

連敬涵：恒指下周有回調壓力





中證監推五項撐港股措施後，港股一往無前連升五日，截至今日中午累計已升接近1400點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指近期升幅主要因為中證監措施及中東緊張局勢紓緩，但現時港股累積升幅已達1400點，認為目前基本面上並未足以令恒指繼續炒上，而美股回吐的利好因素亦屬短暫，預計恒指升抵250天線後阻力較大，加上熊證重貨區已殺得七七八八，對港股後市傾向審慎。



他預期，下周港股只有四個交易日且只有兩日北水，以往沒有北水流入，港股走勢均可升可跌，但料今次調整機會較大，回落至17000亦大有機會。





中海油宜待回至19元才吸納





中海油(00883)公布今年第一季純利為397.19億人民幣，按年升23.7%，帶動股價今早最多升超過6%，並突破20元心理關口。連敬涵指，油價目前因地緣政治局勢紓緩而回落，油股受油價帶動因素消化後，中海油將面臨回吐壓力。但他認為，持貨者目前無需急於獲利，看好股價有機會上試22至23元，但能否進一步升至25元，則要看大市能否升破17700才有機會帶動炒上。



至於未持貨者，連敬涵不建議現價追入，至少都要待股價回補裂口後才於19元吸納。

中海油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中石油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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