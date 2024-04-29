滙控預測 | 滙控首季列帳稅前盈利料跌2.4%，擬派特息兼回購

滙豐控股(00005)將於周二（30日）公布首季業績，據《彭博》綜合券商預測，集團第一季列帳基準稅前利潤介乎120.4億至135.63億元（美元．下同），按年跌6.57%至按年升5.25%，中位數為125.73億元，按年跌2.43%。集團完成出售加拿大業務，並擬於首季業績時宣派21美仙特別股息，市場料滙控季息連特別息每股合共派31美仙。

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摩通料今年回購股份規模達105億美元

摩通指，滙控出售加拿大業務後，集團普通股權一級資本比率將提升0.7個百分點。該行估計，滙控管理層還可運用50億至60億元的加拿大相關收益，預期今年滙控回購股份規模達105億元，明年回購規模則降至40億元。

摩通預料，滙控首季營業支出和預期信貸損失按年增加，指滙控成本基礎面臨通脹壓力，首季營業支出料增逾5%至逾80億元；減值續是首季業績風險，估計首季撥備9.3億元。

高盛料首季公布20億美元股份回購

高盛認為，滙控首季營業支出按年增近8%至近82億元，季內減值6.4億元，料預期信貸損失按年增加，又指對內房風險敞口撥備的最壞情況應已過去，相信今年對內房撥備將減少的帶動下，今年滙控預期信貸損失將為貸款總額平均值的31個基點，按年降2個基點。高盛預期，滙控首季會公布20億元股份回購，料全年回購80億元股份。

大摩料季息連特別息每股31美仙

摩根士丹利表示，預期滙控今年首季列帳基準除稅前利潤120.06億元，按年下滑6.8%，料滙控出售加拿大業務獲利49億元，並宣布派發每股21美仙特別息，以及額外20億元股份回購，該行預測滙控季息連特別息每股31美仙。

撰文：經濟通採訪組

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