  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

滙控預測 | 滙控首季列帳稅前盈利料跌2.4%，擬派特息兼回購

29/04/2024

　　滙豐控股(00005)將於周二（30日）公布首季業績，據《彭博》綜合券商預測，集團第一季列帳基準稅前利潤介乎120.4億至135.63億元（美元．下同），按年跌6.57%至按年升5.25%，中位數為125.73億元，按年跌2.43%。集團完成出售加拿大業務，並擬於首季業績時宣派21美仙特別股息，市場料滙控季息連特別息每股合共派31美仙。

 

滙控預測 | 滙控首季列帳稅前盈利料跌2.4%，擬派特息兼回購

（資料圖片）

 

摩通料今年回購股份規模達105億美元

 

　　摩通指，滙控出售加拿大業務後，集團普通股權一級資本比率將提升0.7個百分點。該行估計，滙控管理層還可運用50億至60億元的加拿大相關收益，預期今年滙控回購股份規模達105億元，明年回購規模則降至40億元。

 

　　摩通預料，滙控首季營業支出和預期信貸損失按年增加，指滙控成本基礎面臨通脹壓力，首季營業支出料增逾5%至逾80億元；減值續是首季業績風險，估計首季撥備9.3億元。

 

高盛料首季公布20億美元股份回購

 

　　高盛認為，滙控首季營業支出按年增近8%至近82億元，季內減值6.4億元，料預期信貸損失按年增加，又指對內房風險敞口撥備的最壞情況應已過去，相信今年對內房撥備將減少的帶動下，今年滙控預期信貸損失將為貸款總額平均值的31個基點，按年降2個基點。高盛預期，滙控首季會公布20億元股份回購，料全年回購80億元股份。

 

大摩料季息連特別息每股31美仙

 

　　摩根士丹利表示，預期滙控今年首季列帳基準除稅前利潤120.06億元，按年下滑6.8%，料滙控出售加拿大業務獲利49億元，並宣布派發每股21美仙特別息，以及額外20億元股份回購，該行預測滙控季息連特別息每股31美仙。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08232

CLASSIFIED GP

0.295

異動股

03988

中國銀行

3.630

異動股

08245

善裕集團控股

0.032

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,386.09
    +146.43 (+0.383%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,116.17
    +16.21 (+0.318%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 15,983.08
    +55.18 (+0.346%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升57.911
變動率︰+7.558%
較港股︰+1.07%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.581
變動率︰+4.227%
較港股︰-1.35%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升36.586
變動率︰+2.747%
較港股︰-0.04%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升5.055
變動率︰+2.540%
較港股︰-0.30%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升8.500
變動率︰+9.536%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升106.170
變動率︰+5.621%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌126.820
變動率︰-1.926%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.660
變動率︰-5.593%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升194.050
變動率︰+15.307%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌11.290
變動率︰-5.126%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌218.160
變動率︰-7.684%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌3.030
變動率︰-11.144%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/04/2024 20:38 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/04/2024 08:20
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/04/2024 20:38 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08232 CLASSIFIED GP
  • 0.295
  • 03988 中國銀行
  • 3.630
  • 08245 善裕集團控股
  • 0.032
  • 08411 K W NELSON GP
  • 0.047
  • 08096 賞之味
  • 0.091
股份推介
  • 00038 第一拖拉機股份
  • 8.140
  • 目標︰$10.00
  • 01913 普拉達
  • 63.800
  • 目標︰$75.00
  • 01766 中國中車
  • 4.400
  • 目標︰$5.00
  • 02388 中銀香港
  • 23.800
  • 目標︰$26.20
  • 00288 萬洲國際
  • 5.830
  • 目標︰$6.30
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.210
  • 00700 騰訊控股
  • 347.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.350
  • 01299 友邦保險
  • 57.300
  • 00388 香港交易所
  • 255.000
報章貼士
  • 00229 利民實業
  • 0.980
  • 目標︰--
  • 00382 中滙集團
  • 2.500
  • 目標︰$2.70
  • 01776 廣發証券
  • 7.960
  • 目標︰$9.30
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 103.300
即時重點新聞

29/04/2024 16:41  《盤後部署》恒指萬八得而復失料整固，信義光能回升看6.8元

29/04/2024 18:11  工行(01398)首季純利876.5億人幣，按年跌2.8%

29/04/2024 17:05  中石油(00857)首季純利升4.7%至456.8億人幣

29/04/2024 10:40  香港銀行學會與澳門金融學會合辦首屆澳門金融專才發展日

29/04/2024 18:10  華夏基金料三隻比特幣現貨ETF首日資金規模超1.25億美元

30/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒５３億元，買中行沽美團

29/04/2024 08:46  【大行炒Ｄ乜】大摩升港鐵至「增加權重」，麥格理微降中石化目標

26/04/2024 10:44  《嚟緊炒Ｄ乜》商湯推日日新５﹒０，首站１銀，獲利目標１﹒６銀

29/04/2024 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８２５８，一個月拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 華夏基金：有信心三隻比特幣現貨ETF首日資金規模超1.25億美元新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 大新3個月息加至4.3厘，工銀亞洲推五一優惠 新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 洪灝：市場低估值難反映潛力，身處谷底最不應悲觀（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

師傅靈靈法

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？
人氣文章

娛樂情報

LOONG9上周簽名會無預警取消！官網稱因「不可抗力」而無法舉行！粉絲消費完得個吉：咁遲先通知
人氣文章

Foodie What’s On

母親節2024 | 慶祝母親節餐廳提案！$722起食瑤柱燕窩羹9折早鳥優惠 / 麗晶軒貴氣午餐食蠔皇鮑魚伴花膠 / 食開邊乳龍蝦送端午糭！同場有西餐日菜之選
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖東酒店地道意大利餐廳重開！維港寫意一隅呷Grappa、品嘗波士頓龍蝦沙律、意大利紅蝦配墨汁幼麵！席前煙燻澳洲M4和牛柳滿室香噴噴
人氣文章

Watch & Jewelry

母親節禮物2024：來自Cartier、Buccellati、周大福的禮物指南，以珠寶鑽飾寄語對媽媽的愛！
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

Watches and Wonders 2024私心亮點：筆者最想入手的江詩丹頓 Patrimony 系列20周年、積家 Duometre 強勢回歸、HUBLOT的次文化影響！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肌力訓練：肩膊太橫太闊？肩膀經常不自覺縮起？同三角肌有關！4個簡單動作鍛鍊前中後三角肌！修靚線條重拾「直角肩」！
人氣文章
睡眠時間 | 捱夜＝2A類致癌物？台灣醫生警告2睡眠型態易致癌！瞓少過X個鐘罹癌風險升高69％！
人氣文章
走塑轉用紙餐具有損健康？化學博士K Kwong：防水塗層或含PFAS致癌！外國產都唔敢用！仲有邊兩種物料含防腐劑不宜做餐具？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 08:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 08:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 08:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/04/2024
比特幣 | 華夏基金：有信心三隻比特幣現貨ETF首日資金規模超1.25億美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金