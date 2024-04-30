憧憬持續高分紅，油價下跌三桶油照升，中海油績優獲唱好看高一線

在開羅舉行的以色列和哈馬斯停火談判緩解了市場對中東衝突擴大的擔憂，連同市場擔心美國未必於短期內減息，拖累油價下跌，紐約期油昨日(29日)跌1.5%，報每桶82.63美元，倫敦布蘭特期油跌1.2%，每桶報88.4美元。不過，「三桶油」今早(30日)卻受追捧，可能因A股上市公司去年分紅規模創新高，市場憧憬「三桶油」持續高分紅。當中中海油(00883)早前公布首季純利按年升23.7%，獲大行唱好，今早最多飆半成，高見20.75元。中石油(00857)及中石化(00386)首季純利分別升4.7%及跌9.7%，股價同樣造好，但表現較遜色，「三桶油」仍以中海油為首選？

（中海油網頁視頻截圖）

A股上市公司去年分紅規模創新高 三桶油分紅均逾百億人幣

中國當局為提振A股市場，屢屢促上市公司提高分紅水平，內媒稱高分紅、強回報成為年報中「亮眼的關鍵詞」。據《上海證券報》統計，截至4月29日晚9時，共有5160家A股上市公司發布2023年年報，其中3800家上市公司披露現金分紅方案，佔比74.72%，年度現金分紅合計金額達2.2萬億元人民幣，創新高。整體來看，銀行、石油石化、煤炭、通信等領域的央國企、大市值公司分紅意願普遍較高，例如中移動(00941)擬現金分紅金額約476億元人民幣，中石油、中石化、中海油及中電信(00728)擬現金分紅均超過百億元人民幣。



早前由國務院公布的資本市場新「國九條」提出，對多年未分紅或分紅比例偏低的公司，限制大股東減持、實施風險警示；要加大對分紅優質公司的激勵力度，多措並舉推動提高股息率；並要增強分紅穩定性、持續性和可預期性，推動一年多次分紅、預分紅、春節前分紅。

中海油首季純利按年升23.7% 營業收入增14.1%

中海油上周四(25日)公布，今年首季純利為397.19億元人民幣，按年升23.7%；營業收入1114.68億元人民幣，增14.1%；其中油氣銷售收入升21.3%至899.77億元人民幣，主要原因是油氣銷量上升及實現油價上升。期內公司平均實現油價為每桶78.75美元，升6.2%；平均實現氣價為千立方英尺7.69美元，下降7.7%。首季實現總淨產量1.801億桶油當量，升9.9%。其中中國淨產量約1.232億桶油當量，升6.9%，主要來自新項目投產帶來的產量貢獻；海外淨產量5690萬桶油當量，升16.9%，主要原因是圭亞那和加拿大產量增加。首季公司資本支出約290.1億元人民幣，升17.3%。

集團指，2024年目標儲量替代率不低於130%，產量目標為7億至7.2億桶油當量，目標資本支出為1250億至1350億元人民幣。首席財務官王欣表示，公司會堅持降本增效策略，雖很難預測桶油成本，但希望能在同行中保持相對低水平。另公司共獲得2個新發現，並成功評估4個含油氣構造。她又指，油價受眾多因素影響，包括地緣政治、金融市場等因素，今年石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)決定減產持續到今年第二季，在供給端方面，相信會對油價帶來一定支撐。而最近的地緣政治頻發因素對於短期油價帶來支撐，但相信影響是短期的波動，對於今年而言，主流預測機構預測油價在80美元以上，但具體數字難以準確預測。

瑞銀：純利勝預期升目標價至26.3元 高盛：估值仍偏低

瑞銀發表研報指，中海油首季純利按年增23.7%、按季增51.6%至397億元人民幣，高於市場及該行預期，這主要歸功於期內產量快速提升、油價按年增6.2%至每桶78.75美元，及美元匯價升值。集團維持2024年全年產量指引於7億至7.2億桶油當量，在首季強勁增長後，年產量可能會超過指引範圍上限。調升其2024至2026年盈利預測2%，目標價由26元上調至26.3元，評級「買入」。





高盛指，中海油首季純利按年增長24%，超出該行預期，而同期布油價格按年跌約0.5%，相信表現向好主要由於期內產量增長超出公司指引、石油銷售價格高於預期，以及成本上升幅度較預期少等所致。雖然中海油股價上揚，但與同行相比，其估值水平仍然偏低，目前預測今明兩年自由現金流收益率為9%及13%，股息回報料各達7%，維持「買入」評級，目標價22元。



中金表示，中海油首季收入按年增長14%，純利更增長23.7%，產量超出預期，帶動季度表現亦高於市場預期。展望未來，對中海油產量增長保持樂觀，預計全年產量將超過2024年7.2億桶油當量的指引上限，而今明兩年的油價波動可能減少，或徘徊於75至95美元水平，周期性影響緩和，預期公司前景可見度將提升，相應將今明兩年盈利預測上調8%，目標價升9%至24元，評級「跑贏行業」。

中石油首季純利按年升4.7% 中石化首季純利跌9.7%

中石油昨日收市後公布，截至2024年3月31日止首季純利456.83億元人民幣，按年升4.7%；期內營業總收入8121.84億元人民幣，按年升10.9%。集團原油平均實現價格每桶75.4美元，按年下降0.8%。國內天然氣平均銷售價格千立方英尺9.38美元， 按年基本持平。集團油氣和新能源業務實現經營利潤429.7億元人民幣，增長4.8%，主要由於國內天然氣產銷量增加。煉油化工和新材料業務實現經營利潤81.2億元人民幣，下降4.2%，其中煉油業務實現經營利潤69.7億元人民幣，跌25.8%，主要由於煉油產品毛利收窄。天然氣銷售業務實現經營利潤123.2億元人民幣，增21.5%，主要由於天然氣銷量增加以及進口氣採購成本降低。

中石化日前公布，首季純利約187.21億元人民幣，按年跌9.7%。營業收入7899.67億元人民幣，跌0.2%，經營收益273.2億元人民幣，跌12.1%，淨資產收益率2.25%，跌0.32個百分點。首季油氣當量產量約1.29億桶，增長3.4%，其中天然氣產量3504億立方英尺，增長6%。原油加工量6330萬噸，增長1.7%，生產成品油3883萬噸，增長4.1%。成品油總經銷量5981萬噸，增長6.5%。首季資本支出205億元人民幣，其中勘探及開發板塊資本支出135億元，主要用於濟陽、塔河等原油產能建設，川西等天然氣產能建設等。

摩通：料煉油利潤率中長期復甦 予中石化目標價5.5元

摩通指，中石化首季純利按年跌10%至187億元人民幣，達到市場預期全年盈利預測的28%，並大幅高於摩通估算的160億元人民幣。集團首季勘探與開採、煉油與油品營銷表現比憂慮的要好，相信主要是由於中石化對國內煉油廠進行營運優化措施，包括關停虧損設施，以及市場份額提升所致。預測煉油利潤率將在中長期復甦，偏好中石化H股多於A股，因H股具有較高股息回報率，給予其H股「增持」評級，目標價5.5元。



美銀指，中石化首季稅後淨利潤按年跌10%至187億元人民幣，達到美銀及市場預測全年度盈利約29%及28%。其中探勘及開採業務息稅前利潤按年增長11%，主要來自於首季原油及天然氣產量分別增長1.3%及6%、美元按年升值5%，以及液化天然氣(LNG)進口虧損收窄所致，然而期內煉油及化工業務表現疲弱，抵銷有關增長。預計第二季煉油業務將有所改善，而隨著油價上漲，勘探與開採業務仍將進一步增長，憧憬LNG進口虧損減少和天然氣銷量增加，業務將持續向好，惟化工業務預期仍然受壓。期待管理層能在股東大會後實施新一輪股份回購計劃，維持「買入」評級，目標價5.5元。

何啟俊：油價受供需因素支持 中海油回至19元邊可吸

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，布蘭特期油近日由每桶90美元回落，主要因中東地緣政治局勢緩和，料往後相關影響會減少，市場將再聚焦供需基本因素，在供應方面，油組延長減產，並要求未達標的成員國落實減產，俄羅斯油企於第二季亦見減少產量，相信可令供應略為收緊；需求方面，5月尾將是原油需求旺季，料油價第二季於82至90美元上落。

至於油股，何啟俊指，其股價表現已與油價沒太大關係，股價上升相信是因中央早前公布新「國九條」，鼓勵經營表現穩定的公司增加分紅，「三桶油」正屬此類公司，故獲資金追捧。當中建議只吼中海油，公司首季盈利表現較佳不令人意外，因其上游業務佔比大，對油價敏感度高，可受惠油價上升，而其派息亦可觀，無論作為「中特估」或收息股都屬佳選。不過，中海油今早股價破頂不宜高追，可待其往後跟隨港股調整，跌至19元邊才趁機吸納。

「三桶油」今早齊升，中海油半日升3.75%收報20.5元，連升6日，累升12.89%，中石油亦升2.33%報7.47元，中石化升2.36%報4.78元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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