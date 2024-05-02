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美國議息 | 金管局:港元拆息往後一段日子或仍處於較高水平

02/05/2024

．金管局亦維持貼現窗基本利率5.75厘不變

．金管局表示，美聯儲往後的議息決定將取決於經濟數據、前景展望及各方面的風險，而美國通脹走勢未足以令美聯儲有信心開始減息，高息環境或會維持一段時間

 

美國減息 | 金管局:港元拆息往後一段日子或仍處於較高水平

 

　　聯儲局一如市場預期維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持於5.25厘至5.5厘。金管局亦維持貼現窗基本利率5.75厘不變。

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　　金管局表示，美聯儲往後的議息決定將取決於經濟數據、前景展望及各方面的風險，而美國通脹走勢未足以令美聯儲有信心開始減息，高息環境或會維持一段時間。


　　金管局指出，香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，港元匯率保持穩定，而港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平。市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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