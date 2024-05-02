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渣打 | 渣打首季基本稅前盈利升25%至21.29億美元

02/05/2024

．渣打公布，截至今年3月底止，首季除稅前基本溢利為21.29億美元

．公司維持今年指引不變，繼續提高每股全年股息金額

 

渣打 | 渣打首季基本稅前盈利升25%至21.29億美元

 

　　渣打(02888)公布，截至今年3月底止，首季除稅前基本溢利為21.29億元(美元．下同)，按年增25%，按固定匯率基準計算升27%。

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　　首季，除稅前法定溢利為19.14億元，按年升6%，按固定匯率基準計算則增加8%。至於未計減值及稅項前的基本經營溢利就增37%至23.66億元，按固定匯率基準計算則增加40%。

 

*首季淨息差按年升13個基點，信貸減值增至1.76億美元*

 

　　期內，基本經營收入增加17%至52億元，按固定匯率基準計算則增加20%。基本經營支出27.86億元增加4%，按固定匯率基準計算則增加6%。淨利息收入15.72億元，按年跌22%，按固定匯率基準計算則跌20%；淨息差為1.76%，按年升13基點，按季升6基點。



*中國商業房地產信貸減值支出1000萬美元被其他撥回所抵銷*


　　信貸減值支出1.76億元，較去年同期2600萬元增加約5.8倍；其中財富管理及零售銀行業務支出為1.36億元，以及創投業務中主要來自Mox 的支出2800萬元。企業及投資銀行業務於本季度並無產生任何支出，原因是與中國商業房地產行業有關的支出1000萬元已被投資組合其他部分的撥回所抵銷。本季度年化貸款損失率為23個基點。


　　期內，有形股東權益基本回報為15.2%，按年升330個基點；受到今年2月宣布進行的10億元股份回購全面影響後，普通股權一級資本比率(CET1)為13.6%，按年跌10基點；基本溢利增加被風險加權資產自去年底以來增80億元或3%至2520億元；目前已完成約三分之二的股份回購。

 

*維持今年指引不變，繼續提高每股全年股息金額*

　　集團行政總裁Bill Winters表示，集團於首季的業績表現強勁，錄得雙位數的收入增長及正經營槓桿。即使環境持續不確定，集團在業務、產品及市場各方面均表現強勁；已著手透過改變集團的管理層架構及推行「提效增益」計劃，使架構更為簡單及高效。集團有信心可達到財務目標，維持2024年的全年指引不變。


　　財務目標包括繼續提高每股全年股息金額；經營收入於今年增加至貼近5－7%範圍的頂端，不包括今年第一季度兩個重大項目；今年的淨利息收入達到100億元至102.5億元（按固定匯率基準計算）；於今年錄得正收入與成本增長差（撇除英國銀行徵費，並按固定匯率基準計算）；客戶貸款及墊款和風險加權資產於今年錄得低單位數百分比的增長；繼續預期貸款損失率常態化於跨周期的30至35個基點範圍；繼續在13－14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營；有形股東權益回報由10%穩步增長，目標於2026年達至12%，並在其後繼續提升。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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