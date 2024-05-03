《嚟緊炒D乜》舜宇光學出現見底回升形態，中線目標價72銀

上星期本欄推薦0.86銀買入商湯(00020)，獲利目標定為1.6銀，估唔到一個星期已經達標，雖然本欄繼續看好商湯前景，但由於短期內升得太急，投資者若果有貨在手，宜先行獲利。

（舜宇光學科技網頁截圖）



今日推介舜宇光學科技(02382)，主要由於舜宇光學由高位調整幅度已經唔細，加上蘋果公布截至3月30日的第二財季營收，雖然倒退4.3%至908億美元，但高於市場平均預期的903億美元。蘋果預計，本季度銷售額預計恢復增長，營收增長率為低個位數。市場預期業績下滑勢頭有望放緩。



舜宇光學有不少產品供應予蘋果，為一間全球綜合光學零件及產品生產商，主要從事設計、研究與開發、生產及銷售光學及光學相關產品，包括光學零件(例如玻璃球面及非球面鏡片、平面產品、手機鏡頭、車載鏡頭、安防監控鏡頭及其他各種鏡頭)；光學零件、光電產品(例如手機攝像模組、三維(3D)光電產品、車載模組及其他光電模組)及光學儀器(例如顯微鏡及智能檢測設備)。



現價買入，首站59銀



舜宇光學截至2023年12月31日止年度業績，錄得股東應佔溢利10.99億元人民幣，按年倒退54.3%；整體毛利減少30.5%至45.9億元人民幣，毛利率下降5.4個百分點至14.5%；於2023年12月31日，集團之現金及現金等值項目為130.85億元人民幣，而銀行借貸為26.64億元人民幣，另有債務證券28.98億元人民幣。



期內，營業額減少4.6%至316.81億元人民幣；佔總營業額30.2%之光學零件業務，營業額增0.9%至95.55億元人民幣，分部溢利倒退42.9%至12.12億元人民幣，毛利率減少5個百分點至28.4%。期內，集團的手機鏡頭出貨量減少1.8%至11.71億件，車載鏡頭出貨量則增長15.1%至9081萬件。



另外，佔總營業額68.2%之光電產品，營業額減少7.4%至215.99億元人民幣，分部溢利減少55%至4.36億元人民幣，毛利率下跌5.2個百分點至5.5%。期內，集團手機攝像模組出貨量增長9.8%至5.67億件；另一方面，光學儀器之營業額增長30.5%至5.27億元人民幣，分部溢利減少6.9%至9943萬元人民幣，毛利率下降0.8個百分點至41.2%。



雖然舜宇去年度股東應佔溢利出現倒退，但股價公布去年度業績後，由當日高位57.15銀反覆整固，日前低見33.3銀，以高低位計，調整幅度已超過四成，相信已反映盈利倒退的因素。



技術走勢方面，舜宇股價目前重返10天及20天線水平，而且10天及20天線調頭回升，9RSI回升至59水平，錢駿建議現價41銀買入，首站目標59銀(此為100天線所在)，升越此關，中線則以72銀為最終獲利目標，跌穿33銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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