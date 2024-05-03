港股 | 午市前瞻 | 外資回流恒指料未升完 追入科技股首選百度、阿里

恒生指數半日報18413，升206點或1.1%，主板成交近690億元。恒生中國企業指數報6520，升82點或1.3%。恒生科技指數報3945，升80點或2.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報363.2元，升2.8元或0.8%，成交53.27億元；阿里收報78.75元，升2.65元或3.5%，成交37.84億元；美團收報119.3元，升0.2元或0.2%，成交35.8億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(網上截圖)



曾永堅：中央著手解決內房問題予市場信心





市傳外資於近期港股翻盤期間大量補倉，隔晚美股納斯達克中國金龍指數勁升6%，帶動今早多隻科技股高開，恒指亦高開逾300點，但開市後升幅反覆收窄至約200點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指自上月低位16044反彈至今已累積約2500點升幅，除外資加倉外，市場有大量資金需要平淡倉，亦為港股提供上升動力。



他指出，早前外資已嚴重低配港股，如今內地經濟前景改善，加上日前傳出中央政治局已將消化內房存量房提升為工作要點，外界視為中央終於著手處理事這個內房問題核心，亦帶動內房股表現及大市氣氛。他提到，如未來再有措施對症下藥，預計恒指未來三至六個月仍會反覆向上挑戰高位，故料目前向下調整幅度不多，18200已會有較大支持。





外圍AI板塊回調，有利資金低撈百度





隔晚美股回升，一眾中概科技股大幅上漲跑贏大市，今早港股多隻美國上市中概股高開。曾永堅指早前外資拋售中概股，令多隻股份估值大為削減，如今中國經濟前景好轉，將會吸引更多資金逐步回流中資股份。



其中曾永堅首選百度(09888)，早前市場憂慮美國制裁中國AI及晶片企業，百度亦因而被扣減估值，但實際上百度在研發無人駕駛技術上具有優勢，而近期美國、台灣及南韓等地的AI股份都有回落趨勢，預料低估值百度有望乘勢回升，三個月內有望挑戰250天線，但中長線較佳部署位置為108元。



另外，曾永堅認為阿里亦是科技股追落後之選，旗下淘天集團盈利模式符合現時中國經濟前景表現，加上阿里近期國際業務顯著增長，以現時預期市盈率約16倍計將有利吸引資金回流部署。初步先以企穩250天線為目標，成功企穩則可上望86元。

百度股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

阿里巴巴股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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