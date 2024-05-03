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渣打季績勝預期股價連日造好，獲大行唱好仲有水位？

03/05/2024

　　渣打(02888)昨日(2日)中午公布業績，今年首季稅前基本溢利按年增25%至21.3億美元，遠高於券商預測的15.9億美元，另首季基本經營收入增17%，淨利息收入增5%，淨息差升至1.76%，非淨利息收入升37%。績後渣打獲多間大行唱好，其中大摩予目標價93.3元，股價繼昨日飆6%後，今早(3日)再升逾2%，跑贏其他本地銀行股。渣打之前相對滙控(00005)連日攀升，股價表現呆滯，可能仍有上升空間。

 

（李崇偉攝）

 

首季基本稅前溢利按年增25%　淨息差升13基點至1.76%

 

　　渣打截至今年3月底止首季除稅前基本溢利為21.29億美元，按年增25%，按固定匯率基準計算升27%。首季除稅前法定溢利為19.14億美元，按年升6%，按固定匯率基準計算則增加8%。至於未計減值及稅項前的基本經營溢利就增37%至23.66億美元，按固定匯率基準計算則增加40%。期內基本經營收入增加17%至52億美元，按固定匯率基準計算則增加20%。基本經營支出27.86億美元增加4%，按固定匯率基準計算則增加6%。固定匯率基準下，基本淨利息收入增約5%至約24.19億美元；淨息差為1.76%，按年升13基點，按季升6基點；基本非淨利息收入則升約37%至約27.33億美元。貸款損失率為23個基點。


　　另渣打首季信貸減值支出1.76億美元，較去年同期2600萬美元增加約5.8倍；其中財富管理及零售銀行業務支出為1.36億美元，以及創投業務中主要來自Mox的支出2800萬美元。企業及投資銀行業務於本季度並無產生任何支出，原因是與中國商業房地產行業有關的支出1000萬美元已被投資組合其他部分的撥回所抵銷。期內有形股東權益基本回報為15.2%，按年升330個基點；受到今年2月宣布進行的10億元股份回購全面影響後，普通股權一級資本比率(CET1)為13.6%，按年跌10基點。

 

渣打：首季業績強勁全年指引不變　信貸組合未見有大問題

 

　　集團行政總裁Bill Winters表示，集團於首季的業績表現強勁，錄得雙位數的收入增長及正經營槓桿。即使環境持續不確定，集團在業務、產品及市場各方面均表現強勁；已著手透過改變集團的管理層架構及推行「提效增益」計劃，使架構更為簡單及高效。集團有信心可達到財務目標，維持2024年的全年指引不變。財務目標包括繼續提高每股全年股息金額；經營收入於今年增加至貼近5至7%範圍的頂端；今年的淨利息收入達到100億至102.5億美元；於今年錄得正收入與成本增長差；客戶貸款及墊款和風險加權資產於今年錄得低單位數百分比的增長；繼續預期貸款損失率常態化於跨周期的30至35個基點範圍；繼續在13至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營；有形股東權益回報由10%穩步增長，目標於2026年達至12%，並在其後繼續提升。

 

　　另集團行政總裁溫拓思指，集團信貸組合未見有大問題，但要關注高利率有機會帶來更多信貸損失壓力，雖然首季貸款增速較原先提供的指引緩慢，但毋須特別關注，因為首季收入按年增長17%之餘，資產負債表未有大幅擴張，對業務表現有利，而集團在非洲及中國有不少分支，即使在市場環境下行時，表現仍非常良好。

高盛：首季表現勝預期料股價反應正面　升目標價至87元

 

　　高盛發表研報指，渣打首季表現優於預期，基本稅前溢利為19億美元，表現強勁，高於市場預期，主要由於收入高於預期，撥備前經營溢利高於預期，撥備則大致符合預期，成本方面則遜預期，儘管開局強勁，管理層並未調高2024財年的收入目標。不過，預期股價將會出現正面的反應，因為管理層先前已確認他們可以充分利用目標資本水平，而其中期回購將是該股的關鍵觀察點，因為市場普遍預計2024財年將宣布約17.5億美元的回購。


　　高盛上調渣打2024至2027年財年的每股盈利預測3%、1%、1%以及2%，以反映收入增長，倫敦目標價由879便士上調至889便士，港股目標價亦由86港元升至87港元，兩者均維持「買入」評級。

 

摩通：非利息收入增長強勁增市場信心　維持目標價82元

 

　　摩通表示，渣打首季收入、撥備前利潤和盈利分別高出公司指引5%、18%、19%，料市場對季績反應正面，從長遠來看，即使利率周期開始逆轉，但集團強勁的非利息收入增長和成本管理，均令市場對有形股本回報率(ROTE)擴張承諾充滿信心。渣打首季非利息收入按年增長22%，主要由財富管理業務所推動，淨息差按季反彈6個基點，營運支出比市場預期低3%。不過，由於風險加權資產(RWA)較高，普通股權一級資本比率錄13.6%，略低於市場預期，預期數值將於年內恢復正常，並重申低個位數的RWA增長指引。預計在淨利息收入的推動下，市場對渣打每股盈利的預測將有中高單位數的上調，而財富管理業務表現強勁，預料渣打今年收入將增長6%，維持「增持」評級，目標價82元。


　　摩通又提到，渣打首季中國商業房地產費用進一步降至1000萬美元，而2023年第四季為1800萬美元，第三季為1.86億美元。中國商業不動產風險敞口總額較上季收縮至24億美元，佔貸款總額的0.8%。不過，中國商業房地產帳簿中有52%是無抵押的，面臨較高的風險。儘管如此，渣打對中國的貸款損失準備金率為50%，較2023年第四季的47%有所改善，不良貸款覆蓋率仍維持在80%的高水平。渣打稱，中國約有9億美元的商業房地產貸款表現良好，其中79%的不良貸款的平均貸款價值比(LTV)低於50%。

 

大摩：首季表現強勁有助脫離低估值　予目標價93.3元

 

　　摩根士丹利指，渣打首季表現勝預期，主要受到財富管理費用和企業銀行業務收入帶動，並維持全年指引及長期有形資本回報的目標。該行首季撥備前經營溢利表現強勁，高於預期，首季表現強勁將有助帶動股價脫離低估值的情況，予目標價93.3元及「增持」評級。

 

　　另中金上調渣打目標價8.7%至82.8元，由於公司非息收入增長勢頭良好，上調2024和2025年盈利預測12.8%和3.7%至39.89億美元和36.87億美元，維持「中性」評級。中金指，渣打首季經調口徑下，營收51.52億美元，同比增17.2%，較中金和市場預期多10.9%及10.2%；稅前利潤21.29億美元，同比增24.8%，較中金和市場預期多29.4%及33.9%，經調口徑績效大幅高於預期，主要來自非息收入表現較好，季度淨利息收入則基本符合市場預期。整體而言，渣打三年規劃中12%經調ROTE目標的實現路徑變得更加清晰，且公司CET1資本充足率仍穩定在13至14%的目標區間，看好渣打持續進行股權回購並穩定提升派息水平。

 

溫鋼城：業績不完美但可收貨　應可慢慢升至80元

 

渣打季績勝預期股價連日造好，獲大行唱好仲有水位？

（溫鋼城）


　　今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指渣打首季業績比滙控稍差，盈利未可令市場驚喜，一般收入則比市場預期多約10%算是不錯。雖有大行挑剔其資本表現疲弱，期內普通股權一級資本比率只有13.6%，但首季多賺25%已算不錯，股價亦見反映。總的而言，渣打季績不完美但可以「收貨」，而股價之前沒怎樣上升，近一兩個月主要於67、68元橫行，借勢做個突破相當合理，但現時已稍為超買，有貨或可趁機減一減倉，惟不建議清倉，因料大市或可再升，而渣打始終比滙控升得慢很多，而市場預期渣打今明兩年盈利仍分別可升13%，問題不大，股價現階段走勢是慢慢爬升，現時其PB(市帳率)為0.46倍，近兩三年市況較弱都可升至0.51倍，即仍有10%上升空間，應可升至80元。若無貨可分注買，現價先買一注，見有回調再買一注，而10天線現處於67元，可以66元止蝕。

 

　　渣打半日升2.15%收報73.5元，連升9日，累升15.66%。其他本地銀行股表現各異，滙控無升跌報69.25元，中銀香港(02388)跌0.41%報24.25元，恒生(00011)升0.29%報105.3元，東亞(00023)升1.39%報10.24元，大新銀行(02356)升0.76%報6.64元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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