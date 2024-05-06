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蘋果季績勝預期股價飆升，舜宇未必受惠未宜追入？

06/05/2024

　　蘋果公司上季業績好過市場預期，更宣布歷來最大規模的股份回購計劃，同時增加季度股息4%，股價上周五(3日)急升6%至183.36美元。一眾蘋果概念股受刺激連日造好，不過舜宇光學(02382)今日(6日)卻見回吐。其實，蘋果整體業績雖略勝預期，但上季iPhone收入卻跌一成，看來不能單憑蘋果股價飆升追入相關股份。

 

（舜宇光學網頁截圖）

 

蘋果上季iPhone收入跌一成遜預期　料本季銷量回升

 

　　蘋果上周四(2日)公布，2024財年第二財季純利按年跌2.5%至236億美元，每股盈利1.53美元，高於市場預計的1.5美元；收入按年跌4.3%至907.5億美元，仍高於預期的900.1億美元。季度服務收入創歷史新高，按年增14%至239億美元，高於預期的232.7億美元。Mac收入增4%至75億美元，高於預期的69億美元。惟其餘分部收入均錄得下跌， iPhone收入跌一成至459.6億美元，略低於預期的460億美元，iPad收入跌17%至56億美元，低於預期的59.1億美元；其他產品收入跌10%至79億美元，低於預期的80.8億美元。以國家區域計，蘋果大中華區收入跌8%至164億美元，高過預期的153億美元；美國收入微跌1.4%至372.7億美元，歐洲收入升0.7%至241億美元。

 

　　同時，蘋果宣布1100億美元股票回購計劃，為蘋果歷史上規模最大的一次回購，較去年的900億美元回購增加22%。蘋果亦增派季度股息，每股派0.25美元，增4%。行政總裁庫克(Tim Cook)表示，公司預計本季度將恢復銷售增長，因為公司投資人工智能(AI)功能將在未來數月推出，總營收可能以「低個位數」增長。特別是在中國市場，預計iPhone的銷量將有所回升。

 

華爾街大行看好蘋果前景　料6月WWDC公布AI進展

 

　　不少華爾街大行仍看好蘋果前景，表示公司「最糟糕的時候已經過去」，對iPhone的需求可能正在改善。威德布希證券(Wedbush)分析師Dan Ives表示，蘋果稱公司第三財季將實現個位數的低增長，因iPhone在中國的需求似乎開始緩慢好轉，而強勁的服務業務表現仍是公司增長的基礎。蘋果將在6月的全球開發者大會(WWDC)上公布市場期待已久的AI進展，公司的AI戰略將從今年秋季的iPhone 16開始，並開啟一個AI驅動的超級周期，予「跑贏大市」評級，目標價250美元。


　　美國銀行分析師也預計，蘋果將在6月的全球開發者大會和9月的iPhone發布會上推出與AI相關的功能，公司將繼續投資自己的晶片，並專注於硬體、軟體和服務的整合，並充分利用新一代AI的機會，予「買入」評級，目標價上調至230美元。花旗分析師則指，蘋果6月的全球開發者大會是一個積極催化劑，而庫克對AI的前景展望極佳，預計公司會有多種AI開發工具來增強交互性和生產力，予「買入」評級，目標價210美元。

 

光大海外：蘋果或聚焦AI刺激換機需求　可關注舜宇瑞聲等


　　另外，光大海外發表研報指，蘋果或將聚焦「端側AI」，有望將AI能力逐步融合至新款Mac/iPad，以及下半年發布的iPhone 16等多項硬體產品中，並有望刺激換機需求、驅動硬體產品收入增長。建議關注6月的蘋果全球開發者大會，屆時或將公布全新操作系統和生成式AI功能。此外，蘋果將於北京時間5月7日舉辦特別活動，根據海報中Apple Pencil元素，預計此次活動將重點發布新款iPad及配件，iPad Pro和Air系列或將迎來大更新，公司iPad業務有望伴隨新品發售迎來復甦，對應公司指引下一財季iPad收入將實現同比雙位數增長。


　　光大海外持續推薦果鏈標的高偉電子(01415)，建議關注舜宇光學、瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)、鴻騰精密(06088)等。

 

舜宇3月手機鏡頭出貨量按年增33%　首季內地手機產量增13%


　　值得一提，儘管去年智能手機市場需求減弱導致舜宇手機業務營收按年跌10.1%至209.35億元人民幣，但今年公司業績有望迎來反彈。根據舜宇上月公布的數據，今年3月公司手機鏡頭的出貨量約為1.13億件，按年增長33.7%。同時，國際數據公司(IDC)在2月4日的報告中預測，今年全球智能手機出貨量將達到12億部，按年增長2.8%，並預計從2024至2028年，智能手機市場將保持較低的個位數增長率。


　　此外，工信部早前公布，今年第一季規模以上電子信息製造業增加值按年增長13%，增速分別比同期工業、高技術製造業高6.9個和5.5個百分點。第一季主要產品中，手機產量3.74億部，按年增長13.6%，其中智能手機產量2.76億部，按年增長16.7%。

 

溫傑：蘋果iPhone銷售受壓　舜宇沒真正受惠不宜因此追入


　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，看不到蘋果業績表現對相關股份有何利好作用，雖然如舜宇等股份被大家稱為蘋果概念股，令人聯想到蘋果生意好，接蘋果訂單的公司便可受帶挈銷售大增，但不要忘記一間中上游公司不是只做蘋果的生意。而iPhone近幾年也不見特別變化，最多只是鏡頭上有些改變，實際用起來分別不大，未必需每半年或一年就換機，加上消費降級及競爭很大，iPhone銷售受壓正常，但可能因市場對蘋果業績看得太淡，最終其上季收入及盈利都比預期好，惟收入也只比預期好最多2%。

 

　　溫傑又指，蘋果業務包括iPhone、Mac、iPad及服務等幾個範疇，iPhone那部分剛好佔蘋果盈利一半，但上季表現卻差過預期。舜宇正正主要受惠iPhone那部分，可見蘋果概念股股價上升沒實質東西支持。而蘋果股價上升除因業績好過預期些少外，亦因宣布大規模回購，這與舜宇完全無關。總之，蘋果概念股要真正受惠，先要iPhone銷量好，加上接到iPhone方面訂單，否則不宜單憑蘋果的消息追入。

 

　　舜宇半日跌1.21%收報40.9元，成交2.25億元。其他蘋果概念股卻普遍上升，瑞聲升1.78%報25.75元，比亞迪電子升4.71%報28.9元，高偉電子升4.46%報19.2元，富智康(02038)升5.95%報0.89元，惟丘鈦科技(01478)跌3.06%報3.48元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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