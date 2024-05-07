港股 | 午市前瞻 | 港股輕微回吐非大調整 鋁業股未升完可小注追入

恒生指數半日報18420，跌157點或0.8%，主板成交超過629億元。恒生中國企業指數報6517，跌55點或0.8%。恒生科技指數報3928，跌79點或2%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報364.2元，跌6元或1.6%，成交37.72億元；美團收報115.7元，跌4.6元或3.8%，成交26.66億元；阿里收報77.7元，跌1.8元或2.3%，成交18.8億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(中國宏橋網上截圖)

葉尚志：恒指季內見萬九機會大 兩萬有難度

港股十連升後終見回吐壓力，半日跌幅擴大至近150點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，雖然港股現時回吐，但認為目前升勢強勁並未至於要面臨大幅調整，預計跌至18200將有初步支持。他指出，目前市況氣氛良好，對好消息敏感度較高，預計回吐一至兩日後，再有好消息出現時，會較之前容易炒起。



葉尚志預期港股第二季內有望維持正面，以目前資金活躍的趨勢，初步目標維持19000，甚至一如部分市場預期的19600都有可能，但認為季內一口氣升上20000則較有難度。

中國宏橋10天線附近小注短炒

鋁業股近期表現強勢，加上近日有色金屬有個別消息，帶部分金屬礦物股炒起，金屬礦物全板半日逆市升約1.5%，成為最佳表現板塊。葉尚志分析指出，鋁業股如中國宏橋(01378)、中國鋁業(02600)及洛陽鉬業(03993)等已累較大升幅，預計將如大市一樣會有回吐壓力，但料幅度不大。他解釋，近期鋁價走勢偏強，於上月中已出現調整，當時因為一度傳出美國財長耶倫有意加徵金屬進口關稅，令期鋁價格回調，鋁業股亦借勢回吐，現時已重拾升勢。

葉尚志指，即使美國落實加徵金屬進口關稅，宏橋美洲市場只佔業務極少部分，料對公司業務影響輕微，看好後市借鋁價回升有望帶動股價續創高位。他提到，上月中回落至10元以下為最佳部署水平，現時要追入宜待回落至10天線附近水平再留意，但股份始終連升多時，跟炒不宜太大注碼，並宜小注為佳。

另外，中國鋁業近期高位橫行，葉尚志指市場氣氛良好下股份容易炒起，故亦不妨留意。

中國宏橋股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中國鋁業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

俄鋁股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

洛陽鉬業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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