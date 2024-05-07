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美減息預期及中東局勢升溫，油價金價齊回升，石油股金礦股可再吼？

07/05/2024

　　美國近日公布的就業數據轉差，令減息預期上升，加上以色列拒絕接受加沙停火建議，令中東局勢再度緊張，導致美元走弱，推動油價及金價上漲，紐約期金昨日(6日)漲1.13%，報每盎司2334.7美元，油價亦小幅上漲。油價上周累跌近7%，金價上周亦跌約1.5%，現時看來有喘穩回升跡象，其中金價近日獲高盛及花旗唱好，料可升至3000美元。「三桶油」及金礦股今早(7日)齊逆市向上，其中紫金礦業(02899)擬購南美第四個金礦，中海油(00883)宣布渤海中部海域開發項目投產，齊獲券商唱好，或可看高一線。

 

（Shutterstock）

 

哈瑪斯接受停火惟以色列拒絕　美就業數據轉差增減息預期

 

　　巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯和以色列尚未達成停火協議。儘管哈瑪斯表示接受卡達和埃及提出的加沙停火建議，但以色列拒絕接受，表示以方部隊將繼續在加沙南部城市拉法採取行動，以剷除哈瑪斯組織。中東局勢再趨緊張，紐約期油昨上漲0.47%，報每桶78.48美元；布蘭特期油上漲0.45%，報每桶83.33美元。另外，看漲因素正在支撐油價。沙烏地阿拉伯最近上調銷往亞洲原油售價，展現了對需求的信心，而技術指標顯示上周油價暴跌過頭。

 

　　另方面，美國勞工統計局上周五(3日)公布，4月份非農就業人數增加17.5萬，增幅為6個月內最小，失業率亦意外升至3.9%，薪資增長放緩，顯示勞動力市場正在降溫。數據令人相信經濟正在逐步放緩，今年對貨幣政策有投票權的里士滿聯邦儲備銀行行長巴金(Thomas Barkin)昨日也表示，目前的利率水平應足以讓經濟降溫，使通脹回到央行的2%目標。根據芝商所的FedWatch工具，市場預期9月降息的可能性約為66%。高盛則在一份報告中表示，仍預期今年將降息兩次，分別在7月和11月。

 

高盛：地緣政治動盪兼央行狂買黃金　金價年底或突破3000美元

 

　　值得一提，近日有大行唱好金價，其中高盛分析師認為，在地緣政治動盪及各國央行狂買黃金的需求下，將持續支撐金價。各國央行尤其是中國央行非常熱衷於買黃金，中國央行已經連買17個月，黃金持有量增加了16%，光是今年3月份就買進16萬盎司的黃金。此外，俄羅斯、土耳其、印度等國央行也都積極買進黃金，以擺脫對美元依賴。高盛推算出兩種金價走勢情境，一種是新興市場的央行以及亞洲消費者持續維持對黃金的強勁需求，金價可望於年底達到每盎司2700美元，另一種情境則是美國加大對中國或是印度的經濟制裁，兩國央行可能轉為儲備更多黃金，金價可望於年底突破每盎司3000美元。

 

美減息預期及中東局勢升溫，油價金價齊回升，石油股金礦股可再吼？

 （資料圖片）

 

　　花旗的分析師也看好金價，主要理由在於各國央行已經成為最大的黃金買家。花旗銀行商品研究部的北美區主管Aakash Doshi指，各國央行一直在購買更多的黃金，現在每年消費超過1000噸，這大約佔了年度礦產生產量的28%；在過去，較高的價格往往會導致珠寶商減少需求，但是央行對價格的敏感度較低，購買更具戰略性，可能是最不受價格影響的購買者之一。而在疫情爆發後，實物黃金的銷量明顯增加，新興市場的央行購買創下新高，進而推升了金價，儘管今年自2月以來金價已經上漲了20%，但是央行的購買為黃金設定了更高的價格底線，還穩定了波動性，在強勁的投資者需求下，預期金價在2025年可能漲破每盎司3000美元。

 

紫金擬購南美第四個金礦　大摩：或使黃金產量增3.9%

 

　　另外，紫金礦業擬以21億元人民幣併購秘魯金銅礦項目。根據Pan American Silver公告，已同意將其在秘魯La Arena金礦100%的權益，出售予紫金礦業子公司Jinteng (Singapore) Mining。該交易涉2.45億美元預付現金及另外5000萬美元的或有付款。Pan American Silver預計，交易將於2024年第三季完成，尚待秘魯政府監管部門批准。假設交易完成，這將是紫金礦業繼哥倫比亞、蓋亞那和蘇利南之後，在南美的第四個黃金項目。


　　摩根士丹利發表研報指，儘管紫金礦業於拉丁美洲的成本較高，但一旦完成收購新金礦，將使其目前黃金產量增加3.9%。紫金在秘魯的採礦業面臨挑戰，但這是公司朝著成為全球前3至5名礦業公司的目標邁出的積極一步，予目標價19.6元及「增持」評級。

 

中海油渤海中部海域開發項目投產　中信證券予目標價24元


　　另中海油宣布，渤中19-6氣田13-2區塊5井區開發項目投產。該項目位於渤海中部海域，平均水深約23米，主要生產設施包括1座井口平台，計劃投產10口開發井。預計2026年將實現日產約5800桶油當量的高峰產量。中海油擁有該項目100%的權益，並擔任作業者。

 

　　中信證券最新研報指，中海油去年及今年首季業績保持高位，勘探開發成果顯著，體現長期投資價值。該行認為今年至2026年原油供需仍將保持緊張，原油價格仍將在高位波動，維持中海油今年純利1413億元人民幣的預測，並因應公司明年產量有望較快增長，上調明年純利預測至1550億元人民幣，2026年純利預測1555億元人民幣，對應每股盈利預測分別為2.97元、3.26元及3.27元人民幣。中海油穩健成長彰顯長期價值，予目標價24元，維持「買入」評級，而公司去年派息率達43.6%，預期公司未來3年現金流表現良好，派息率有望維持較高水平。

 

郭家耀：料油價金價走勢向好　中海油紫金現價可吸

 

美減息預期及中東局勢升溫，油價金價齊回升，石油股金礦股可再吼？

（郭家耀facebook截圖）

 

　　匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，昨日因地緣緊張政局升溫令油價喘定及金價回升，而隨著美國減息預期上升料可令美元走弱，對油價及金價有利，其中黃金作為無息資產更能受惠，料於2300美元可獲較強支持，若美國減息確定性增加，應可升至2400美元。油價方面，布蘭特期油料於80至90美元上落，以油企約30幾美元的成本價，若油價持續處於該區間，應可較易賺錢。

 

　　郭家耀續指，雖料油價及金價走勢都會向好，但油股派息政策更清晰，特別是中海油仍有逾7厘息，公司早前亦已公布業績，業績及產量都較有保證。近日大市持續攀升，令資金流出油股，正好趁其股價受壓吸納，回至20元以下即現價已可考慮。至於金礦股，可吼紫金礦業，公司定下長遠目標，要成為全球五大礦業公司之一，而除金礦外，公司也有銅、銀及鋰等礦產業務，其中銅價近幾個月也如金價般走高，對公司有利。紫金股價亦已由高位回落，同樣可於現價吸納。

 

　　「三桶油」今早逆市造好，中海油半日升0.61%收報19.84元，中石油(00857)升1.4%報7.26元，中石化(00386)升0.84%報4.8元。金礦股亦普遍向上，紫金礦業升0.12%報17.3元，山東黃金(01787)升2.18%報17.84元，中國黃金(02099)升3.67%報49.4元，惟招金礦業(01818)無升跌報13.08元，靈寶黃金(03330)跌0.33%報3.07元。SPDR金ETF(02840)則升0.09%報1681.5元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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