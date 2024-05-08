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港股 | 午市前瞻 | 恒指料維持高位橫行 滙控除淨後有望上試75元

08/05/2024

　　恒生指數半日報18410，跌69點或0.4%，主板成交近672億元。恒生中國企業指數報6499，跌27點或0.4%。恒生科技指數報3897，跌24點或0.6%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、小米(01810)及美團(03690)；騰訊收報362.4元，跌3.4元或0.9%，成交35.57億元；小米收報19.04元，升1.1元或6.1%，成交35.08億元；美團收報114.2元，跌1.3元或1.1%，成交19.23億元。國指三大成交股份依次為騰訊、小米及商湯(00020)；商湯收報1.52元，跌0.13元或7.9%，成交20.35億元。科指三大成交股份依次為騰訊、小米及商湯。

 

港股 | 午市前瞻 |

(滙豐銀行網頁截圖)

 

聶振邦：恒指料在18200至18600上落


　　恒指今早高開31點後，雖一度倒跌數十點，但很快便掉頭向上，但升至18606附近遇阻力，升幅收窄，暫時連續第4個交易日出現橫行格局。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，儘管恒指早前創下十連升，但末段已經出現窄幅上落格局。恒指在5月3日裂口上升，該裂口的底部18200，預料恒指橫行區間底部的支持位就在18200附近，而上方約在18600。倘若升破該區間，參考恒指上年9月4日的走勢圖，預料在18900附近會有阻力。


　　本周一（6日）A股復市，即使有北水因素，但港股成交金額並沒有因此增加，昨日成交金額甚至減少至1100億元左右，明顯不及4月26日及29日約1500億元成交，顯示港股上升的動力減弱，預料恒指短期維持橫行格局，一旦出現明顯調整，預料在17800附近也會有較強的支持。


滙控明日除淨  股價不排除回調


　　滙控(00005)今日升破70元，高見70.7元見16年高位。聶振邦表示，滙控持續回購（按照滙控公布的回購協議，集團委托摩根士丹利於5月8日至7月26日期間回購不多於30億美元之普通股），並派發特別股息。因此，吸引部分投資者入市，股價近期攀升可以理解。但明日（9日）股價除淨後，不排除藉勢下調。由於70元是個心理關口，要視乎本周剩下的日子，股價能否站穩在該水平。倘若本周能夠站穩70元，配合滙控的回購，則可以看高一線，上望75元。

 

港股 | 午市前瞻 |

滙控股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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