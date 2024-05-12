港股 | 蕭猷華：恒指短線看20300點

《套期保值》港股勢如破竹，受惠有傳中央考慮減免內地人通過港股通投資港股取得股息時所需繳納的20%股息稅，以避免內地與香港雙重徵稅。受消息刺激，上周五（10日）一眾高息股份顯著上升，其中建設銀行(00939)升超過6%，港交所(00388)逼近290元。若果消息屬實，相信對港股是一個重大利好訊號，除了內地投資者可減少付稅，增加資金流入本港股市、提高本港高息股吸引力之外，同時亦顯示中央政府對香港資本市場的強力政策支持。

(Shutterstock)



恒生指數上周五逼近19000點心理關口，這輪港股升市，說實在升得較預期快。從技術走勢上看，多重利好訊號出現，筆者早前在本欄指出港股已由熊市轉為牛市，理據包括突破17200點長期阻力、升穿250天牛熊分界線、由今年低位計升超過20%。與此同時，恒指上星期在連升10天之後，僅調整兩天便重新「開車」，北水、外資流入增加，故有調整便要買貨。筆者預期恒指若有機會調整至18200點，可以買進，第一站阻力看19600點，第二站看2023年7月31日的高位，即20300點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動