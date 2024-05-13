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恒指 | 恒指倒升逾百點，為去年8月以來首度重上19000

13/05/2024

．今早恒指低開59點後有資金追捧，早盤回升逾100點，終成功九個月以來首度收復19000重要關口

．恒指自去年8月14日裂口下跌失守19000以來一直走低，但過去近一個月以來中外資金積極回流港股，刺激恒指急速回升

 

恒指 | 恒指倒升逾百點，為去年8月以來首度重上19000

　　恒指自去年8月14日裂口下跌失守19000以來一直走低，但過去近一個月以來中外資金積極回流港股，刺激恒指急速回升。傳出內地考慮減免個人投資者經港股通投資港股時收取股息後需繳納的20%所得稅後，上周五(10日)恒指一度升近19000，今早恒指低開59點後有資金追捧，早盤回升逾100點，終成功九個月以來首度收復19000重要關口。

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　　航運股造好，東方海外(00316)及中遠海控(01919)獲富瑞大幅上調目標價及評級，帶動股份造好；東方海外升6.1%，報137.4元，以現價計，該股暫連升7日，累計升幅21.7%；中遠海控升5.5%，報12.34元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅18.4；中遠海發(02866)升7.4%，報1.02元。



*藥明生物高開8%後急跌8%，據報美法案擬放寬*


　　美國《生物安全法案》有最新進展，據《路透》報道，美國眾議院針對中國的《生物安全法案》計劃於5月15日在眾議院開啟投票。此前《生物安全法案》針對中國生科公司條款有所修改，擬給予更多時間切斷生物公司之間的聯繫，該法案將要求美國公司在2032年之前結束與這些公司的合作。有業內人士認為，8年時間足夠相關公司應變，而這個最大的不確定性落地，亦能為相關公司帶來正面影響。


　　藥明系股價今早波動，藥明康德(02359)以競價上限高開15%，藥明生物(02269)高開8%，惟開市後大幅回吐，藥明生物一度轉急挫8%，隨後跌幅再收窄，現跌2.9%，報14.24元；藥明康德現升3.7%，報39.5元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅8.5%；藥明合聯(02268)現跌5.6%，報18元。


*恒指微升破19000*


　　重磅科技股支撐大市；騰訊(00700)升1.8%，報377.6元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅4.5%；阿里(09988)升3.4%，報80.6元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅5.8%；美團(03690)升0.8%，報119.6元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅5.4%。


　　現時，恒生指數報19040，升77點或升0.4%，主板成交近635億元。國企指數報6740，升21點或升0.3%。恒生科技指數報3999，升37點或升0.9%。


　　即月期指新報19016，升61點，低水25點。即月國指期貨報6745，升17點，高水4點。即月科指期貨新報4004，升29點，高水18點。


　　上證綜合指數報3152，跌2點或跌不足0.1%，成交2315.88億元人民幣。


　　深證成份指數報9708，跌22點或跌0.2%，成交2714.65億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

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